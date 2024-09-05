Оболонь объявила нового тренера команды

Бывший главный тренер житомирского Полесья Сергей Шищенко возглавил киевскую Оболонь.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущей командой Шищенко было Полесье. Весной 2024 года он был назначен вместо Юрия Калитвинцева, и "волкам" удалось финишировать на 5 месте и впервые в своей истории выйти в еврокубки. Впрочем, руководство клуба решило не покидать Шищенко в должности главного тренера.

Напомним, накануне руководство "пивоваров" приняло решение уволить Валерия Иващенко, отдавшего клубу более 15 лет. Сначала генеральный директор клуба опроверг информацию, но затем клуб официально объявил о его увольнении.

После первых 5 туров Оболонь набрала всего одно очко. Последние четыре поединка команда проиграла с общим счетом 0:12. При этом "пивоварам" удалось выйти в 1/8 Кубка Украины.