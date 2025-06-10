Сборная Украины против Криса Вуда и одноклубника Таловерова: превью матча с Новой Зеландией на Canadian Shield

В полночь с 10 на 11 июня состоится второй матч Canadian Shield. Он дополнит подготовку сборной Украины к матчам отборочного этапа на чемпионат мира 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Команда Сергея Реброва сыграет против сборной Новой Зеландии.

"Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию, начиная с 23:50 по Киеву. А пока узнавайте, с чем подходит к матчу каждая из сторон.

Бэкграунд

Анонс хочется начать с глубокой благодарности, практически аплодисментов сборной Украины за "перфоманс" в матче с канадцами.

Так поднять интерес к товарищеским играм надо уметь. Итоговые 2:4 с канадцами, которые по ходу игры были 0:4, привлекли внимание даже тех болельщиков, что не очень интересуются футболом. "Позор" – это ещё мягкая оценка действий команды, которую ещё недавно называли "золотым поколением".

Что же, тем выше мотивация для любого из украинских сборников выиграть у Новой Зеландии. Запоминается всё-таки последнее слово, и если обыграть "олл уайтс", то в отпуск они уедут на фоне пусть сдержанной, но похвалы.

После такого матча меметичная фраза, что в составе хочется поменять 11 человек, актуальна как никогда, но это, конечно, вряд ли произойдёт. Хотя бы потому, что форвард у нашей команды в единственном экземпляре, и без Яремчука обойтись в игре, где нужно забивать, будет сложно.

Но, конечно, обновление можно ждать серьёзное – как и положено в товарищеских матчах. Зубков показал отличную весну в Турции – почему бы ему не выйти с первых минут? Лунину Ребров в принципе доверяет больше всех, так что можно ждать его возвращение. Бондаренко просто пора наконец дебютировать – он сыграл огромное количество классных и важных игр за Шахтёр. Пихалёнок, Гуцуляк, Таловеров... Хороших игроков в сборной Украины много, тольк в команду они сейчас не складываются.

В тылу оппонента

Новозеландцы свой матч выиграли. Четвёртый участник турнира, с которым наши так и не сыграют – это Кот-д’Ивуар, и он начал турнир с минимального поражения. "Слоны", конечно, предельно далеки от золотого поколения (в атаке первый матч отбегал Эванн Гессан, который за сезон в Ницце забил всего три мяча), но обыграть их тоже чего-то стоит. При этом прибедняться и преувеличивать мощь соперника тоже нельзя. Ростер сборной Новой Зеландии – это Лига 1. И я не про чемпионат Франции.

Сборная Новой Зеландии по футболу nzfootball.co.nz

Да, к высшей лиге Франции "олл уайтс" отношения не имеют – даже Бен Олд со своим Сент-Этьеном вылетел во второй дивизион. А вот в третьем (!) дивизионе Англии играют многие.

Макс Кроком, основной вратарь сборной – первый номер Бёртон Альбион. Тайлер Биндон, один из защитников, играет за Рединг. Форвард Бен Уэйн принадлежит тому самому Плимуту, за который играет Таловеров, но прошлый сезон отыграл в аренда за Мансфилд. Конечно же, чемпионат Новой Зеландии тут тоже ложится в строку – команда по классу очень и очень ограниченная.

Либерато Какаче – одноклубник в Эмполи Виктора Коваленко, которого в нашу сборную не вызывают уже очень давно. Да и тот же Русин, играя в Чемпионшипе, не попадал в список Реброва чисто по спортивному принципу (есть Довбик, Яремчук и Ванат), тогда как в сборную Новой Зеландии вызывается нападающий из Лиги ещё ниже.

Правда, тут есть одно мощнейшее исключение.

Невозможно совершить более крутой прорыв после 30 лет, чем тот, что совершил Крис Вуд. Форвард, про которого на родине говорят "Он наш маяк, неоновая вывеска, что для всех наших детей возможности безграничны", забил 20 голов за сезон в Премьер-лиге и помог Ноттингему занять высшее место в XXI веке. Сборная? 44 гола Криса – уже сейчас лучший бомбардирский показатель в истории "олл уайтс", и он готов задрать планку очень высоко.

Правда, тут актуален вопрос, насколько Вуду интересен этот турнир после тяжелейшего и печально закончившегося (команда, которая весь сезон шла в зоне ЛЧ, в последних турах упала на седьмое место – всё равно очень круто для аутсайдера, но Лига конференций – плохая замена Лиге чемпионов) сезона в Англии. Против Кот-д’Ивуара он вышел только на 82-й минуте – можно сказать, что сэкономил силы на нас, но, честно говоря, это может значить и то, что для Вуда отпуск уже начался.

История встреч

До этого матча команды между собой не встречались.

Дан Балашов/УАФ

Прогноз букмекеров на матч Новая Зеландия – Украина

Победа Новой Зеландии – 5,00

Ничья – 4,05

Победа Украины – 1,80

Ориентировочные составы

Новая Зеландия : Кроком – Тулома, Сурман, Биндон, Какаче – Стаменич, Белл – Джаст, Синг, Олд – Вуд

Украина : Лунин – Тымчик, Таловеров, Забарный, Матвиенко – Зінченко, Калюжний, Пихалёнок – Зубков, Яремчук, Гуцуляк.

Прогноз Чемпиона: ничья 1:1