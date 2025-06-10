Рожден, чтобы забивать: Украине будет противостоять гигант, наколотивший 20 голов в АПЛ и возглавляющий возрождение Ноттингема

Крис Вуд достиг пика карьеры в 33 года. Его молодость прошла в низших английских лигах, в нем многие сомневались, но в итоге новозеландский гигант заиграл на мировом уровне.

В родных местах Вуда именно он, а не Роналду с Месси, сейчас главная звезда футбола.

Чемпион рассказывает о лидере Новой Зеландии – команды, которая ночью будет противостоять сборной Украины.

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"Влияние Криса на футбол в Новой Зеландии ошеломляющее. Он родился, чтобы забивать голы. Такому не научишь. Он наш маяк, неоновая вывеска, что для всех наших детей возможности безграничны".

Марк Грум – экс-игрок новозеландской сборной – не скупится на теплые слова в адрес бывшего подопечного.

Они пересеклись в школе Святого Павла, которая в 2000-х рвалась в национальную элиту. Грум был тренером, а Крис Вуд – нападающим, на которого возлагались основные надежды.

"Значит, все дошло до последнего матча, перед которым я сказал ребятам: "Мы должны заявить о себе громко, если хотим в десятку сильнейших". И так случилось, что мы летели 0:3 за 15 минут до конца, а потом Крис в одиночку забил трижды, и по пенальти мы победили. После этого он спокойно подошел ко мне и сказал: "Вот и наше место в десятке, тренер". я был в шоке".

Еще бы. Новая Зеландия – не то место, где ждут больших футбольных талантов.

Кріс Вуд у складі Гамільтон Вондерерс, 2007 рік. Фото - stuff.co.nz

До сих пор самым выдающимся из тамошних игроков был Уинтон Руфер, выигравший Бундеслигу с Вердером в 1993 году.

Также оставили свой след Райан Нельсон в Блэкберне и Уинстон Рид в Вест Хэме.

Новая Зеландия знаменита, прежде всего, великолепной регбийной сборной, известной как "Олл Блэкс". В то же время футбольную команду здесь называют "Олл Уайтс", и она всегда позади. Видимо, Вуд родился, чтобы хоть немного подравнять шансы.

"Великого Руфера выбрали лучшим игроком Океании в ХХ веке, но можно утверждать, что Крис уже обошел его", – убежден Грум.

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На то есть причины.

В прошлом сезоне Вуд забил аж 20 голов в АПЛ за Ноттингем Форест.

Крис забивал Ливерпулю, Ман Юнайтед, Тоттенгему, Челси, а Брайтон вообще уничтожил хет-триком.

Как он это делает?

Chris Wood again Olé Olé! 🎶



Watch all of Chris Wood's 20 goals from the 2024/25 @PremierLeague season. 🔥 — Nottingham Forest (@NFFC) June 4, 2025

Первым Вуда еще в Новой Зеландии заметил тренер-ветеран Роджер Уилкинсон и сразу перевез в Англию, где имел связи в Вест Броме:

"Крис был просто природным талантом. Это было как магия. Каждый раз, когда он был в штрафной, он находил ярд пространства и завершал атаку".

С тех пор прошло более 15 лет, но самое главное не изменилось. Тренер Ноттингема Нуну Эшпириту Санту характеризует новозеландца примерно так же:

"Крис знает, как двигаться. Он за пять секунд предвидит, что произойдет на поле и где окажется мяч".

Конечно, добавился еще и опыт. Если бы он родился бразильцем "Вудиньо" – наверное, его бы сразу подписал гранд, но парню из Окленда уготован другой путь. В сезоне-2010/11 Вуд забил 8 голов за Брайтон, когда тот выиграл английскую Лигу 1 – третий по рангу дивизион.

Далее были годы в Чемпионшипе – сложные, местами провальные. "Ты слишком большой и медленный", – говорил ему Стив Кларк, прежде чем Вуд выстрелил в Лидсе и забил 27 голов в сезоне-2016/17, обойдя в гонке бомбардиров распиаренного Тэмми Абрахама.

Leeds fans (South Stand) celebrating Chris Wood's header vs Brighton last season.



For a home end, that's some unreal bodies! 🙀#LUFC #BHAFC pic.twitter.com/eiigTAQVkg — Genuine Movement (@GenuineLimbs) May 10, 2018

Ну, и именно за тот сезон его подписал Бернли из АПЛ, где Крис подтвердил уровень, забивая по 10-14 голов в четырех сезонах подряд.

Ноттингем выложил за Вуда 17 млн евро летом 2023-го – и это одно из лучших решений менеджмента Вангелиса Маринакиса, который в целом очень эффективно возвращает "Лесников" на их историческое место в английском футболе.

Кто не слышал о выдающемся Ноттингеме Брайана Клафа, выигравшем два Кубка европейских чемпионов в 1979-80 годах?

Так вот главный бомбардир той команды Гарри Бертлс, которому уже под 70, – большой фанат Вуда:

"У него в арсенале есть всякие голы – из-за пределов штрафной площадки, с подборов, головой. Он не боится пробивать и постоянно забивает. Это признак великого игрока".

Chris Wood 33 tahun perpanjang kontrak di Nottingham Forest hingga 2027

Top scorer Perhutani FC di Premier League Musim ini: 14 Gol



Salah satu golnya yang sulit, Heading Gol placing unbelievable:pic.twitter.com/W5wh80Ocmz — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) January 24, 2025

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Сказать, что защите сборной Украины будет сложно, – ничего не сказать.

Вуд – третий лучший игрок прошедшего сезона АПЛ по конвертации моментов в голы. Он умудрился забить 20 голов при xG 15.

По манере игры это такой олдскульный тартгетмэн. Он играет не по всему полю, а перед воротами. Если бы в футболе существовало правило трех секунд, то Вуд бы его систематически нарушал.

Целых 79% ударов новозеландца – это удары в одно касание. Правая нога, левая – неважно. Игра головой – на высшем уровне. Мало кто в АПЛ умеет это делать, как он.

Теплова мапа і статистика ударів Вуда по сезонах, nytimes.com

Среднее расстояние удара Вуда только раз за последние 6 сезонов превышало 11 метров. Малейшие огрехи вратарей, добивание – его хлеб.

Коронный маневр – это забежать в офсайд в начале атаки, а затем выполнять s-образные рывки вокруг защитников в ожидании кросса.

И Вуд очень скромен – даже несмотря на то, что в прошлом сезоне забил аж 34% всех голов Ноттингема. На секундочку, это показатель Мохамеда Салаха в Ливерпуле:

"Я бы ничего не достиг без партнеров по команде. Я не из тех игроков, которые могут обыграть четверых и забить в девятку. Я полагаюсь на подачи, и они их выполняют".

В целом это правда, хотя изредка удается Вуду и вот такое.

As cool as you like 👌



Woody's second at Newcastle is your Goal of the Month for December 🏆 pic.twitter.com/C1gmKd5eXr — Nottingham Forest (@NFFC) January 8, 2024

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Для суперзвездной АПЛ стиль трудяги Криса где-то стал отродьем, ведь в основном здесь так уже не играют.

Фальшивые девятки, ложные десятки, ненастоящие фулбеки заполонили лигу, а тут нате – 191-сантиметровый великан играет именно так, как ожидают от 191-сантиметрового великана. Молодежь в шоке, что так бывает. Гвардиола от горя раздирает лоб. Артета в отчаянии подумывает переместить в нападение Давида Райю.

Ну, а если серьезно, то Гарри Невилл в эфире Sky Sports спросил у Вуда – так что, таргетмэны возвращаются?

"Ну, надо попробовать их вернуть, потому что иначе я останусь без работы", – засмеялся новозеландец.

Вуд только выглядит угрожающе, а на деле общительный, любит поболтать, за всю карьеру не получил ни одной красной карточки. Экс-защитник Джеймс Перч с удовольствием вспоминает их противостояния:

"Я был болтуном на поле. Мог спросить у игроков, как у них дела, как отношения с тренером, где проводили отдых, в таком роде. И Крис был такой же. Поэтому мы играли и мило беседовали. У него такой стиль. Он тебе улыбается, а потом бах – и забивает".

За это его и любит Англия – он начал с самого низа, забивает на самом верху и при этом остался человеком.

Ну, а для Новой Зеландии Вуд – это где-то как для нас Андрей Шевченко. Все дети хотят быть похожими на него, и триумф Криса в АПЛ повлиял на сам статус футбола в стране. В 2023 году уже 22 350 новозеландских школьников занимались футболом, а 24 930 – регби.

Chris Wood of New Zealand signs autographs and takes photos with fans at the stands after the #FIFAWorldCup OFC Qualifier between New Caledonia and New Zealand at Eden Park in Auckland, New Zealand.



More #GettySportVideo #WeAre26 @NZ_Football 🎥 TVNZ 👉 https://t.co/e49Stlzx7e pic.twitter.com/jkbTQSC9T5 — Getty Images Sport (@GettySport) March 24, 2025

В сезоне-2024/25 Окленд дошел до полуфинала австралийской А-лиги, а его дерби с Веллингтон Феникс – так называемое "Киви Класико" – дважды подряд било рекорды посещаемости в стране – 26 252 и 26 253.

Также Новая Зеландия уже пробилась на чемпионат мира-2026. Вуд трижды забил Фиджи, трижды Самоа, дважды Вануату и один раз Таити – видимо, после АПЛ это было слишком просто.

А вот что сложно – это приезжать в "Олл Уайтс" каждый месяц. Руфер, например, провел только 23 матча (12 голов) за сборную, потому что это действительно нечеловеческие перелеты. В то же время у Вуда уже 74 матча и рекордные 34 гола, и он никогда не отклоняет вызовы, всегда готов помочь:

"Это все для меня. Я люблю играть за Новую Зеландию. Это что-то другое – быть с "Киви". Всегда об этом мечтал".

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За это его уважают тоже – Вуд никогда не "косил" под англичанина, хотя там родилась его мать.

В Новой Зеландии надеются, что Крис приедет доигрывать домой, и он сам не против, но пока слишком рано – Ноттингем переподписал свою звезду до 2027-го.

"Вуд на пике своей формы, в лучшем моменте, – говорит тренер Нуну. – Мы часто ищем молодого и перспективного, и не осознаем, что 33-летний игрок может показать лучший футбол. Он обладает знаниями, и это отражается на поле".

Вот кто будет противостоять сборной Украины – не ветеран, а лидер атак 7-й команды АПЛ и живая легенда Новой Зеландии.

На самом деле именно Вуд будет самой большой звездой на поле в составах двух команд.

Скажете, "дожили"?

А мы скажем "браво!" доброму гиганту из Окленда, который и на карте-то найти непросто, а он сумел прорваться из такой дали в мировую футбольную элиту.

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