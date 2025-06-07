Сборная Канады – сборная Украины 3:0. ОНЛАЙН

Сборная Украины играет со сборной Канады в рамках товарищеского турнира Canadian Shield. Встреча проходит на стадионе "ВМО Филд" в Торонто.
Составы команд
Канада: Крепо, Бассонг, Корнелиус, де Фужероль, Сигур, Эйштакиу, Салиба, Бьюкенен, Шаффелбург, Джонатан Дэвид, Промис Дэвид
Украина: Трубин, Матвиенко, Бондарь, Забарный, Тымчик, Калюжный, Шапаренко, Зинченко, Судаков, Цыганков, Яремчук
60'
Яремчук с близкой дистанции пробивал, однако впоследствии арбитр назначил офсайд.
58'
Замена в составе сборной Украины: вместо травмированного Шапаренко на поле появился Пихаленок.
57'
Шапаренко на газоне, похоже, что в замене нуждается хавбек сборной Украины.
56'
Цыганков после розыгрыша на дальнюю штангу подавал, но там никого из партнеров не оказалось.
55'
На ближнюю стойку подавал Цыганков, от Эштакио мяч ушел на угловой.
54'
Тымчик заработал опасный штрафной на фланге.
53'
Бьюкенен неточно пробил по воротам Трубина.
52'
Яремчук опасно пробивал, вратарь спасает хозяев.
50'
Заброс на Шапаренко пошел, однако Николай оказался в офсайде.
49'
Цыганков классно отпасовал на Яремчука, Роман в касание пробил, но от защитника мяч ушел на угловой.
48'
Бьюкенен вошел в штрафную площадь, но Матвиенко удалось выбить мяч подальше.
47'
Замена в составе хозяев: вместо Промиса Дэвида на поле вышел Джеббисон.
Завершается первая половина игры, сборная Украины разгромно уступает Канаде.
45'
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
43'
Трубин вышел из ворот и забрал мяч в руки после прострела.
41'
Бьюкенен после борьбы с Шапаренко придержал мяч рукой, что зафиксировал судья.
39'
Салиба выполнял подачу с корнера, украинцы отбиваются.
37'
Тымчик отработал в защите и выбил мяч на угловой.
36'
Пошла подача со стандарта, однако Трубин забрал мяч в руки.
35'
Опасный штрафной на фланге заработали хозяева поля.
33'
Зинченко пытался найти Цыганкова разрезной передачей, но Виктор в офсайде оказался.
31'
Гол! Канада забивает в третий раз. Бондарь потерял мяч в простой ситуации и Промис Дэвид пробил мимо Трубина.
29'
Цыганков выполнял подачу в штрафную площадь, однако никто на эту передачу не откликнулся.
27'
Зинченко решился на дальний удар, голкипер забрал мяч в руки.
26'
Яремчук заработал угловой для сборной Украины.
24'
Гол! Сборная Канады удваивает счет! Бьюкенен выполнил подачу на Джонатана Дэвида, который головой пробил в дальний угол ворот.
22'
Контролируют мяч канадцы на своей половине поля и не спешат идти в атаку.
20'
Цыганков выполнял подачу, канадцы отбились после чего Калюжный пробивал по воротам, удар заблокирован.
18'
Шапаренко неудачно назад отпасовал, однако удар Дэвида был заблокирован.
16'
Тымчик боролся с Шаффелбергом в штрафной площадке и канадец подтолкнул защитника сборной команды.
14'
Цыганков пытался прессинговать защитника и нарушил правила.
12'
Зинченко выходил один на один, однако перебросить вратаря не сумел хавбек "сине-желтых".
10'
Промис Дэвид убежал за спины защитникам сборной Украины, боковой судья поднял флажок, сигнализирующий положение "вне игры".
8'
Заброс на Яремчука пошел, однако Роман оказался в офсайде.
6'
Судаков в упор пробивал по воротам после заброса на дальнюю штангу, но вратарь спас хозяев поля.
4'
Гол! Хозяева открывают счет в матче! Бьюкенен прошел Матвиенко и Калюжного, подал на Дэвида, который пробил головой. Тымчик сначала спас ворота, однако нападающий сборной Канады вторым ударом отправил мяч в сетку.
2'
Бьюкенен пробивал по воротам из пределов штрафной площадки, однако получилось неточно.
Теперь звучит гимн Канады!
Кроме Канады подопечные Сергея Реброва проведут матч с Новой Зеландией. Встреча запланирована на среду, 11 июня.
Участие на турнире Canadian Shield можно считать подготовкой к квалификации на чемпионат мира. Отбор на ЧМ-2026 в Европе стартует 21 марта 2025 года.
Однако для Украины он начнется в сентябре. Соперниками Украины будут победитель пары Лиги наций между Францией и Хорватией, а также Исландия и Азербайджан.