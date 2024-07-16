Начало эпохи: Мбаппе впервые надел форму Реала на Сантьяго Бернабеу.

Французский нападающий Килиан Мбаппе вышел на поле Сантьяго Бернабеу в форме мадридского Реала.

25-летний игрок появился под аплодисменты заполненного стадиона "сливочных". В презентации принял участие легендарный француз Зинедин Зидан, бывший игрок и тренер Реала.

WHAT A PICTURE. WELCOME KYLIAN MBAPPÉ! 🤍 pic.twitter.com/Eygw78D4F2 — Madrid Zone (@theMadridZone) July 16, 2024

Напомним, что Мбаппе не захотел продлевать контракт с ПСЖ и перешел в Реал по правам свободного агента. Француз будет выступать под 9-м номером в королевском клубе.

По информации некоторых СМИ, заработная плата французского нападающего составит 30 млн. евро в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает в себя сумму отступных, которая составляет 1 млрд евро.

Недавно Килиан рассказал, что он провалил Евро-2024. В полуфинале с Испанией его точная подача помогла Франции открыть счет, но затем "фурия роха" перевернула игру за 5 минут . На этом чемпионате Европы Мбаппе забил всего один гол - в ворота Польши с пенальти, а в 1 туре его прострел привел в автогол австрийского защитника.