Украинские и грузинские фанаты подрались после матча Лиги наций

После матча Лиги наций УЕФА Украина – Грузия (1:0) фанаты сборных подрались на трибунах муниципального стадиона в Познани.

Причины конфликта неизвестны. На видео заметно, что это была не массовая потасовка, а локальный конфликт между несколькими лицами.

Другие болельщики как Украины, так и Грузии пытались успокоить тех, кто участвовал в потасовке. Впоследствии вмешались стюарды, забравшие наиболее активных хулиганов.

Сборная Грузии после трех матчей лидирует в квартете с 6 очками. После экватора соревнований "сине-желтые" расположились на последней строчке в турнирной таблице группы. Сакартвело и Чехия имеют по 6 баллов, у Украины и Албании по 3 зачетных пункта.

В преддверии "сине-желтые" обыграли лидера квартета Грузию. Единственный гол в поединке забил Михаил Мудрик, признанный "Львом матча". Также вингер Челси получил самые высокие оценки за свое выступление по версии аналитического издания SofaScore.