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Болельщики сборной Украины определили Льва матча с Грузией

Станіслав Лисак — 12 октября, 00:15
Болельщики сборной Украины определили Льва матча с Грузией
Getty Images

Футболист Челси и сборной Украины Михаил Мудрик стал обладателем приза "Лев Матча" в поединке Украина – Грузия (1:0) в 3 туре дивизиона Лиги наций.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

За него проголосовало 55% опрашиваемых людей. Левый вингер национальной команды отличился единственным голом за сборную.

Заметим, что по оценкам SofaScore, лучшим в поединке стал Мудрик, получивший оценку 8,3.

Напомним, в другом матче группы 1 Чехия победила Албанию. 10 октября состоялось десять матчей третьего раунда Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. Настоящую сенсацию создала сборная Греции. "Элины" на Уэмбли шокировали сборную Англии, забив в ворота родоначальников футбола два гола.

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