Мудрик стал лучшим игроком матча Украина – Грузия по версии SofaScore, Калюжный среди лидеров

Футболист Челси и сборной Украины Михаил Мудрик получил самую высокую оценку за матч 3 тура дивизиона B Лиги наций УЕФА против Грузии (1:0).

Об этом сообщает аналитическое издание SofaScore.

Вингер национальной команды забил единственный гол в поединке, а также отдал 1 ключевую передачу, нанес два удара в створ ворот, выиграл 8 дуэлей 1 в 1 из 10 и заработал 4 штрафных удара.

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Также высокий балл получили Максим Таловеров (7,7) и дебютант сборной Украины Иван Калюжный (7,6). Оба игрока могли получить более высокую оценку, если бы не заработаны желтые карточки.

Напомним, в другом матче группы 1 Чехия победила Албанию. 10 октября состоялось десять матчей третьего раунда Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. Настоящую сенсацию создала сборная Греции. "Элины" на Уэмбли шокировали сборную Англии, забив в ворота родоначальников футбола два гола.