Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Ребров анонсировал возвращение Мудрика в заявку сборной Украины

Олександр Булава — 9 сентября, 18:46
Ребров анонсировал возвращение Мудрика в заявку сборной Украины
Михайло Мудрик
УАФ

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик сможет сыграть матч Лиги наций против Чехии.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Сергей Ребров на пресс-конференции.

"Мудрик тренируется в общей группе. Насколько я вижу, есть микроповреждения, но все игроки готовы к завтрашней встрече", - сказал Ребров.

Ранее мы сообщали, что из-за повреждения Мудрик не сыграл в матче против Албании, а форвард Ромы Артем Довбик пропустит сентябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.

Матч с Чехией состоится во вторник, 10 сентября, начало – в 21:45. Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединок.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Михайло Мудрик

Збірна України з футболу

Лига наций — не какой-нибудь проходной турнир: Шевчук объяснил важность матча против Чехии
ШИКарные перспективы? Кто он — главная угроза сборной Украины в составе Чехии
Ярмоленко: Хочу сказать огромное спасибо игрокам сборной Чехии, потому что после начала войны они очень поддерживали меня
Ребров: Мы должны показать другой уровень настройки
Тренер сборной Чехии анонсировал изменения в составе матча с Украиной

Последние новости