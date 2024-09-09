Ребров анонсировал возвращение Мудрика в заявку сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик сможет сыграть матч Лиги наций против Чехии.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Сергей Ребров на пресс-конференции.

"Мудрик тренируется в общей группе. Насколько я вижу, есть микроповреждения, но все игроки готовы к завтрашней встрече", - сказал Ребров.

Ранее мы сообщали, что из-за повреждения Мудрик не сыграл в матче против Албании, а форвард Ромы Артем Довбик пропустит сентябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.

Матч с Чехией состоится во вторник, 10 сентября, начало – в 21:45. Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединок.