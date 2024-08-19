Модрич планирует выступить за Хорватию на чемпионате мира-2026

Полузащитник Реала Лука Модрич планирует выступить за сборную Хорватии на чемпионате мира-2026.

Об этом сообщает As.

Лука Модрич продолжает выступать в сборной Хорватии. Мадридца, которому через месяц исполнится 39 лет, вызвал Златко Далич на официальные матчи Лиги наций в сентябре против Португалии и Польши.

Мечта Луки – попасть на Чемпионат мира в 2026 году. Тогда ему будет около 41 года. Футболист также считает себя важной фигурой для хорватской команды, которой тяжело найти качественную замену в полузащите.

Напомним, ранее мы сообщали, что Модрич стал самым титулованным игроком в истории Реала. Ранее он продлил контракт со "сливочными". На Евро-2024 он вместе со сборной Хорватии не смог пробиться в плейоф. Также следует добавить, что Лука стал старейшим автором забитого мяча в истории Евро.