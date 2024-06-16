Маркевич: Футболистам сборной Украины нужно подтянуть игру на "стандартах"

Меньше чем за сутки сборная Украины начнет свой турнирный путь на Евро-2024 . Соперником подопечных Реброва в первом туре станет команда Румынии. Также в группе E сыграют Словакия и Бельгия.

Корреспондентка Чемпиона Соломия Романчук позвонила по телефону легендарному украинскому тренеру Мирону Маркевичу, чтобы узнать ожидания от турнира, который стартовый состав выберет коуч "сине-желтых" и фаворитов первенства.

— Смотрели товарищеские встречи сборной Украины? (Германия, Польша, Молдова)

— Да, конечно.

— Что скажете по поводу игравших составов, экспериментов Реброва и вообще об игре команды?

— В последней игре был тот состав, который наверняка будет начинать с румынами. По крайней мере, на 90 процентов. А там были эксперименты, что с Германией, что с Польшей такое. Для того и есть товарищеские матчи, чтобы делать эксперименты. Но я думаю, что состав, который был в последней игре, он будет играть.

— Из увиденного в товарищеских матчах, на что вы, как тренер, обратили бы особое внимание?

— Минусы – это стандарты, надо их подтянуть. А так, в последней игре все было достаточно неплохо.

— Пожалуй, самый главный вопрос сейчас это позиция голкипера. Бущан, вероятно, останется без внимания. По вашему мнению, кто будет приоритетом для Реброва, Лунина или Трубина? Почему?

— В принципе, они оба надежные вратари. Здесь уж свое слово должен сказать тренер вратарей и чувство главного тренера. Здесь тяжело, потому что Трубин и Лунин – это два вратаря хорошего класса.

— Какую бы вы хотели видеть стартовую 11 нашей команды на Евро?

— Ну вместо Миколенко — Зинченко, а внутри все понятно. Единственное, Малиновский или Шапаренко. Ну и спереди Довбик.

— У нас точно не группа смерти, спрогнозируете, на каком месте финиширует сборная Украины?

— Минимум второй.

— А кого считаете фаворитом этого чемпионата Европы?

— Трудно сказать. По-видимому, Германия, Англия и Франция. Кто-то из них, по моему мнению, будет победителем Евро.