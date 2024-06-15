Пономарев: Для выхода в плей-офф сборной Украины хватит 4 очков

В понедельник, 17 июня, национальная сборная Украины по футболу сыграет свой первый матч на стадии группового этапа чемпионата Европы этого года. На "Мюнхен Арене" сине-желтые померяются силами со сборной командой Румынии. Следующие поединки в квартете Е подопечные Сергея Реброва проведут в пятницу , 21 июня, против команды Словакии и в среду, 26-го – против команды Бельгии. Свой прогноз на эти три поединка эксклюзивно для Чемпиона сделал главный тренер львовского "Движения" Виталий Пономарев.

Украина – Румыния

– Я думаю, что наша команда должна победить в этом матче, потому что индивидуально наши игроки однозначно сильнее сегодня игроков сборной Румынии.

Вероятнее всего, в этом поединке мы будем играть с позиции силы, первым номером. На сегодняшний день у нас есть достаточно хорошая плеяда футболистов для этого. Конечно, это всегда опасно, потому что играющая первым номером команда очень часто оставляет за спиной свободное пространство, но я уверен, что Сергей Ребров и его тренерский штаб эти моменты обязательно учтут . Хотя думаю, мы не будем сломя голову бежать в атаку, а будем играть достаточно рационально и сбалансированно.

Прогнозирую победу Украины со счетом 2:0 .

Украина – Словакия

– Здесь, по моему мнению, будет более сложный матч. Словакия очень хорошо подготовлена физически команда, которая может использовать разные модели игры – они могут играть и первым номером, и вторым, используя контратаки и прессинг. Так что я ожидаю довольно сложной игры – наверное, самой сложной в группе.

Думаю, что Сергей Станиславович выберет оптимальную тактику в этом матче без серьезной ротации в составе – особенно если получится победить румын.

Не думаю, что Украина будет большими силами атаковать в этом матче – просто игра на результат со стороны обеих команд.

Прогнозирую ничейный счет. Думаю, 1:1 .

Украина – Бельгия

– Если мы наберем хотя бы четыре очка в первых двух матчах, я думаю, здесь Сергей Станиславович все-таки отдаст инициативу бельгийцам. Кроме того, хорошо, что с Бельгией у нас третья игра, потому что начинать чемпионат по серьезной команде всегда сложно.

У нас довольно быстрые нападающие, поэтому где-то логично попытаться с позиции контратак сыграть. Думаю, это будет верно.

У нас сейчас был один из контрольных матчей со сборной Германии, где мы неплохо оборонялись и имели неплохие моменты в контратаках. По моему мнению, на сегодняшний день сборная Германии более организована, сильнее сборной Бельгии. Потому у нас однозначно будут моменты. И вся наша тройка нападающих очень хорошо работает на пространстве – Мудрик, Цыганков, скорее всего, будет играть, и Довбык, наверное. Эти ребята могут использовать скорость в атаке.

Но, как и в предыдущем матче, прогнозирую ничейный результат – 1:1 .

Если в первом матче будет победа, то, по моему мнению, даже сыграв вничью следующие 2, мы выйдем из второго места.