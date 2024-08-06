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Луческу возглавил сборную Румынии

Андрій Яросименко — 6 августа, 12:14
Луческу возглавил сборную Румынии

Бывший тренер Динамо и Шахтера Мирча Луческу возглавил национальную сборную Румынии.

Об этом сообщает Федерация футбола Румынии.

Контракт 79-летнего специалиста рассчитан до 2026 года, его целью является выход с командой на чемпионат мира-2026 и максимальный результат в Лиге наций.

Отметим, что Луческу уже возглавлял национальную команду Румынии с 1981 по 1986 год. Сборная под его руководством сумела выйти в финальную часть чемпионата Европы-1984.

Бывший тренер сборной Эдвард Йорденеску на Евро-2024 довел Румынию до 1/8 финала, где она разгромно проиграла сборной Нидерландов.

Напомним, накануне Мирча заявил , что готов вернуться к тренерской деятельности. Он без работы с ноября прошлого года, когда подал в отставку с Динамо после поражения от Шахтера. Ранее он вместе с Валерием Лобановским попал в рейтинг самых успешных тренеров в истории футбола.

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