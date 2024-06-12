Луческу: Эта сборная Украины может дойти до полуфинала Евро-2024

Бывший тренер Динамо и Шахтера Мирча Луческу считает, что в настоящее время сборная Украины сильнейшая в своей истории и может дойти до полуфинала Евро-2024.

Его слова приводит румынское издание Golazo.

"Как игрок Ребров был моим соперником, когда я был тренером Шахтера. Он был очень умным футболистом. У него было нетипичное для форварда телосложение, а из-за небольшого роста у него была хорошая техника.

Как тренер Ребров уже накопил важный опыт. Если не ошибаюсь, на его счету около 5-6 чемпионств, в том числе за пределами Украины, в Ференцвароше, в Аль-Айне, в ОАЭ. Он повзрослел, и я уверен, что его вклад поднимет уровень игры сборной Украины, который и без того высок. Вообще, из всех восточноевропейских команд, которые будут на этом Евро, Украина лучшая.

Даже лучше Турции. Я считаю, что сегодняшняя сборная Украины лучшая за все время. Лучше, чем та сборная, которая играла в четвертьфинале чемпионата мира-2006. Но команда на этом достижении и закончилась. А нынешняя еще не сказала свое слово. Вот почему я думаю, что Украина способна стать сюрпризом на этом Евро. Может дойти даже до полуфинала", — сказал Луческу.

Напомним, сборная Украины провела три товарищеских матча перед стартом Евро-2024. В первом спарринге украинцы сыграли вничью с Германией, во втором уступили Польше, а в третьем разгромно победили Молдову.

На групповом этапе чемпионата Европы Украина сыграет против Бельгии, Словакии и Румынии.