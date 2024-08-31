Необходимый минимум для Динамо и Шахтера: сколько баллов гарантируют выход в плей-офф еврокубков

Накануне украинские клубы узнали своих соперников в финальной стадии еврокубков: Шахтер — в Лиге чемпионов, а Динамо — в Лиге Европы.

Наш сайт продолжает разбираться с изменениями в правилах турнира, и на этот раз мы просчитали, какое количество очков гарантирует нашим клубам выход в плей-офф при любых обстоятельствах.

Сколько баллов нужно, чтобы выйти в 1/8 финала?

Эта ситуация была самой легкой для расчета. В общей сложности гарантированный выход в этот этап — это 22 балла (7 побед и 1 ничья), поскольку существует вероятность того, что 9 коллективов могут набрать по 21 очку (и один из клубов не попадет в 1/8 финала).

Но следует понимать, что для этой ситуации нужны конкретные результаты. То есть не допускается ни одной ничьей в матчах с участием этих 9 команд, только 7 побед и 1 поражение.

Значительно труднее было рассчитать ситуацию с максимальным количеством баллов для 24 места. Однако нам это удалось, и мы уверены, что вы удивитесь.

Сколько баллов нужно, чтобы выйти в дополнительный этап (1/16 финала)?

Представьте, что команда одерживает 5 (!) побед в 8 матчах и набирает 15 баллов из 24 возможных, но не проходит даже в дополнительный этап. И такое может произойти. Существует вероятность, что 15 и более очков наберут сразу 25 команд. Поэтому одна из них вынуждена будет распрощаться с еврокубками.

Однако эта ситуация, как и предыдущая, требует невероятного совпадения, в частности, допускаются только 4 мировые между командами из этого топа, и только между теми, кто набрал 15 очков. Согласитесь, шанс на то, что 138 (!) поединков завершатся с нужным результатом — слишком мал.

Сколько баллов обычно достаточно, чтобы выйти дальше?

После того как соревнования в новом формате были просимулированы 10 тысяч раз, стало ясно, что в большинстве случаев (56%) для выхода в дополнительный этап достаточно всего 9 баллов. А вот, чтобы напрямую пройти в 1/8 финала, нужно не менее 15 очков (42%).

То есть шансы у наших команд есть, и они достаточно неплохие. Набирать 9 баллов в 8 матчах — задача минимум, тем более что соперники позволяют цепляться за эту возможность. Однако всегда есть вероятность того, что этого окажется недостаточно. Все же, еврокубки нового формата выглядят очень интересно, ведь интрига будет держаться до последнего тура.