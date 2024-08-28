Утраченые мечты и призовые: сколько Динамо НЕ заработает из-за вылета из Лиги чемпионов

Ничья с Зальцбургом и не выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 разбили мечты игроков, руководства и болельщиков на возвращение в "элиту" впервые с 2021 года, когда киевляне квалифицировались, выиграв УПЛ.

Кроме возможности сыграть против лучших клубов Европы и проявить себя в самом престижном клубном турнире континента, киевляне также потеряли большую часть призовых, которые УЕФА распределил между Лигой чемпионов, Европы и конференций. Также в этом контексте интересно, какую сумму гарантировал чемпион Украины – Шахтер.

ФК Динамо Киев

Итак, начиная с сезона-2024/2025, Лига чемпионов переходит на новый формат с одной общей группой, состоящей из 36 команд, а каждый участник получит минимум 8 соперников на стадии "лиги". За выход в этот этап УЕФА гарантирует 18,62 млн. евро. Для сравнения в групповой этап Лиги Европы Динамо заработает всего 4,31 млн. Отметим, что киевляне получат 4,29 млн за вылет из стадии плей-офф квалификации ЛЧ.

Еще одним значительным отличием является выплата за победы и ничьи, так в Лиге чемпионов они составляют 2,1 млн и 700 тысяч евро соответственно. Если представить, что Шахтер выиграет все свои 8 матчей, то за это они могут получить 16,8 млн. В то же время, Динамо может рассчитывать на 450 тысяч за победу и 150 тысяч за ничью.

ФК Динамо Киев

Особенностью нового формата является единая таблица на этапе "лиги", а призовые между командами будут рассчитываться по формуле: клуб, который займет 36 место, гарантированно получит 275 тысяч евро (эта сумма может увеличиться, если удастся сэкономить на бюджете ничьих), за каждое следующее место в таблице команда гарантирует дополнительно еще 275 тысяч евро. То есть, 36 команда получит 275 тысяч, а 1 команда по итогу этапа "лиги" гарантирует себе 275 000 x 36 = 9 900 000. В Лиге Европы работает такая же формула, но минимальная сумма составляет всего 75 тысяч евро, что означает, что за первое место можно получить максимум 2,7 млн. евро. Дополнительно гарантируются выплаты по местам с 1-8 и 9-16. Они составляют 2 и 1 млн. для Лиги чемпионов, а также 600 и 300 тысяч для Лиги Европы.

УЕФА

Отдельным пунктом УЕФА выделяет выплату от доходов от европейских и неевропейских частей трансляции. Чтобы получить высшее место и большую долю доходов от просмотров из "старого мира", необходимо иметь высшую среднюю позицию по двум показателям: рейтинг просмотров от национального вещателя и клубный рейтинг УЕФА за пять лет. Например, если страна занимает первое место в стоимости медиа рынка и имеет 4 представителя, то они займут первые четыре места в списке. Что касается неевропейской доли трансляции, то здесь рассчитывается 10-летний рейтинг клубов от УЕФА. Отмечается, что в случае если европейская доля доходов от трансляций составит 75%, то 36 клуб в списке получит минимум 960 тысяч евро, а с каждой позицией выше эта сумма умножается в соответствии с местом. Так первая команда в рейтинге может рассчитывать на потенциальные 34,5 млн. евро.

УЕФА

В таком случае, неевропейская доля составит 25%, а выплата за нее будет равна 320 тысяч евро для последней команды в списке и 11,5 млн для первой. В Лиге Европы работает такая же формула, но с меньшими доходами. По таким же расчетам, 75% европейской и 25% неевропейской доли, клубы ЛЕ получат минимум 223 и 74 тысяч евро, а максимум составляет 8 и 2,6 млн соответственно.

Итак, кроме разбитых мечт молодых игроков Динамо и Александра Шовковского, недавно возглавившего команду, о Лиге чемпионов киевляне также потеряли значительную долю вероятных доходов, которые, как всегда, гарантирует главный клубный турнир Европы.