Каким будет новый формат еврокубков: все, что нужно знать

Вскоре украинские клубы узнают своих соперников в финальной стадии еврокубков, Шахтер — в Лиге чемпионов, Динамо — в Лиге Европы, и, возможно, Кривбасс — в Лиге конференций.

Однако перед жеребьевкой Чемпион хочет рассказать об изменениях в турнирах и объяснить, что ожидает на наши клубы в еврокубках с новым форматом.

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Что изменилось?

Первый этап ЛЧ и ЛЕ

Первое и главное изменение — больше нет распределения на группы. Теперь в финальной части будут участвовать 36 команд (ранее было 32), которые будут соревноваться в формате "единой лиги".

Перед началом жеребьевки все клубы распределят на 4 корзины, которые сформируются на основе их индивидуального клубного коэффициента в начале сезона (единственным исключением является то, что обладатель титула Лиги чемпионов УЕФА всегда получает первый номер посева в корзине 1).

Любая команда сыграет на этой стадии 8 матчей против 8 разных коллективов (по 2 из каждой корзины, даже из собственной). По результатам жеребьевки определится, какие матчи клуб будет играть дома, а какие на выезде. Распределение будет по корзинам, то есть только одна игра из двух против соперников из одной корзины будет дома.

На стадии лиги команды не могут встречаться с соперниками из своей страны и могут сыграть в жеребьевке максимум с двумя командами из одной страны.

Первый этап ЛК

Как вы уже поняли, в Лиге конференций формат единой лиги будет несколько отличаться. Здесь корзин будет 6, и столько же матчей. Каждый клуб сыграет по 1 игре с соперником из каждой корзины. А вот дальше все три турнира имеют одинаковую систему.

Выход в плей-офф

Поскольку команды будут соревноваться в единой лиге, то существенные изменения претерпели правила выхода в плей-офф. Есть два способа туда попасть. Первый: занять 1-8 место включительно, что обеспечит команде выход напрямую. И второй: оказаться на 9-24 позиции включительно и сыграть дополнительный этап (условную 1/16).

На этом этапе клубы, которые займут 9-16 места, будут сеяными, а 17-24 — несеяными. Также система отсеивания будет действовать в 1/8 финала, где места 1-8 ступени будут сеяными, а победители стыков нет. Преимущество сеяных в том, что они будут играть ответные матчи дома.

В остальном, еврокубки на стадии плей-офф не претерпели никаких изменений.

Если команда не выйдет в плей-офф?

По новым правилам в еврокубках теперь невозможно вылететь с ЛЧ в ЛЕ и с ЛЕ в ЛК, как это происходило в прошлом формате. Если команда не смогла выйти в плей-офф турнира, то на єтом для нее соревнования завершаются.

Каким будет календарь матчей

Поскольку теперь команды будут играть не шесть матчей, а восемь, то последние 2 тура в Лиге чемпионов и Лиге Европы состоятся в январе (это не касается Лиги конференций, потому что там 6 туров).

Также в каждом из турниров будет одна эксклюзивная игровая неделя. То есть вместо стандартного распределения (ЛЧ — во вторник и среду, а ЛЕ и ЛК — в четверг) поединки будут проходить по другому графику: матчи ЛЧ будут проводиться во вторник, среду и четверг, ЛЕ — в среду и четверг, ЛК — в четверг. Эксклюзивная неделя означает, что будут проходить матчи только одного турнира.