Бывший лидер Динамо стал ассистентом Филиппо Индзаги

Футбольный клуб Пиза объявил, что Мигель Велозу стал помощником главного тренера Филиппо Индзаги.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

38-летний португалец решил завершить карьеру игрока. Сезон 2023/24 Мигель выступал именно за Пизу. В Серии Б забил 1 гол за 27 поединков.

Велозу - воспитанник Спортинга. С 2010 по 2012 год играл за Дженоа. Затем перешел в киевское Динамо.

"Бело-синие" заплатили за хавбека 7 млн евро. За киевлян во всех турнирах Мигель отыграл 127 матчей и забил 14 голов. Затем он снова играл за Дженоа, а потом перешел в Верону.

It's a pleasure to have you back with us, Miguel! 🔙🖤💙



Miguel Veloso has decided to retire from professional football and pursue a career as a coach. He will be joining the staff led by Mister Inzaghi as a new Technical Collaborator!#pisa #pisasc #ForzaPisa pic.twitter.com/6YgDVyukTI — Pisa Sporting Club (@PisaSC) September 4, 2024

За сборную Португалии Велозу играл с 2007 по 2015 год. Отличился тремя голами за 56 встреч.