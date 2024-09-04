Бывший лидер Динамо стал ассистентом Филиппо Индзаги
Мігель Велозу
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Футбольный клуб Пиза объявил, что Мигель Велозу стал помощником главного тренера Филиппо Индзаги.
Об этом сообщает пресс-служба команды.
38-летний португалец решил завершить карьеру игрока. Сезон 2023/24 Мигель выступал именно за Пизу. В Серии Б забил 1 гол за 27 поединков.
Велозу - воспитанник Спортинга. С 2010 по 2012 год играл за Дженоа. Затем перешел в киевское Динамо.
"Бело-синие" заплатили за хавбека 7 млн евро. За киевлян во всех турнирах Мигель отыграл 127 матчей и забил 14 голов. Затем он снова играл за Дженоа, а потом перешел в Верону.
За сборную Португалии Велозу играл с 2007 по 2015 год. Отличился тремя голами за 56 встреч.