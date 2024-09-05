Легионер, который 4 года играл в Динамо, повесил бутсы на гвоздь

Бывший полузащитник Динамо Мигель Велозу завершил профессиональную карьеру.

Об этом сам игрок сообщил в своем Instagram.

"После стольких лет на поле, после стольких сражений, эмоций и побед пора проститься с футболом. Это было нелегкое решение, но пора перелистать страницу и начать новую главу.

Когда я вспоминаю всю свою карьеру, не могу не сказать, что это было поистине невероятное путешествие. Это были насыщенные и эмоциональные годы, которые я всегда буду хранить в памяти.

Я хочу от всей души поблагодарить свою семью, всех партнеров по команде, с которыми я делил раздевалку, и всех тренеров, которые помогали мне расти.

Но особая благодарность вам, болельщики.

Вы каждый день давали мне силы и мотивацию и позволяли чувствовать себя частью чего-то великого. Благодарю всех!" — сказал Велозу.