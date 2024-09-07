На этой неделе герой Динамо и португальского футбола Мигель Велозу объявил о завершении карьеры, став помощником главного тренера в Лацио. Немногие уже помнят этого игрока, хотя его влияние на моду в Украине – неоценимо. Наша редакция решила рассказать о том, как один гламурный футболист сменил современную моду.

Каждый из нас хотя бы раз приходил в парикмахерскую с фотографией знаменитости, надеясь получить именно этот образ. И хотя не всегда результат полностью соответствовал ожиданиям, даже отдаленное сходство могло вызвать у клиента настоящий восторг.

Все знают прически Леонардо Ди Каприо или Брэда Питта, но настоящим революционером в мире моды для украинцев стал бывший хавбек Динамо Мигель Велозу. Его стиль сменил взгляды сотен тысяч людей на современные прически.

ФК Динамо Киев

Мигель Велозу перешел в киевское Динамо летом 2012 года из итальянского Дженоа за 7,5 миллиона евро. Португалец подписал контракт на четыре года и стал важным игроком команды. Однако его влияние выходило далеко за пределы футбольного поля — он стал иконой стиля для украинских фанатов, восхищавшихся его гламурной прической.

Велозу известен своей прической "undercut" (андеркат) или "slicked back undercut" (железное обратно андеркат). Основой этой прически является короткое подстригание боков и затылка, с длинными волосами сверху, которые зачесаны назад. Стиль Велоз стал символом спортивной элегантности, и его узнаваемый образ вдохновил многих поклонников на подражание.

Прическа андеркат стала популярной в Украине в начале 2010-х годов и остается актуальной до сих пор. Этот стиль, происходящий с 1920-х годов, пережил возрождение благодаря звездам спорта, кино и музыки. Однако именно Мигель Велозу стал тем, кто принес эту прическу среди украинских футбольных фанатов.

ФК Динамо Киев

Известность андерката в Украине подпитывалась социальными сетями, где молодежь активно следит за трендами. Андеркат стал символом стиля, мужества и современности. Он приобрел особую популярность в городских средах и среди молодежи, ведь его легко адаптировать под разные образы — от классических до креативных и авангардных.

В парикмахерских и барбершопах Украины андеркат стал одной из самых заказываемых причесок, а мастера активно экспериментируют с его вариациями, придавая каждому клиенту индивидуальность. Воздействие этой прически не исчезает, ведь она сочетает универсальность и возможность подчеркнуть личный стиль.

Можно с уверенностью сказать, что именно Мигель Велозу стал "отцом" этого стиля для украинцев. Если бы не его громкий трансфер в Динамо, многие до сих пор ходили бы с "шапкой" в стиле Александра Шовковского или же с прической Дениса Попова, когда более шести миллиметров волос на голове уже повод идти бриться снова.