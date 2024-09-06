Прощание с эпохой. Как Мигель Велозу оставил незабываемый след в истории Динамо

38-летний португалец Мигель Велозу завершил карьеру. Об этом объявил сам бывший хавбек Спортинга, Дженоа, Вероны и Пизы. И – киевского Динамо, которому Велозу отдал 4 года жизни.

Экс-футболист сборной Португалии – не просто очередной легионер в истории киевлян. Чемпион вспомнил, с чем пришел, как играл, и какой багаж оставил футболист уровня и возможностей, которых сегодня в чемпионате Украины точно не хватает.

Воплощение лучших времен

Мигель Луис Пинто Велозу стал футболистом Динамо 4 июля 2012 года. Стал одним из 6 летних и впечатляющих новичков, призванных сделать самый титулованный украинский клуб сильнее. Ввиду того, что в тот период Велозу оказался в компании Нико Кранчара и Раффаеля (а также Рубена, Тайе Тайво и Андрея Богданова), пожалуй, именно португальца можно считать самым звездным пополнением той команды. Уже в зимнее трансферное окно к "бело-синим" присоединятся и Евгений Селин и Домагой Вида.

ФК Динамо Київ

Этот сезон был одним из двух рекордных для Динамо по затратам на рынке. В течение розыгрыша-2012/13 на приобретение новых футболистов руководство столичной команды не пожалело более 40 миллионов евро. Лишь следующая, кампания-2013/14, перекрыла более чем солидную для украинского и всего восточноевропейского футбола цифру, когда за Дьемерси Мбокани, Юнеса Беланда, Александра Драговича, Джермейна Ленса и Бенуа Тремулинаса Динамо отдало уже 46 миллионов.

ФК Динамо Київ

7,5 миллионов "затянул" сам Мигель. Эта цифра даже не в тройке самых дорогих приобретений братьев Суркисов. Но учитывая результаты выступлений и пребывания Велозу в ДК, этот трансфер точно — не из худших. Но отработал ли эти деньги португалец, который, конечно же, пришел на кругленькую заработную плату (по слухам — около 2 миллионов евро в год)?

Уникальный для украинского футбола игрок

Динамо выдергивало Велозу из итальянского Дженоа для усиления зоны опорного полузащитника. В конечном итоге, конкурентами пиренейца оказались Огнен Вукоевич и младшие Сергеи — Сидорчук и Рыбалка. Впрочем, такую конкуренцию следует называть достаточно условной.

На самом деле, профайл Велозу как футболиста, отвечавшего за плацдарм выше центра обороны, не только для Динамо, но и для УПЛ как таковой был чем-то совершенно новым.

ФК Динамо Київ

Велозу приходил в команду с видением Юрия Семина. Московский "железнодорожник" собирался гнуть свою линию и дальше, то есть играть через контроль мяча. В обновленной команде по Семину Мигель должен стать чуть ли не ключевой фигурой — занять нишу так называемого "глубинного плеймейкера". Учитывая, что прибыл Велозу из чемпионата Италии, уместно будет упоминание о корифее этой позиции Андреа Пирло. Едва ли не каждый любитель футбола прекрасно представляет гроссмейстера мяча, который дирижирует игрой своей команды часто даже с собственной половины поля, умело направляя очередную атаку коллектива в нужном векторе, или обеспечивая быстрый и качественный выход из обороны.

Португалец действительно сочетал в себе все эти качества, а еще обладал отличным, качественным и сильным ударом, а также, как и знаменитый коллега, был мастером стандартов. Левша, Велозу должен стать еще и полезной опцией при подаче корнеров, в первую очередь, с правого угла, или обеспечить эффективный подбор мяча у границ штрафной площадки.

Конечно, Велозу покупался и для получения первого со времен румына Флорина Черната футболиста, который должен был решить проблему качественного паса для центрфорварда. Небезосновательно Мигеля сравнивали с самим Валентином Белькевичем. Не согласиться с такой оценкой трудно — португалец действительно имел неординарное видение поля и играл в футбол интеллектом и душой.

ФК Динамо Київ

Учитывая расположение в игре, были у Велозы и недостатки. Мигель не мог похвастаться ни сильной игрой в отборе, ни умением выгрызать мячи на втором этаже. Именно поэтому, имея пиренейца на поле, для надежности и обеспечения "тыла" с более сильными соперниками, рядом с ним был необходим "цепной пес", который такие упущения в игре Велозу "перекрывал".

(Чуть ли не) Образцовый легионер

Португалец подписал соглашение с Динамо, прибыв в Киев в расцвете сил или в том физическом состоянии, которое принято называть "идеальный возраст для футболиста его позиции". К моменту переезда в столицу Украины ему было 27, а контракт стороны заключили на 4 года. И этот период Велозу в Динамо провел, как говорится, от звонка до звонка.

ФК Динамо Київ

Луис Пинто привез в Конча-Заспу и на "Олимпийский" не только утонченный игровой стиль, неизменно модную и такую же филигранную, как и его игра, прическу, но и новые стандарты поведения легионера. Как оказалось, из всех громких и дорогостоящих приобретений он оказался чуть ли не единственным футболистом, с которым не отождествлялись скандалы, прихоти, причудливые капризы из-за пребывания в необычной стране или других прихотей. Нет, Велозу не был идеальным. Не раз, а особенно после Революции достоинства и нападения России, в интервью итальянским СМИ он недвусмысленно говорил о желании сменить клуб. Но уже на условный следующий день возвращался в расположение Динамо и добросовестно отрабатывал условия союза с работодателем.

Кто стал жертвой обстоятельств?

Но даже с учетом всего позитива, принесенного Мигелем в Динамо, очевидно одно — его потенциал в Киеве не удалось использовать даже наполовину.

Уже через 3 месяца после перехода в Динамо Мигель получил нового тренера. С другим, а главное, нередко сумбурным видением футбола как такового. Глядя правде в глаза, нужно говорить, что Олег Блохин высоким задачам времени и клуба, в котором оказался, никак не отвечал. И вместо того, чтобы выстроить из сильнейшего со времен полуфинала Лиги чемпионов-1999 состава "бело-синих" команду, способную выигрывать не только чемпионат Украины, но и громко заявить о себе в еврокубках, на практике учился быть клубным тренером среди тех, кого должен был учить сам. От таких реалий страдала как игра, так и все футболисты Динамо, и Велозу — не исключение.

ФК Динамо Київ

Велозу поиграл и под руководством третьего наставника в Динамо. Сергей Ребров раскрыть возможности португальца тоже не смог, хотя именно с молодым специалистом Мигель провел сильнейший сезон в составе киевлян. В розыгрыше-2014/15 пиренеец забил 6 голов в 28 встречах. И даже тогда отдал только один результативный пас. Нехватка качественных цифр по последней характеристике – главная претензия к Велозу. С начала пребывания в Динамо Мигель отдал 20 ассистов, или 5 — в среднем за сезон. В этом аспекте игры от него точно ожидали большего.