Леоненко, Маркевич и Мороз сделали прогнозы на матч Динамо – Шахтер

Уже сегодня, 27 октября, киевское Динамо будет дома принимать донецкий Шахтер. Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало матча в 18.00. Наш сайт традиционно проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Перед встречей Чемпион решил расспросить Мирона Маркевича, Виктора Леоненко и Юрия Мороза о том, чего следует ожидать от этой игры и кто победит. Также наши эксперты рассказали, действительно ли современное Классическое остается таким.

Чего ожидаете от игры?

В этом вопросе наши эксперты сошлись во мнении. Все ожидают от противостояния лучших команд УПЛ качественной и яркой игры.

Леоненко: Прежде всего, как всегда ожидаю качество игры. Меня интересует именно качество. Тем более, что они играют в еврокубках, правда, не понятно, когда они там выиграют. Как правило из классического ничего не выходит. Все пишут, все ждут, а в конце концов полтора момента. Там всего несколько игр было нормальных. Но хотелось бы, чтобы хоть что-то из этого вышло. Динамо, конечно, играет дома, но не думаю, что это хоть как-то отразится на игре.

Маркевич: Я не буду оригинальным, ожидаю хорошую игру с обеих сторон. Обе команды стараются играть на атаку. По силе также, наверное, равные команды. Возможно, Динамо будет играть от обороны, потому что у них есть гандикап в 6 очков. А Шахтеру нужно выигрывать, потому он будет атаковать.

Мороз: Не буду многословным, прежде всего ожидаю яркой игры от двух команд. Я думаю, что игроки обеих команд понимают, против кого играют. Это, как ни крути, постоянные лидеры чемпионата. Это обложка УПЛ и ребята понимают, как они должны подойти к игре.

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Кто будет фаворитом и почему?

А вот в вопросе фаворита они разошлись в мнениях. Виктор Леоненко и Юрий Мороз считают, что сейчас лучше выглядит Динамо. В свою очередь Маркевич не может выделить какую-либо команду. Он считает, что в матче может быть любой результат.

Леоненко: Мне кажется, что Динамо сейчас выглядит лучше. Шахтер сейчас часто теряет очки, а если киевляне выиграют, то можно уже поздравить их с чемпионством.

Маркевич: Никто, в матче может быть любой результат. Считаю, что решающим в этой игре будет исполнительское мастерство. У кого оно будет выше, тот и добьется результата. У Динамо не все основные игроки играли против Ромы, ставка была сделана на игру с Шахтером. Но, наверное, оно свой отпечаток может наложить, ведь переезды, границы просто так не проходят.

Мороз: Динамо пока показывает более высокий уровень игры, поэтому считаю их фаворитом. Если прогнозировать счет, то ставлю на 2:1 в пользу Динамо.

Отличается ли современное Классическое от того, что было раньше?

Большинство экспертов отметили, что на восприятие Классического повлияла война. Однако также они считают, что противостояние Динамо и Шахтера до сих пор остается принципиальным.

Леоненко: Конечно. В мое время шансов у Шахтера не было. Когда я играл, то они всегда были, не знаю, третьими вроде-бы. Да и Алиев с Милевским тоже обыгрывали Шахтер. А сейчас уже немного не то. Тем более, когда война, то не до футбола.

Маркевич: Не сказал бы. Динамо – Шахтер это всегда была вывеска. Я не думаю, что что-то изменилось. Конечно, война мешает, потому что наверняка в Киеве был бы полный стадион. Но, к сожалению, пока не все желающие могут быть на стадионе.

Мороз: Наверное, нет. В современном Классическом то же напряжение, та же страсть и жажда к победе у обеих команд. В обеих командах собраны настоящие мастера. И всегда интересно смотреть игру Динамо – Шахтер. Для болельщиков особенно.

Отметим, что накануне команды провели матчи в еврокубках. Во вторник, 22 октября, Шахтер потерпел минимальное поражение от Арсенала, а в четверг подопечные Александра Шовковского уступили Роме.