Динамо – Шахтер: анонс центрального матча 11 тура УПЛ

Вскоре, 27 октября, киевское Динамо и донецкий Шахтер впервые в сезоне-2024/25 встретятся между собой в рамках Украинской Премьер-лиги. Это произойдет в 11-м туре.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, в Киеве. Стартовый свисток раздастся в 18:00. Наш сайт традиционно проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Динамо Киев

После ужасного для киевлян сезона-2022/23, когда команда заняла 4 место в УПЛ, все ожидали смену главного тренера. Однако Мирча Луческу продолжил работу и в следующем цикле. Тогда бело-синие позорно выступили в квалификации Лиги конференций, не преодолев ее, вылетели от Оболони в Кубке Украины и неудачно стартовали в чемпионате.

И даже после этих неудач Мирча продолжал работать с командой, пока на его пути не стал Шахтер. Победа "горняков" в 13 туре сезона-2023/24 стала роковой для румына. На его место в статусе исполняющего обязанности пришел Александр Шовковский. И под руководством легенды клуба Динамо заиграло. Команда навязала серьезную борьбу Шахтеру в УПЛ, которая продолжалась до следующей очной встречи.

И в этом сезоне игра между Динамо и Шахтером тоже может стать определяющей. Но сейчас под угрозой увольнения находится тренер чемпионов Марино Пушич. Его команда показывает невнятную игру что в УПЛ, что в еврокубках. За стартовые 10 туров Шахтер уже на 6 очков отстает от Динамо, до сих пор не знающего вкус поражения в УПЛ.

К сожалению, киевляне будут играть не в оптимальном составе. Украинское Классическое пропустят лидеры команды Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок, а также перспективный защитник Брайан Себальос.

ФК Динамо

Шахтер Донецк

Принципиальный соперник Динамо уже два сезона подряд получает чемпионство. Более того, "горняки" последний раз проигрывали киевлянам в очном противостоянии еще в далеком 2021 году. С тех пор команды сыграли 6 матчей, Динамо проиграли 4 из них и смогло забить лишь 2 мяча.

Однако перед поединком 11 тура УПЛ фаворитом на бумаге будут именно динамовцы. Одной из главных причин является уровень игры, который показывают команды и, собственно, результаты. Динамо за 9 матчей потеряло всего 2 балла, и чувствуется, что клуб играет с запасом, применяя постоянные ротации стартового состава, что позволяет сохранять кондиции основы.

В то же время Шахтер уже дважды проиграл и еще раз сыграл вничью. Кроме этого, половина побед "горняков" были сложными по игре, и все решалось либо на последних минутах, либо благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков. К тому же, в отличие от киевлян, Пушич не применяет такую ротацию состава, что может отразиться на физическом состоянии игроков.

Однако у "горняков" все же есть преимущество. Во-первых, нет травмированных игроков. А во-вторых, у Шахтера было на 2 дня больше отдыха после еврокубков. Да, Динамо дало отдохнуть основе в матче Лиги Европы против Ромы (0:1), однако футболисты были с командой. А долгая дорога и отсутствие нормальных условий для подготовки будет точно мешать подопечным Шовковского.

ФК Шахтер

История встреч

Что Динамо, что Шахтер чаще всего играли друг против друга. Их история насчитывает 189 поединков. Преимущество у Динамо: 82 победы, 46 ничьих и только 61 поражение. Однако во времена независимости Украины статистика уже в пользу "горняков".

Команды провели 105 поединков. Шахтер выиграл 43 из них, а Динамо – 35. Еще 27 матчей завершились вничью. Наибольшую победу донецкий коллектив одержал со счетом 6:0. Киевляне в свою очередь дважды побеждали 5:0.

Ориентировочные составы

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Караваев, Ванат.

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педринью, Криськив, Судаков, Бондаренко, Зубков, Эгиналду, Сикан.

Где смотреть

Просмотреть игру можно на канале единственного телепула УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv и т.д.).

Прогноз букмекеров

Заметим, что по версии букмекеров, минимальное преимущество у Шахтера. На матч дают следующие коэффициенты:

Победа Динамо – 2,68;

Ничья – 3,40;

Победа Шахтера – 2,59.

Прогноз Чемпиона

Победа Динамо – 2:1.