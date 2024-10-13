Игрок сборной Украины попал в символическую сборную 3-го тура Лиги наций группы B
Защитник австрийского ЛАСК и сборной Украины Максим Таловеров попал в символическую сборную 3 тура Лиги наций УЕФА группы B по версии статистического портала WhoScored.
Соответствующая статистика опубликована в соцсети X.
Оценка украинского составила 7.32. Самый высокий балл получил нападающий сборной Норвегии Эрлинг Голланд – 9:86.
Отметим, что для Таловерова этот матч стал дебютным в стартовом составе сине-желтых. Ранее он выходил на смену в четырех матчах. Следует отметить, что 24-летний защитник выиграл 6 единоборств во время матча Украина – Грузия (1:0), что стало вторым показателем в команде после Ивана Калюжного.
Напомним, сборная Грузии после трех матчей лидирует в квартете, имея 6 очков. После экватора соревнований "сине-желтые" расположились на последней строчке в турнирной таблице группы. Сакартвело и Чехия имеют по 6 баллов, у Украины и Албании по 3 зачетных пункта.
Единственный гол в поединке против грузин забил Михаил Мудрик, который был признан "Львом матча". Также вингер Челси получил самые высокие оценки за свое выступление по версии аналитического издания SofaScore.