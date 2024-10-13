Игрок сборной Украины попал в символическую сборную 3-го тура Лиги наций группы B

Защитник австрийского ЛАСК и сборной Украины Максим Таловеров попал в символическую сборную 3 тура Лиги наций УЕФА группы B по версии статистического портала WhoScored.

Соответствующая статистика опубликована в соцсети X.

Оценка украинского составила 7.32. Самый высокий балл получил нападающий сборной Норвегии Эрлинг Голланд – 9:86.

Отметим, что для Таловерова этот матч стал дебютным в стартовом составе сине-желтых. Ранее он выходил на смену в четырех матчах. Следует отметить, что 24-летний защитник выиграл 6 единоборств во время матча Украина – Грузия (1:0), что стало вторым показателем в команде после Ивана Калюжного.

🇪🇺 UEFA Nations League B - Team of the Round pic.twitter.com/cFezJNvHs8 — WhoScored.com (@WhoScored) October 13, 2024

Напомним, сборная Грузии после трех матчей лидирует в квартете, имея 6 очков. После экватора соревнований "сине-желтые" расположились на последней строчке в турнирной таблице группы. Сакартвело и Чехия имеют по 6 баллов, у Украины и Албании по 3 зачетных пункта.

Единственный гол в поединке против грузин забил Михаил Мудрик, который был признан "Львом матча". Также вингер Челси получил самые высокие оценки за свое выступление по версии аналитического издания SofaScore.