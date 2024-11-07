Судаков попал в сборную недели Лиги чемпионов по версии SofaScore

Хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков попал в сборную недели Лиги чемпионов по версии аналитического портала Sofa Score.

Футболист удачно провел матч против Янг Бойз (2:1). На его счету отличный гол и оценку 8,8 баллов за игру.

За поединок со швейцарским клубом Судаков также получил награду лучшему игроку матча от УЕФА.

Team of the Week provided by Sofascore

Победа позволила Шахтеру набрать 4 балла после четырех сыгранных матчей. В следующем туре "горняки" 27 ноября сыграют гостевой матч против нидерландского ПСВ.