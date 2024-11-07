Свет в конце украинского тоннеля. 4 вывода из матча Шахтер – Янг Бойз

Донецкий Шахтер провел матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов. Команда Марино Пушича обыграла швейцарский Янг Бойз на номинально домашней арене в немецком Гельзенкирхене.

Чемпион традиционно выделяет главное по итогам игры. Вашему вниманию основные акценты после поединка, который может стать началом нового этапа для украинского клуба.

Ведущий украинский клуб узнал свой реальный "потолок" на международной арене

Победа над Янг Бойз стала для "оранжево-черных" третьей подряд во всех турнирах. Однако именно успех в схватке с "мальчиками" является, без сомнения, важнейшей викторией коллектива с начала сезона. Хотя бы потому, что может команде бесценный толчок и придать уверенность в своих силах.

ФК Шахтер

Свершение в споре с "черно-желтыми" выглядит сверхважным еще и через призму демонстрации возможностей команды в турнире, который отражает действительное положение дел с игровым потенциалом коллектива. В трех предыдущих играх Шахтеру противостояли команды из ведущих первенств Европы – Италии и Англии. Результат усилий "горняков" позволял делать однозначные выводы – на фоне клубов из топ-5 лиг Старого Света одна из двух лучших команд Украины выглядит несостоятельной. Чемпионат Швейцарии – лига, на которую УПЛ как национальное первенство могла смотреть сверху разве что во времена до вторжения России в 2014 году. В дальнейшем же Суперлига постоянно прогрессировала, остановившись в условном "развитии" уже в последние годы. В то время как УПЛ так же неумолимо скатывалась ниже и ниже. Теперь эти два чемпионата, условно относящиеся к уровню "средний" и "ниже среднего" в европейской иерархии, наконец, встретились в безжалостном поединке двух действующих чемпионов, который в этот раз был за представителем Украины.

Судаков наконец-то привлек внимание потенциальных работодателей

Не секрет, что у Георгия Судакова есть потенциал футболиста, который может вырасти в звезду мировой величины. Как не секрет и то, что хавбек Шахтера давно нацелен покинуть "оранжево-черных" и Украину и перейти в один из пяти лучших чемпионатов Старого Света – АПЛ, Ла Лигу, Серию А, Бундеслигу или Лигу 1. Однако долгое время "десятке" Шахтера громко заявить о себе не удавалось. Даже больше – матч за матчем на международной арене Судаков терял возможность показать себя с наилучшей стороны вплоть до разговоров о постепенной деградации прежнего потенциала.

ФК Шахтер

Продемонстрированная полузащитником Шахтера игра с Янг Бойз не станет поводом для мгновенной реакции топ-клубов Европы, которые захотят засыпать офис "горняков" соответствующими предложениями. Для подтверждения навыков и умений на серьезном уровне требуются стабильно высокие выступления не в одном матче. Однако гол и результативная передача Судакова в игре с "черно-желтыми" возвращают Георгия в реальность, к которой он стремился еще до начала чемпионата Европы в Германии.

Пушич "отчитался" эффективной работой в важном матче впервые с начала сезона

Как известно, наставник "горняков" давно в фокусе активной и не безосновательной критики. При каждой удобной и не очень возможности бывшему тренеру Фейеноорда вспоминали неумение поставить команде цельную атакующую игру, а также постоянные упущения в защите, которые приводили к потере драгоценных очков. Долгое время дать действительно мощный и единственно верный ответ "доброжелателям" Пушич не смог. И вот, наконец, предоставленный календарем случай использовал.

ФК Шахтер

В игре с Янг Бойз Шахтер был командой, которую желают видеть болельщики, руководство клуба и специалисты в каждом матче. "Оранжево-черные" доминировали, навязывали сопернику свою игру, были активными и заряженными с первого до последнего свистка. Ошибались, но не останавливались. Были единственной реальной силой на поле, от которой зависел ход событий. И если Пушич сможет повторить такой сценарий выступления своего коллектива в матчах с примерно равными по возможностям с Шахтером оппонентами, вопрос не только результата, но и его дальнейшего пребывания во главе команды, будет снят.

Бондарь провел матч жизни

Накануне Валерий Бондарь получил очередное промежуточное признание своих навыков и умений от тренерского штаба национальной сборной. Однако вопрос "Зачем вызывать футболиста, упрямо не пользующегося доверием наставника?", в очередной раз повис в воздухе. Теперь центральный защитник Шахтера дал исчерпывающий ответ, почему и дальше получает вызовы в главную команду страны.

ФК Шахтер

Бондарь не просто был лучшим среди четверки защитников Шахтера, но и заслуживает статуса футболиста, который собственными ногами сформировал результат матча, не меньше, чем Судаков. По меньшей мере, трижды 25-летний центрбек спасал Шахтер от прямой и потенциальной угрозы со стороны соперника. И если в лагере национальной сборной вдруг возник вопрос вынужденной временной замены Илье Забарному, теперь у Сергея Реброва явно есть новый "фаворит" на такую возможную "вакансию".