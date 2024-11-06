УЕФА назвала лучшего игрока матча Шахтер – Янг Бойз

Донецкий Шахтер в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов обыграл швейцарский Янг Бойз ( 2:1 ).

УЕФА определил лучшего игрока поединка.

Награду получил полузащитник "горняков" Георгий Судаков. Полузащитник отыграл весь матч и отличился голом и результативной передачей.

"Он был лучшим игроком на поле, включая отличный гол и ассист", – говорится в сообщении.

Отметим, что Судаков также получил самую высокую оценку от налитического портала SofaScore – 8,8.

Победа позволила Шахтеру набрать 4 балла после четырех сыгранных матчей. В следующем туре "горняки" 27 ноября сыграют гостевой матч против нидерландского ПСВ.