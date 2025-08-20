Кипрский футбол все же на подъеме, Брюгге и Карабах победили с идентичным счетом в Лиге чемпионов

Во вторник, 19 августа, в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 состоялись три матча.

Все встречи начались в одно время. В Шотландии местный Рейнджерс принимал на своем поле бельгийский Брюгге. Победитель поединка определился еще по итогу первых 20 минут, когда экс-команда Яремчука и Соболя трижды отличилась в воротах соперника. Хозяева смогли ответить только одним голом на старте второго тайма.

С идентичным счетом завершилась игра между Ференцварошем и Карабахом, и снова в пользу гостей. Однако в этом случае все происходило в обратном порядке. Венгры забили первыми, после чего коллектив из Азербайджана одержал волевую победу, благодаря трем результативным ударам после перерыва.

Интересным получилась первая часть противостояния, в котором Црвена Звезда играла с обидчиком киевского Динамо Пафосом. Интересно, что сербы также не справились с этим крепким кипрским орешком. Хотя, в отличие от "бело-синих", они смогли поразить ворота соперника. Но до этого они дважды пропустили, что и привело к поражению со счетом 1:2.

Лига чемпионов-2025/26 – квалификация

Раунд плей-офф, первый матч, 19 августа

Рейнджерс (Шотландия) – Брюгге (Бельгия) 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – 3 Вермант, 0:2 – 7 Спилерс, 0:3 – 20 Мехеле, 1:3 – 50 Данилу.

Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан) 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – 29 Варга, 1:1 – 50 Янкович, 1:2 – 67 Медина, 1:3 – 85 Курбанлы.

Црвена Звезда (Сербия) – Пафос (Кипр) 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 1 Коррея, 0:2 – Пепе (пенальти), 1:2 – 58 Дуарте.

На 58-й минуте Бруно Дуарте (Црвена Звезда) не реализовал пенальти (вратарь).

Ответные матчи всех трех пар данной стадии турнира состоятся на следующей неделе, а именно 27 августа.

Напомним, что в среду, 20 августа, запланировано проведение еще четырех матчей раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов: Базель сыграет с Копенгагеном, Буде/Глимт будет принимать Штурм, Селтик встретится с Кайратом, а Анатолий Трубин и его Бенфика будут гостить у Фенербахче. Все поединки начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что впервые за последние 20 лет Украина осталась без своего представителя на групповом этапе главного еврокубка Старого Света.