Привидение Интера и Туна: впервые за 20 лет Украина не будет представлена на групповом этапе Лиги чемпионов

Вылет киевского Динамо из квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26 поставил точку в длительной серии украинских клубов в рамках главного еврокубка.

Сегодня, 12 августа, Динамо не смогло перевернуть ход противостояния с Пафосом в третьем отборочном раунде. Команда Александра Шовковского потерпела второе поражение (0:2) и вылетела из Лиги чемпионов.

Поскольку "бело-синие" были единственными представителями Украины в Лиге чемпионов, этот результат прервал 20-летнюю серию украинских клубов.

Впервые с сезона-2005/06 на групповом этапе первого по статусу еврокубка не будет ни одной украинской команды. Тогда в отборе играли Динамо и Шахтер, которые не смогли пройти швейцарский Тун и итальянский Интер соответственно.

Но отметим, что на этом еврокубковая квалификация для столичного коллектива не завершилась. Он вылетел в Лигу Европы, где в раунде плей-офф встретится с победителем пары Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль).

На данной стадии к Динамо может присоединиться Шахтер. Команда Арды Турана сыграет с турецким Самсунспором, если сможет пройти греческий Панатинаикос в третьем раунде квалификации. Первая игра команд завершилась нулевой ничьей. Ответный матч пройдет в четверг, 14 августа. Старт поединка запланирован на 21:00 по киевскому времени.