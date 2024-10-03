Бенфика Трубина разгромила Атлетико, Бавария проиграла Астон Вилли во 2 туре ЛЧ

В среду, 2 октября, в основном этапе Лиги чемпионов сезона 2024/25 состоялось девять поединков.

Донецкий Шахтер без шансов уступил итальянской Аталанте. Без набранных очков второй тур подряд обошлась Жирона Виктора Цыганкова – испанский клуб дома проиграл Фейенорду.

Бенфика с Анатолием Трубиным в составе уничтожила Атлетико. "Матрацники", известные своей замечательной игрой в обороне, в Лиссабоне пропустили 4 гола.

Ливерпуль дома не имел проблем с Болоньей, забив в ворота представителя Серии А по голу в каждом из таймов.

Динамо Загреб после катастрофической игры с Баварией в первом туре сумел набрать очки в матче с Монако.

Астон Вилла дома сенсационно обыграла Баварию. Проиграл выездной матч и мадридский Реал. Туринский Ювентус дважды во время игры с Лейпцигом был в роли догоняющего, но в итоге стал триумфатором игры.

Лига чемпионов – основной раунд

2 тур, 2 октября

Шахтер – Аталанта 0:3 (0:2)

Голы : 0:1 – 21 Джимшити, 0:2 – 44 Лукман, 0:3 – 48 Белланова

Жирона – Фейеноорд 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – 19 Лопес, 1:1 – 23 Эррера (автогол), 1:2 – 33 Миламбо, 2:2 – 74 ван де Бек, 2:3 – 79 Крейчи (автогол)

Лилль – Реал 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дэвид (45+1, пен)

Ливерпуль – Болонья 2:0 (1:0)

Голы : 1:0 – МакАллистер (11), 2:0 – Салах (75)

Бенфика – Атлетико 4:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Актюркоглу (13), 2:0 – Ди Мария (52, пен), 3:0 – Ба (75), 4:0 – Кекчю (84, пен)

Астон Вилла – Бавария 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дюран (79)

Динамо Загреб – Монако 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Сушич (45+3), 2:0 – Батурина (66), 2:1 – Салису (74), 2:2 – Закария (90, пен)

Штурм – Брюгге 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Цолис (24)

РБ Лейпциг – Ювентус 2:3 (1:0)

Голы : 1:0 – Шешко (20), 1:1 – Влахович (50), 2:1 – Шешко (65, пен), 2:2 – Влахович (68), 2:3 – Консейсау (82)

Напомним, со вчерашними результатами 2 тура Лиги чемпионов сезона-2024/25 можно ознакомиться ЗДЕСЬ .