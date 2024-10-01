Барселона, Байер, Интер и Ман Сити одержали победы во 2 туре Лиги чемпионов

Во вторник, 1 октября, в основном этапе Лиги чемпионов сезона-2024/25 состоялось девять поединков.

Игровой день открывали матчи в Германии и Австрии. Зальцбург второй раз подряд потерпел разгромное поражение. На этот раз обидчиками "быков" стал французский Брест. В первом туре австрийский гранд уступил 0:3 Спарте.

Чешский клуб продолжил набирать очки. Пражане сыграли вничью с немецким Штутгартом.

Разгромные домашние победы записали в актив Барселона, Интер и Боруссия Дортмунд. Манчестер Сити также обрел уверенный триумф, но на выезде. Против чемпиона Англии ничего не смог сделать Слован Даниила Игнатенко.

ПСВ не удержал преимущество над Спортингом, пропустив на 84-й минуте. Байер минимально одолел Милан.

В центральной встрече дня Арсенал достаточно уверенно обыграл ПСЖ.

Лига чемпионов – основной раунд

2 тур, 1 октября

РБ Зальцбург – Брест 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – 24 Сима, 0:2 – 66 Камара, 0:3 – 71 Сима, 0:4 – 75 Лаге

Штутгарт – Спарта 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 7 Майо, 1:1 – 32 Кайринен

Арсенал – ПСЖ 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Хаверц (20), 2:0 – Сака (35)

Байер – Милан 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бонифейс (51)

Интер – Црвена Звезда 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Чалханоглу (11), 2:0 – Арнаутович (59), 3:0 – Мартінес (71), 4:0 – Таремі (81, пен)

Боруссия Д – Селтик 7:1 (5:1)

Голы: 1:0 – Джан (8, пенальти), 1:1 – Маэда (9), 2:1 – Адейеми (16), 3:1 – Адейеми (29), 4:1 – Гирасси (40, пенальти), 5 :1 – Адейеми (45), 6:1 – Гирасси (66), 7:1 – Нмеча (79)

Барселона – Янг Бойз 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Левандовский (9), 2:0 – Рафинья (34), 3:0 – Мартинес (37), 4:0 – Левандовский (50), 5:0 – Али Камара (81, авт)

Слован – Манчестер Сити 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Гюндоган (8), 0:2 – Фоден (15), 0:3 – Голанд (58), 0:4 – МакТи (74)

ПСВ – Спортинг 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Схаутен (15), 1:1 – Браганса (84)

Напомним, матч Шахтер – Аталанта состоится завтра, 2 октября. Старт игры – 19:45 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовый онлайн встречи.

Отметим, в стартовом туре Лиги чемпионов "горняки" расписали нулевую ничью с итальянской Болонью , а Аталанта разошлась миром с Арсеналом (0:0) .