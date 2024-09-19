Бенфика с Трубиным одолела Црвену Звезда, Байер разгромил Фейенорд в первом туре Лиги чемпионов

Сегодня, 19 сентября, состоялось два матча в рамках первого раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

В частности, Бенфика с Анатолием Трубиным в составе одержала минимальную победу над сербской Црвеной Звезда, а финалист прошлогодней Лиги Европы, Байер, разгромил Фэнорд со счетом 4:0.

Лига чемпионов УЕФА-2024/2025

1 тур, 19 сентября

Фейенорд – Байер 0:4 (0:4)

Голы: 0:1 - 5 Вирц, 0:2 - 30 Гримальдо, 0:4 - 36 Верк, 0:4 - 45 автогол Велленройтер

Црвена Звезда – Бенфика 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 - 9 Актюркоглу, 0:2 - 29 Кокджу, 1:2 - 86 Милсон

Сегодня состоится еще несколько матчей в Лиге чемпионов:

22:00. Аталанта – Арсенал

22:00. Атлетико – РБ Лейпциг

22:00. Брест – Штурм Грац

22:00. Монако – Барселона

Отметим, что основной раунд ЛЧ теперь будет проходить по новому формату. Все участники сыграют восемь матчей с восемью разными командами, а не с тремя клубами дважды, как это было раньше. При этом четыре поединка для каждой из команд будут домашними, а остальные четыре гостевыми.

Накануне донецкий Шахтер сыграл вничью с Болонью, а Жирона Виктора Цыганкова потеряли очки на последних минутах матча.