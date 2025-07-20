Хамрун – Динамо: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Уже вскоре свой еврокубковый путь начнет чемпион Украины киевское Динамо. Соперником "бело-синих" во втором этапе квалификации Лиги чемпионов УЕФА станет мальтийский Хамрун Спартанс.

Свой первый матч команда проведет 22 июля на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени. Матч будет транслироваться на телеканале 2+2, который также доступен на платформе Киевстар ТВ.

Накануне главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский определился с заявкой на первый матч против Хамрун Спартанс. В список не попал весенний новичок команды Анхель Торрес.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис заявил, что квалификационные матчи еврокубков в июле-августе 2025 года клуб планирует играть в Люблине, Польша.

Напомним, в сезоне-2024/25 Динамо оформило свой 17 титул чемпиона страны, а донецкий Шахтер финишировал на третьем месте в турнирной таблице, что является худшим результатом команды за последние 29 лет.