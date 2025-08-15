Забарный в Париже, Погба в Монако и два экс-тренера Шахтера: превью сезона французской Лиги 1
Чемпионат Франции – слабейшая из топ-5 лиг Европы, но его роль в футбольной пищевой цепочке сложно переоценить.
Лига талантов – так они себя называют, и это чистая правда. Просто посчитайте, сколько воспитанников французских клубов сегодня выступают за Реал, Баварию, Челси и прочих.
Добавьте сюда наличие ПСЖ – действующего победителя Лиги чемпионов...
Добавьте также и Илью Забарного, который в ближайшие дни дебютирует за этот же Пари Сен-Жермен...
В этом материале Чемпион рассказывает все, что следует знать о следующем сезоне во французском футболе.
Гегемон – ПСЖ
Еще бы. Это самый богатый клуб Европы.
В прошлом сезоне парижане тратили на зарплаты больше всех (658 млн) – и вы видели, чем закончилась ЛЧ.
Вот чем.
Ну а если недостаточно, то позавчера играли Суперкубок УЕФА. Тоттенхэм готовился к нему с 16 июля, а ПСЖ провел первую тренировку 6 августа, однако характер, качество лавки, индивидуальный класс все равно сделали свое.
Долго, очень долго катарцы шли к этому.
С 2011 года президент Насер Аль-Хелаифи потратил на парижского гранда более 3 млрд евро, но без понимания, как работает футбол, все было не в ту степь.
Футбольную эффективность Парижа изменили двое – прибывший в 2022-м директор Луиш Кампуш и возглавивший команду в 2023-м тренер Луис Энрике. Это они разогнали Месси, Рамоса и Неймара; снизили средний возраст команды до 24-25 лет; добавили в состав местных талантов.
С Дезире Дуэ, Брэдли Барколя, Усманом Дембеле ПСЖ превратился в любимый клуб французских пригородов.
"Мы принимаем множество детей, как из богатых семей, так и из неблагополучных районов. Некоторые родители долго экономят, чтобы купить форму или фотографию для малышей", - говорит директор одного из кампусов академии Виктор Дюто.
На фоне роста интереса ПСЖ хочет расширить 48-тысячный Парк де Пренс или построить новую арену, но мэрия не дает. Это самая больная их тема в кабинетах.
На поле же это позиция вратаря. Олдскул Джиджи Доннаруммы не зашел Луису Энрике, и тот указал суперзвезде на дверь, выбрав необстрелянного Люку Шевалье. Время покажет, гениальный это шаг или странность.
И если не странность, то...
В прошлом сезоне ПСЖ набрал на 19 очков больше Марселя, который финишировал 2-м.
Стоит Витинье, Дембеле, Дуэ, Хвиче, Фабиану Руису, Виллиану Пачо, Нуну Мендешу, Хакими выступить так же – и титул в кармане, ведь это разные миры. Из топ-25 самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1 19 играют за ПСЖ.
За Парижем – россиянин, американец и кореянка
И это не начало анекдота.
Россиянин – это босс Монако Дмитрий Рыболовлев. Американец – владелец Марселя Фрэнк Маккорт. Кореянка – новая руководительница Лиона Мишель Канг.
О Лионе и его печальной истории мы уже говорили.
Добавим только, что Канг все делает правильно – чистит платежку, отпускает ветеранов, распродает неоправданно дорогие активы. Вместе с тем, как может Паулу Фонсека бороться за что-то большое, когда его главная звезда – Жорж Микаутадзе?
Никак.
Лучше дела у Марселя, ведь здесь не нужно кого-то продавать, самая высокая в лиге посещаемость (63,500), а президент Пабло Лонгория в совершенстве знает клуб.
Главные звезды провансальцев – Адриен Рабьо, Мейсон Гринвуд и Амин Гуири. В тылу нравится самоотверженность Амира Мурильо; в опорной зоне оправдывает авансы Гвардиолы еще в Баварии Пьер-Эмиль Хейбьерг. Приобретенные летом Игорь Пайшао и Эйнджел Гомес должны придать атаке красоты, а Пьер-Эмерик Обамеянг – опыта. Под руководством еще одного экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби эти ребята могут выходить в плей-офф ЛЧ, у них все есть для того.
Ну, и Монако – это сюрприз лета. Обычно активный на рынке клуб как будто затаился. Интер хочет Магна Аклиуша за 50-60 млн – и это все.
На Скале директор монегасков Тьяго Скуро теперь ищет опыт и уже привез Эрика Дайера, Лукаса Градецкого и Поля Погба. Последнему нужно еще 2-3 месяца, чтобы набрать форму после дисквалификации за допинг, но он очень хочет на ЧМ-2026, а мы знаем, на что способен Погба, когда он мотивирован.
Видели уже, и не раз.
Если он поведет за собой молодежь Монако – эта смесь может и сместить Марсель со 2-го места.
Еще ниже – два мультимиллиардера и болото
Немного обидно говорить "болото", но как иначе, если 5 клубов Лиги 1 не потратили на усиление и 5 млн евро?
Более того, у Анже и Гавра продаж и покупок на "0 евро"!
На этом фоне миллиардеры Пино и Арно выгодно отличаются тем, что готовы платить деньги – вот как низко упала лига.
При этом насчет Ренна и Пино иллюзий нет. Они не оттолкнулись от Усмана Дембеле, Эдуардо Камавинги, Рафиньи и многих других – чем их ситуацию изменят списанные с Марселя Валентен Ронжье и Кентен Мерлен? Франсуа-Анри – идеальный муж по словам его жены Сальмы Хайек, а вот в футболе разбирается плохо.
Гораздо интереснее Антуан Арно и его ФК Париж, ведь он новый. Кто знает, где предел амбиций самого богатого человека Франции?
Пока Арно привез Отавио за 15 млн, Мозеса Саймона за 7 млн, Ноа Санги и Тибо де Смета – за 10 млн. Еще идут переговоры по Матису Аблину и Кевину Траппу. На бумаге это пахнет борьбой за топ-10.
Еще выше должен финишировать Страсбур – ныне фарм-клуб Челси, где тот наигрывает молодежь, которой рановато на "Стэмфорд". Кендри Паэс – эквадорский Месси – в этом году будет развлекать финтами Эльзас.
Неясно, чего ждать от Ниццы и Лилля, поскольку до недавнего времени они дрались за ТОП-3, а этим летом лишились всех лидеров.
Бенфика уже поиздевалась над "Орлятами" в квалификации ЛЧ, и если не влить свежую кровь – издевательств над Ниццей будет еще много.
То же самое в Лилле, где в мае Люка Шевалье был лучшим вратарем, Бафоде Диаките – защитником, а Джонатан Дэвид – бомбардиром. Сейчас их всех нет – и адекватных замен нет тоже.
Все во Франции идет на убыль; деньги в основном покидают лигу.
Хочешь в ней выжить? Крутись, как Мец, у которого договор с сенегальским Женерасьон Фут, поставляющим сюда лучших выпускников. Когда-то по этой тропе в Европу прибыл Садио Мане. Этим же летом Мец продал Артура Атта в Удинезе за 8 млн, а Папа Дьялло – в Норвич за 5. "Мессинцы" нашли свое место в пищевой цепочке, их можно с этим поздравить.
Топ-трансферы лета: возвращения чемпионов мира-2018
Самая большая покупка лета во Франции – это приезд Ильи Забарного в ПСЖ за 63 млн.
Также поражает воображение 30-миллионный переход миниатюрного вингера Пайшао из Фейенорда в Марсель.
Вместе с тем есть ощущение, что для самих французов главные трансферы все-таки не эти.
Поль Погба – игрок Монако, Оливье Жиру – нападающий Лилля, Флориан Товен – новичок Ланса – вот что действительно всколыхнуло страну мушкетеров.
Это же чемпионы мира-2018!
Погба никогда не играл в Лиге 1, но был ключевым на турнире в России. Оливье Жиру – вдохновитель чемпионства Монпелье-2012. Флориан Товен – многолетний лидер Марселя с 86 голами в чемпионате.
И они все в неплохой форме – вы только посмотрите, какую красоту забивает на сборах 38-летний Жиру.
"Мы рады видеть, что он забивает, это обнадеживает. Для нападающего всегда важно забивать", – немного удивлен тренер "Догов" Брюно Женезьо.
Ну, а главред L'Equipe Венсан Дюлук подытоживает: "Эти чемпионы к старту сезона предложили нам истории, заставляющие хотеть знать – а что же будет дальше?"
Наш в лиге: Илья Забарный
Забарный всего 3 дня в ПСЖ, но уже успел надеть медаль обладателя Суперкубка УЕФА – правда, одолженную Маркиньосом.
Также камеры подметили, как Илье что-то несколько минут подряд объяснял очень придирчивый Энрике, а Насер Аль-Хелаифи сказал просто:
"Талантливый игрок международного класса, настоящий профессионал. Он внесет свой вклад в то, что мы строим в Париже".
Все, что вы не знали об этом трансфере и его вызовах, читайте здесь.
Ну, и еще в Меце на правах аренды сезон проведет "бывший наш" Гия Цитаишвили, после украинской молодежки выбравший взрослую сборную Грузии. Кажется, этот уровень ему вполне по силамэ
Скрытая интрига: собственный телеканал Лига 1+
По сути, французская версия УПЛ-ТВ.
Боссы Лиги 1 очень старались, но не продали ТВ-права хоть кому-то, поэтому пришлось экстренно организовать свой канал – со студиями, ведущими и все такое.
Во главе проекта поставили опытного медийщика Николя де Таверноста, который говорит прямо:
"Если мы привлечем менее 1 млн подписчиков за сезон, то потерпим неудачу. Мы оцениваем количество болельщиков во Франции, готовых подписаться на платный сервис, в 3,5 млн".
Как-то скромно для 68-миллионной страны, не так ли?
Но в 2020-м Mediapro привлекла всего 600,000 подписчиков, а в прошлом сезоне DAZN остановился на 500,000 – и потому ушел с рынка, признав его "мертвым".
Чтобы не повторить их судьбу, Лига 1 демпингует и давит на патриотизм. Инсайдеры даже говорят, что старт у проекта многообещающий. Однако в целом французы ходят по краю.
Если у них не получится заработать на ТВ, то целая группа клубов обанкротится.
Такое уже было в пандемию, и тогда всех спас правительственный транш, одобренный лично президентом Макроном. Не факт, что Эммануэль, который любит регби, а не футбол, пойдет на это второй раз.
Где и когда лучше смотреть Лигу 1
Лигу 1 у нас показывают каналы MEGOGO Футбол.
Начиная с сезона-2023/24 французы сократили чемпионат с 20 до 18 клубов, так что туров здесь 34 – как в Бундеслиге.
При этом "немецкой" зимней паузы нет – поэтому и "мидуики" крайне редки. До 16 мая 2026-го и без них все сыграют.
Французы традиционно выносят один поединок на вечер пятницы, а еще три начинаются в субботу с 18:00 до 22:00. Основной же игровой день – воскресенье, когда матчи стартуют рано.
Центральные поединки туров чаще всего начинаются в субботу в 18:00 или в воскресенье в 22:00.
Все дерби, где возможны файер-шоу, хаос и беспорядок на трибунах, начинаются как раз в воскресенье в 22:00, чтобы на стадионе было как можно меньше детей.
ПСЖ часто играет по пятницам – чтобы лучше подготовиться к следующему поединку ЛЧ. Во Франции это норма, лига дружит с гегемоном.
Ну, и приятный бонус – качество показа во Франции очень высокое, это же страна киношников. Крупные планы, повторы в "слоу-мо", летающие камеры – Лигу 1 давно показывают на более высоком уровне, нежели играют.
Прогноз на сезон
ПСЖ защитит титул без лишних нервов.
Монако и Марсель будут бороться за второе место до последних туров.
Лион, Страсбур, Ренн, Париж, Ланс и Лилль определят, кто будет играть в Лиге Европы и Лиге конференций – вероятнее всего, это тоже будет борьба равных.
Анже и Гавр вылетят.
Лига 1+ не соберет необходимый 1 млн подписчиков – и правительству придется еще раз субсидировать клубы, чтобы спасти от ликвидации.
Пропасть между ПСЖ и остальным чемпионатом не вырастет; Марсель и Монако сгладят разницу. Также ФК Париж выдаст по меньшей мере одно "боевое" дерби.
Илья Забарный поделит игровое время с Маркиньосом в первой половине сезона, а дальше будет играть тот, кто совершит меньше ошибок. Если это будет наш, то в конце сезона с бразильцем помпезно простятся и он уедет на Ближний Восток. Его рекорд по матчам за ПСЖ продержится не менее 10 сезонов.