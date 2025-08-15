Забарный в Париже, Погба в Монако и два экс-тренера Шахтера: превью сезона французской Лиги 1

Чемпионат Франции – слабейшая из топ-5 лиг Европы, но его роль в футбольной пищевой цепочке сложно переоценить.

Лига талантов – так они себя называют, и это чистая правда. Просто посчитайте, сколько воспитанников французских клубов сегодня выступают за Реал, Баварию, Челси и прочих.

Добавьте сюда наличие ПСЖ – действующего победителя Лиги чемпионов...

Добавьте также и Илью Забарного, который в ближайшие дни дебютирует за этот же Пари Сен-Жермен...

В этом материале Чемпион рассказывает все, что следует знать о следующем сезоне во французском футболе.

***

Гегемон – ПСЖ

Еще бы. Это самый богатый клуб Европы.

В прошлом сезоне парижане тратили на зарплаты больше всех (658 млн) – и вы видели, чем закончилась ЛЧ.

Вот чем.

PSG vs Inter Milan all goals. pic.twitter.com/Oi4BpwMvjp — 𝙋𝙎𝙂𝙐𝙡𝙩𝙧𝙖𝙨 (@SlicerKamet) June 1, 2025

Ну а если недостаточно, то позавчера играли Суперкубок УЕФА. Тоттенхэм готовился к нему с 16 июля, а ПСЖ провел первую тренировку 6 августа, однако характер, качество лавки, индивидуальный класс все равно сделали свое.

Долго, очень долго катарцы шли к этому.

С 2011 года президент Насер Аль-Хелаифи потратил на парижского гранда более 3 млрд евро, но без понимания, как работает футбол, все было не в ту степь.

Футбольную эффективность Парижа изменили двое – прибывший в 2022-м директор Луиш Кампуш и возглавивший команду в 2023-м тренер Луис Энрике. Это они разогнали Месси, Рамоса и Неймара; снизили средний возраст команды до 24-25 лет; добавили в состав местных талантов.

С Дезире Дуэ, Брэдли Барколя, Усманом Дембеле ПСЖ превратился в любимый клуб французских пригородов.

"Мы принимаем множество детей, как из богатых семей, так и из неблагополучных районов. Некоторые родители долго экономят, чтобы купить форму или фотографию для малышей", - говорит директор одного из кампусов академии Виктор Дюто.

🚨« Le PSG représente la France des périphéries » : fini l’OM, Saint-Étienne et les autres clubs de Ligue 1, la banlieue parisienne vibre comme jamais pour le PSG !



Zizek Belkebla, formateur au FCM Aubervilliers et ancien éducateur de Zaïre Emery, a senti la bascule en 2020,… pic.twitter.com/US5q0eowZe — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) August 11, 2025

На фоне роста интереса ПСЖ хочет расширить 48-тысячный Парк де Пренс или построить новую арену, но мэрия не дает. Это самая больная их тема в кабинетах.

На поле же это позиция вратаря. Олдскул Джиджи Доннаруммы не зашел Луису Энрике, и тот указал суперзвезде на дверь, выбрав необстрелянного Люку Шевалье. Время покажет, гениальный это шаг или странность.

И если не странность, то...

В прошлом сезоне ПСЖ набрал на 19 очков больше Марселя, который финишировал 2-м.

Стоит Витинье, Дембеле, Дуэ, Хвиче, Фабиану Руису, Виллиану Пачо, Нуну Мендешу, Хакими выступить так же – и титул в кармане, ведь это разные миры. Из топ-25 самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1 19 играют за ПСЖ.

🚨 𝗟𝗘 𝗧𝗢𝗣 𝟭𝟬 𝗗𝗘𝗦 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗚𝗥𝗢𝗦 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝟭 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 ! 💰



Sans surprise, 𝟭𝟬 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗨 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 𝗦𝗔𝗜𝗡𝗧-𝗚𝗘𝗥𝗠𝗔𝗜𝗡 🔴🔵



Ousmane Dembélé domine le classement avec un salaire mensuel brut de… 𝟭 𝟱𝟬𝟬… pic.twitter.com/y5dA2Txs1i — Actu Foot (@ActuFoot_) March 25, 2025

За Парижем – россиянин, американец и кореянка

И это не начало анекдота.

Россиянин – это босс Монако Дмитрий Рыболовлев. Американец – владелец Марселя Фрэнк Маккорт. Кореянка – новая руководительница Лиона Мишель Канг.

О Лионе и его печальной истории мы уже говорили.

Добавим только, что Канг все делает правильно – чистит платежку, отпускает ветеранов, распродает неоправданно дорогие активы. Вместе с тем, как может Паулу Фонсека бороться за что-то большое, когда его главная звезда – Жорж Микаутадзе?

Никак.

Лучше дела у Марселя, ведь здесь не нужно кого-то продавать, самая высокая в лиге посещаемость (63,500), а президент Пабло Лонгория в совершенстве знает клуб.

Главные звезды провансальцев – Адриен Рабьо, Мейсон Гринвуд и Амин Гуири. В тылу нравится самоотверженность Амира Мурильо; в опорной зоне оправдывает авансы Гвардиолы еще в Баварии Пьер-Эмиль Хейбьерг. Приобретенные летом Игорь Пайшао и Эйнджел Гомес должны придать атаке красоты, а Пьер-Эмерик Обамеянг – опыта. Под руководством еще одного экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби эти ребята могут выходить в плей-офф ЛЧ, у них все есть для того.

Ну, и Монако – это сюрприз лета. Обычно активный на рынке клуб как будто затаился. Интер хочет Магна Аклиуша за 50-60 млн – и это все.

На Скале директор монегасков Тьяго Скуро теперь ищет опыт и уже привез Эрика Дайера, Лукаса Градецкого и Поля Погба. Последнему нужно еще 2-3 месяца, чтобы набрать форму после дисквалификации за допинг, но он очень хочет на ЧМ-2026, а мы знаем, на что способен Погба, когда он мотивирован.

Видели уже, и не раз.

Если он поведет за собой молодежь Монако – эта смесь может и сместить Марсель со 2-го места.

Еще ниже – два мультимиллиардера и болото

Немного обидно говорить "болото", но как иначе, если 5 клубов Лиги 1 не потратили на усиление и 5 млн евро?

Более того, у Анже и Гавра продаж и покупок на "0 евро"!

На этом фоне миллиардеры Пино и Арно выгодно отличаются тем, что готовы платить деньги – вот как низко упала лига.

🗺️🇫🇷 LIGUE 1 2025/26 IS SET!!!



The big story in France is Paris FC returning after 46 years away. It’s the first time since 1990 that they’ll be two sides from Paris in the top flight.



Lorient and Metz also return replacing Montpellier, Stade de Reims and Saint-Étienne! pic.twitter.com/pN6ZcSL2vz — The European Football Express (@TheEuroFE) May 30, 2025

При этом насчет Ренна и Пино иллюзий нет. Они не оттолкнулись от Усмана Дембеле, Эдуардо Камавинги, Рафиньи и многих других – чем их ситуацию изменят списанные с Марселя Валентен Ронжье и Кентен Мерлен? Франсуа-Анри – идеальный муж по словам его жены Сальмы Хайек, а вот в футболе разбирается плохо.

Гораздо интереснее Антуан Арно и его ФК Париж, ведь он новый. Кто знает, где предел амбиций самого богатого человека Франции?

Пока Арно привез Отавио за 15 млн, Мозеса Саймона за 7 млн, Ноа Санги и Тибо де Смета – за 10 млн. Еще идут переговоры по Матису Аблину и Кевину Траппу. На бумаге это пахнет борьбой за топ-10.

Еще выше должен финишировать Страсбур – ныне фарм-клуб Челси, где тот наигрывает молодежь, которой рановато на "Стэмфорд". Кендри Паэс – эквадорский Месси – в этом году будет развлекать финтами Эльзас.

Неясно, чего ждать от Ниццы и Лилля, поскольку до недавнего времени они дрались за ТОП-3, а этим летом лишились всех лидеров.

Бенфика уже поиздевалась над "Орлятами" в квалификации ЛЧ, и если не влить свежую кровь – издевательств над Ниццей будет еще много.

То же самое в Лилле, где в мае Люка Шевалье был лучшим вратарем, Бафоде Диаките – защитником, а Джонатан Дэвид – бомбардиром. Сейчас их всех нет – и адекватных замен нет тоже.

Все во Франции идет на убыль; деньги в основном покидают лигу.

Хочешь в ней выжить? Крутись, как Мец, у которого договор с сенегальским Женерасьон Фут, поставляющим сюда лучших выпускников. Когда-то по этой тропе в Европу прибыл Садио Мане. Этим же летом Мец продал Артура Атта в Удинезе за 8 млн, а Папа Дьялло – в Норвич за 5. "Мессинцы" нашли свое место в пищевой цепочке, их можно с этим поздравить.

Sadio Mane's emotional picture at Metz in France in 2011.



He wanted to take a picture to send to his mother, but had no camera, so he asked a Reporter to help take the photo.



Reporter asked for his email to send it, but he had none.



In the end, he asked "Is the picture free?" pic.twitter.com/5EuV4ust2C — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) March 28, 2023

Топ-трансферы лета: возвращения чемпионов мира-2018

Самая большая покупка лета во Франции – это приезд Ильи Забарного в ПСЖ за 63 млн.

Также поражает воображение 30-миллионный переход миниатюрного вингера Пайшао из Фейенорда в Марсель.

Вместе с тем есть ощущение, что для самих французов главные трансферы все-таки не эти.

Поль Погба – игрок Монако, Оливье Жиру – нападающий Лилля, Флориан Товен – новичок Ланса – вот что действительно всколыхнуло страну мушкетеров.

Это же чемпионы мира-2018!

Погба никогда не играл в Лиге 1, но был ключевым на турнире в России. Оливье Жиру – вдохновитель чемпионства Монпелье-2012. Флориан Товен – многолетний лидер Марселя с 86 голами в чемпионате.

И они все в неплохой форме – вы только посмотрите, какую красоту забивает на сборах 38-летний Жиру.

Meio OFF- Pega esse primeiro gol do Giroud pelo Lille, o homi não sabe fazer gol feio pic.twitter.com/XOn3ovg381 — MILAN DEPRÊ (@milandepree) August 9, 2025

"Мы рады видеть, что он забивает, это обнадеживает. Для нападающего всегда важно забивать", – немного удивлен тренер "Догов" Брюно Женезьо.

Ну, а главред L'Equipe Венсан Дюлук подытоживает : "Эти чемпионы к старту сезона предложили нам истории, заставляющие хотеть знать – а что же будет дальше?"

Наш в лиге: Илья Забарный

Забарный всего 3 дня в ПСЖ, но уже успел надеть медаль обладателя Суперкубка УЕФА – правда, одолженную Маркиньосом.

Также камеры подметили, как Илье что-то несколько минут подряд объяснял очень придирчивый Энрике, а Насер Аль-Хелаифи сказал просто:

"Талантливый игрок международного класса, настоящий профессионал. Он внесет свой вклад в то, что мы строим в Париже".

Все, что вы не знали об этом трансфере и его вызовах, читайте здесь.

Ну, и еще в Меце на правах аренды сезон проведет "бывший наш" Гия Цитаишвили, после украинской молодежки выбравший взрослую сборную Грузии. Кажется, этот уровень ему вполне по силамэ

Скрытая интрига: собственный телеканал Лига 1+

По сути, французская версия УПЛ-ТВ.

Боссы Лиги 1 очень старались, но не продали ТВ-права хоть кому-то, поэтому пришлось экстренно организовать свой канал – со студиями, ведущими и все такое.

Во главе проекта поставили опытного медийщика Николя де Таверноста, который говорит прямо:

"Если мы привлечем менее 1 млн подписчиков за сезон, то по терпим неудачу. Мы оцениваем количество болельщиков во Франции, готовых подписаться на платный сервис, в 3,5 млн".

Как-то скромно для 68-миллионной страны, не так ли?

1̶4̶,̶9̶9̶ ❌

9,99 ✅



Qui dit nouvelle saison exceptionnelle, dit offre exceptionnelle 😍



Pour s'abonner à la nouvelle chaîne de la @Ligue1 McDonald’s, c'est par ici ➡️ https://t.co/I8jVCxGb6A pic.twitter.com/TkUOiilvAj — L1+ (@ligue1plus) August 11, 2025

Но в 2020-м Mediapro привлекла всего 600,000 подписчиков, а в прошлом сезоне DAZN остановился на 500,000 – и потому ушел с рынка, признав его "мертвым".

Чтобы не повторить их судьбу, Лига 1 демпингует и давит на патриотизм. Инсайдеры даже говорят, что старт у проекта многообещающий. Однако в целом французы ходят по краю.

Если у них не получится заработать на ТВ, то целая группа клубов обанкротится.

Такое уже было в пандемию, и тогда всех спас правительственный транш, одобренный лично президентом Макроном. Не факт, что Эммануэль, который любит регби, а не футбол, пойдет на это второй раз.

Где и когда лучше смотреть Лигу 1

Лигу 1 у нас показывают каналы MEGOGO Футбол.

Начиная с сезона-2023/24 французы сократили чемпионат с 20 до 18 клубов, так что туров здесь 34 – как в Бундеслиге.

При этом "немецкой" зимней паузы нет – поэтому и "мидуики" крайне редки. До 16 мая 2026-го и без них все сыграют.

Paris FC has promoted t Ligue 1. Their new stadium is beside PSG’s. pic.twitter.com/KmceLDENZR — Sxnti (@PeakSxnti) May 2, 2025

Французы традиционно выносят один поединок на вечер пятницы, а еще три начинаются в субботу с 18:00 до 22:00. Основной же игровой день – воскресенье, когда матчи стартуют рано.

Центральные поединки туров чаще всего начинаются в субботу в 18:00 или в воскресенье в 22:00.

Все дерби, где возможны файер-шоу, хаос и беспорядок на трибунах, начинаются как раз в воскресенье в 22:00, чтобы на стадионе было как можно меньше детей.

ПСЖ часто играет по пятницам – чтобы лучше подготовиться к следующему поединку ЛЧ. Во Франции это норма, лига дружит с гегемоном.

Ну, и приятный бонус – качество показа во Франции очень высокое, это же страна киношников. Крупные планы, повторы в "слоу-мо", летающие камеры – Лигу 1 давно показывают на более высоком уровне, нежели играют.

Прогноз на сезон

ПСЖ защитит титул без лишних нервов.

Marquinhos gave his medal to Illia Zabarnyi 🥹❤️💙



This is amazing 💫🙌 pic.twitter.com/q2n7OD7Az3 — EhsaN ©️ (@EhsaN_PSG) August 14, 2025

Монако и Марсель будут бороться за второе место до последних туров.

Лион, Страсбур, Ренн, Париж, Ланс и Лилль определят, кто будет играть в Лиге Европы и Лиге конференций – вероятнее всего, это тоже будет борьба равных.

Анже и Гавр вылетят.

Лига 1+ не соберет необходимый 1 млн подписчиков – и правительству придется еще раз субсидировать клубы, чтобы спасти от ликвидации.

Пропасть между ПСЖ и остальным чемпионатом не вырастет; Марсель и Монако сгладят разницу. Также ФК Париж выдаст по меньшей мере одно "боевое" дерби.

Илья Забарный поделит игровое время с Маркиньосом в первой половине сезона, а дальше будет играть тот, кто совершит меньше ошибок. Если это будет наш, то в конце сезона с бразильцем помпезно простятся и он уедет на Ближний Восток. Его рекорд по матчам за ПСЖ продержится не менее 10 сезонов.