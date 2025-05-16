Клопп, Louis Vuitton и 192 метра между стадионами: как возрождается дерби Парижа

ФК Париж досрочно гарантировал себе место во французской элите, где не выступал с 1979 года.

Чемпион рассказывает о многообещающем проекте, объединившем самых богатых людей мира, и его связи с другим клубом столицы – Пари Сен-Жермен.

Спорт

"Давно я не смотрел футбол с такого далекого расстояния. Здесь невозможно создать атмосферу", – вынес приговор Юрген Клопп.

В минувшую субботу легендарный немец прибыл на "Шарлети", что на парижской окружной, дабы своими глазами посмотреть матч Лиги 2 между Парижем и Аяччо.

Париж победил 2:0.

Его повышение было гарантировано еще раньше, так что это было показательное выступление. У этой команды слишком сильный состав для Лиги 2. В центре защиты - бывший стоппер Севильи Тимоте Колодзейчак; в опорной зоне – экс-марселец Максим Лопес, прибывший из Сассуоло; на острие – Жан-Филипп Крассо из сборной Кот-д'Ивуара.

На трибунах – около 15,000 болельщиков, которых на "Шарлети" с осени пропускают бесплатно, чтобы была хоть какая-то поддержка.

Мда, сложно жить в тени ПСЖ.

Ко всему, новые владельцы Парижа не нуждаются в тех копейках, которые здесь можно заработать на билетах.

Клопп прибыл на "Шарлети" по их просьбе и дал зеленый свет новому контракту тренера Стефана Жилли. У того нет выдающегося резюме, но есть уважение команды.

"Я за него жизнь отдам. Он всегда мог меня понять. Ему удалось создать из нас семью", – говорит нападающий Алимами Гори.

Уже известны планы Парижа на новый сезон. Они переезжают в центр города на 20-тысячник "Жан Буэн". Нынешний бюджет клуба с 30 млн евро будет увеличен до 80 – то есть, до уровня середняков элиты. Также летом ожидают 6-8 новичков "с большим опытом в Лиге 1".

Последний раз ФК Париж соревновался там в сезоне-1978/79, когда его тянул за уши тогдашний мэр Жак Ширак.

У него не получилось – и он с треском бросил проект.

С тех пор Париж болтался в любителях – забытый и никому не нужный, пока его не заметила самая богатая семья Франции.

🇩🇪✨ Jürgen Klopp, directeur du football mondial chez Red Bull, assiste au match du Paris FC aujourd'hui ! 🔵



L'équipe vient d'être promue en Ligue 1 et c'est son dernier match de la saison.



Rappel : Red Bull détient 10,6 % du Paris FC. 🤑 pic.twitter.com/wdCGAfmvdz — L'oeil du foot (@loeildufoot_) May 10, 2025

Бизнес

Был октябрь 2024-го, когда объявили, что ФК Париж покупают Бернар Арно и Марк Матешиц.

Уже тогда все понимали, что будет громко.

Состояние Арно Forbes оценивает в 220-240 млрд евро; он король индустрии предметов роскоши, владеющий Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer.

В то же время Матешиц – сын основателя империи Red Bull с успешными клубами в Зальцбурге, Лейпциге, Нью-Йорке.

То есть, это был союз безграничного капитала с отработанной моделью развития.

По итогам сделки Арно забрали себе 52% акций, Матешиц – 10%, а еще 30% до 2027 года оставили предыдущему владельцу Пьеру Ферраччи, который долго искал клубу достойных покупателей и сейчас на седьмом небе от счастья.

Потому-то и приезжал Клопп – он с января возглавляет в Red Bull глобальный футбольный отдел.

Ну, а когда на "Шарлети" приходит Бернар Арно, то его и подавно видно издалека. Бизнесмен всегда окружен свитой из 40-50 человек, и за напитками для него как-то бегал миллиардер Ксавье Ньель.

🎙️ Antoine Arnault assiste au dernier match du Paris FC en Ligue 2, un rendez-vous symbolique pour le club de la capitale. #PFCACA pic.twitter.com/VbRgVUhAOu — Dounia Mesli (@Mesli_Dounia) May 10, 2025

Сын Бернара Антуан Арно взял на себя самое сложное – персонал подбирает, контракты заключает.

"Вы не заставите меня говорить о ПСЖ плохое. И я пока не хочу акцентировать внимание на дерби, нам надо расти постепенно", – говорит Антуан, которого ранее не раз видели на „Парк де Пренс" в компании Насера Аль-Хелаифи.

Однако катарец, как пишут, волнуется.

Уже 3 мая Париж победил его ПСЖ по пенальти в финале женского Кубка Франции.

Столичные власти, годами "воюющие" с Хелаифи, Арно содействуют, и на трибунах стали появляться политики, как Валери Пекресс, президент регионального совета Иль-де-Франс. Старик Ферраччи очень прямолинеен:

"Мне не нравится, что такие страны, как Эмираты и Катар, инвестируют в наш футбол. Я хочу, чтобы большинство капитала клуба оставалось в руках местных".

Есть даже версия, что проект Арно – это прежде всего вызов "коренных" обнаглевшим арабским выскочкам.

Кто знает.

В любом случае, управляют они жестко. Роспуск проблемных ультрас Légion X перед стартом в Лиге 1 – решение, перезревшее во Франции, но только у Арно хватило яиц.

История

Вы же знали? ФК Париж и ПСЖ начинались как один клуб.

Неудачный и недолгий то был союз.

Началось с того, что в 1970-м состоятельные парижане устали от отсутствия в городе большого футбола и начали собирать деньги на ФК Париж, у которого не было ни состава, ни стадиона – ничего.

И поскольку строить все с нуля чересчур дорого, то лидеры движения Ги Крессан и Пьер-Этьен Гюйо предлагали другим клубам объединение – и, представьте, все отказали, кроме маленького ФК Сен-Жермен из пригорода Парижа.

Le 1er but de l'histoire du #PSG, Bernard Guignedoux vs Poitiers (1-1) le 23 aout 1970! pic.twitter.com/QGQF8WP4SB — Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) August 23, 2016

В 1969-м эти ребята вышли в четвертьфинал Кубка Франции и пробились в Лигу 2 – то есть, были на ходу.

И вот с их объединения с ФК Париж и родился всем известный Пари Сен-Жермен.

Внимание к новообразованному клубу было таким, что за первые полгода парижане пожертвовали ему 1,5 млн франков. За эти деньги ПСЖ подписал первую звезду – Жана Джоркаеффа, лучшего левого защитника Франции и отца героя 90-х Юрия Джоркаеффа.

В 1971-м они с первой же попытки поднялись в элиту, где уже не доминировали, но выступали достойно.

Ну, а тогда произошел раскол.

Летом 1972-го мэрия Парижа предложила владельцу Сен-Жермена Анри Патрелю 850 тысяч франков за то, чтобы "Сен-Жермен" убрали из названия клуба. Чиновники хотели, чтобы тот был "чисто парижским". На это пригород обиделся.

На общем собрании столичным не хватило пары голосов для смены названия – они поскандалили и разошлись навсегда.

Федерация сохранила место в элите для Парижа, тогда как ПСЖ, бывший Сен-Жермен, отправили в 3-й дивизион.

Они поменялись ролями уже в 1975-м, когда одни поднялись в Лигу 1, а другие из нее выпали.

🎂Joyeux anniversaire Just FONTAINE! Notre ancien manager, fête ses 84 ans! #PSG



Les souvenirs du jour ➡️ https://t.co/PM3K4YMEfL pic.twitter.com/lEIUPam7cm — Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) August 18, 2017

Все решил менеджмент. ПСЖ подхватил модельер Даниэль Эштер, который и создал ПСЖ имидж клуба богемы – сюда ходили студенты, тренировал Жюст Фонтен, а со скамейки запасных смотрел матчи Жан-Поль Бельмондо. Мэрия еще немного мутила воду – мол, никакая вы не столица, но после уже упомянутого провала Ширака в 1979-м таки приняла ПСЖ как "свой" клуб. И вот на этом ФК Париж окончательно забыли.

География

После переезда на "Жан Буэн" между ними всего 192 метра – это одна дорога и два тротуара.

Сейчас это новое "ближайшее" дерби мира, что на пару десятков метров превзошло те, что имеют Данди и Калькутта.

Ну, и еще это первое дерби в Лиге 1 за 35 лет.

В конце 1980-х миллионер Жан-Люк Лагардер подхватил старинный парижский Расинг, куда привез ряд пожилых звезд – Рабаха Маджера, Энцо Франческоли, Пьера Литтбарски, Луиса Фернандеса. Там играл эксцентричный вратарь Паскаль Ольмета, а еще росли Давид Жинола и Венсан Герен.

Тот проект в итоге завалился с вылетом в Лигу 2 в 1990-м, не получив ни славы, ни уважения – так, просто игрушка миллионера.

Ну, а в других французских городах и подавно элитных дерби нет.

Точнее, когда-то были, но очень давно – до Второй мировой.

Потом пришли нацисты и обнаружили, что футбольные трибуны являются очагами Сопротивления. Что же делать? Так вот они закрыли профессиональную лигу, установили лимит на профессионалов в Кубке, а клубы из одного города объединили. Целью было уничтожение нелояльной среды; возвращение футбола в любительское русло.

Тогда-то почти все и объединились, кроме коммунистов, вроде Ред Стара с окраины Парижа. Эти до сих пор болтаются в низших лигах, играют на развалюхе, но гордятся этим и ненавидят ПСЖ и других богачей.

Из-за отсутствия настоящих дерби Лига 1 теряла в зрелищности, поэтому нынешнее повышение Парижа всех порадовало. Оно принесет лиге эмоцию, которую можно будет продать.

С продажей футбола во Франции сейчас туго.

Мало того, что DAZN купил ТВ-права на 150 млн дешевле, чем рассчитывали, так еще и планирует разорвать контракт, поскольку подписчиков катастрофически мало. Это может обернуться многими банкротствами в Лиге 1 уже скоро.

Культура

Ну, а это то, в чем Арно превосходит Хелаифи уже сейчас, ведь это его город.

Антуан знает, что в Париже и окрестностях выросли 29 участников ЧМ-2022. Из них семеро – например, Ибрагима Конате – воспитывались в ФК Париж.

Есть и другая статистика. 13% от всех зарегистрированных французских футболистов родились в столице и пригородах, а если считать только игроков Лиги 1 и Лиги 2 – то и вовсе аномальные 50%.

La nouvelle fresque de Kylian Mbappé à Bondy. 🤩

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📸 @Fenerbahce__FR pic.twitter.com/nPdXB2aglc — Actu Foot (@ActuFoot_) December 16, 2019

Жан-Марк Нобило давно возглавляет скаутинг в ФК Париж и уверяет, что каждый приличный европейский клуб рыщет в дебрях Сарселя и Бонди, чтобы найти нового Мбаппе:

"Раньше торги выигрывали более богатые клубы, платившие до 100,000 евро родителям одаренных ребят. Наш закон это не запрещает. Мы же для успеха должны были завершить переговоры быстрее".

С Арно, конечно, все изменится.

И если они выстроят вертикально интегрированную систему с десятками дочерних детских клубов в районах, то уже спустя несколько лет получат солидную команду из местных ребят за умеренные деньги. Последнее интервью Антуана, где он говорит о "месте в середине таблицы" якобы намекает на этот путь.

Хотя отдельные звезды проекту тоже нужны – и опять это диктует культура самого места.

"В Париже так много разных видов развлечений. Главным соперником футбола был велоспорт. Был также бокс. Футбол был просто еще одной формой развлечения, которая не сформировала сильной идентичности", – говорит историк Поль Дитши.

Вы же заметили? В Испании AS, Marca и Mundo Deportivo; в Италии Gazetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport, а во Франции одна L'Equipe.

А Ферраччи объясняет: "Это культурная особенность. Мы менее зациклены на футболе, чем другие".

Проще говоря, на ПСЖ здесь ходят только пока хорошо играет, и есть на кого посмотреть.

Париж ждет ровно то же самое.

Антуан Арно уже подтвердил, что потратил на клуб более 100 млн евро, но это только начало, если он не хочет закончить, как Лагардер.

Главред L'Equipe Венсан Дюлук слегка иронизирует:

"Футбол – тот бизнес, в котором чтобы стать миллионером, следует прийти миллиардером".