Лион на грани краха: его президент оживил Майкла Джексона, но забыл о 2 тысячах евро штрафа
Футбольные власти Франции административно понизили в классе один из исторических клубов Лиги 1 – Лион.
Все из-за долгов – на начало 2025 года они достигли 508 млн евро и продолжали расти, несмотря на обещание президента "Ткачей" взять процесс под контроль.
Чемпион рассказывает, что бывает, когда к власти приходят мечтатели и дилетанты.
А что, собственно, произошло?
Прямо сейчас это главная тема в европейских топлигах.
Лион, один из символов французского футбола, понизили в классе до Лиги 2.
Шок!
Еще с прошлого лета Национальный директорат по контролю над управлением в футболе (DNCG) требовал от "Ткачей" сократить расходы и сбалансировать бюджет, однако клуб в лице президента Джона Текстора не реагировал.
В ноябре 2024 года DNCG сделал последнее предупреждение – либо покрываете 175 млн дефицита, либо со следующего сезона вас в элите не будет.
Текстор, однако, продолжал упорно этого не замечать.
Никто ничего не понимал; казалось, что это какая-то закулисная договоренность.
В сезоне-2024/25 Лион купил игроков на 148 млн, а продал на 68, при том суммарный долг "Ткачей" вырос на 117 млн за полгода и превысил 508 млн евро.
Уже после финальной встречи с DNCG и лигой Текстор обещал, что все прекрасно: "Благодаря инвестициям от наших партнеров мы получили не только деньги, необходимые DNCG, но и средства, необходимые для выступления в следующих еврокубках. Наше финансовое положение значительно улучшилось".
Примерно через полчаса после этого интервью Лион и наказали.
WTF?!
Как Лион до этого докатился?
Да чистый бардак.
Еще до того, как Лион выгнали из Лиги 1, клуб получил запреты на трансферы от УЕФА и ФИФА за неуплаченные штрафы – 200 тысяч евро и 2 тысячи евро.
2 тысячи евро!
И это лишь один из многих анекдотов времен Текстора.
Лион дважды подряд финишировал 6-м в Лиге 1 – так плохо в XXI веке еще ни разу не было.
На рынке клуб впервые выглядит "лохом". "Ткачам" втюхали Мусу Ньякате за 32 млн, а сейчас он стоит 15. Эрнест Нуама перебирался сначала в Моленбек за 20 млн, и тоже сдулся до 15. Орель Мангаля с 23 млн похудел до 18. Саид Бенрама переходил за 15, а продали его недавно в Саудовскую Аравию за 12.
Даже академия, чьи воспитанники принесли Лиону 220 млн евро, деградирует. В сезоне-2024/25 был только один дебютант, да и то Тео Барисик сыграл в Лиге 1 одну минуту. В рейтинге школ от федерации футбола (FFF) Лион впервые выпал из топ-3, уступив Ренну, ПСЖ и Монако.
Частые смены тренеров, напряжение – еще один атрибут Текстора. В итоге Паулу Фонсека совсем потерял голову и напал на судью, что вылилось в 8 месяцев вне скамейки и даже раздевалки.
"Если посчитать, то мы купили игроков на 145 млн, а продали на 40. Так что разница составляет 95 млн", – как вам такие слова президента?
Хотя еще точнее другая цитата Текстора: "Мне не нравится управлять компаниями. Я, знаете, деструктивный, провокационный, сумасшедший дядя".
Все это так.
Но если Джон знал свою проблему, то зачем управлял Лионом в ручном режиме?
А кто такой этот Текстор?
Американец.
Соккер в тех краях, может, и непопулярен, однако сейчас аж 27 из 96 владельцев клубов топ-лиг Европы – из США.
Текстор любит ковбойскую шляпу и байки, как всего достигал сам, но на самом деле он потомок Дюпонов – богачей начала ХХ века, как Рокфеллеры или Вандербильты.
И очень любит риск – еще с юности, когда едва не убился на скейтборде.
Вот он с компаньонами приобрел разработчика сайтов Art and Technology Group в 1996-м за 2,4 млн, который в 2010-м купит Oracle за 1 млрд...
...а это уже Текстор разрабатывает виртуальный 3D-мир с Jester Digital, которая громко обанкротилась в 2001-м; даже офисы кредиторы отобрали за долги.
"Текстор – хороший парень, визионер. Но даже в самой творческой и прогрессивной компании должен быть человек, который считает деньги и налаживает процессы. А Джон этого не умеет", – говорил директор Jester Digital Майкл Корецки.
В 2006 году Джон приобрел и расширил до киностудии производителя спецэффектов Digital Domain; даже киношколу рядом во Флориде открыл. Он хотел снимать свои фильмы и привлек 115 млн на бирже, а еще 130 ему дала власть Флориды в качестве гранта.
Представьте себе – все это он профукал всего за 10 месяцев. Разве не талант?
Уже в 2015 году эту же Digital Domain за копейки выкупили китайцы – и сейчас это снова ведущий производитель спецэффектов для Marvel, которого оценивают в 3,5 млрд.
Впрочем, и Текстор тоже не утонул – вложился в разработчика цифровых голограмм Pulse Evolution, чьи копии 2Pac, Майкла Джексона, Мэрилин Монро взорвали мир, а больше всего – Азию, где Джон снова стал миллиардером.
Именно эти, "последние" деньги он и влил в футбол в 2020-х.
Так Лион – это не все?
Нет.
Сначала Текстор в 2021-м купил миноритарный пакет акций английского Кристал Пэлас. Также в его собственности бразильский Ботафого и бельгийский Моленбек.
Все клубы объединены в Eagle Football Holdings, куда Текстор привлек других состоятельных людей из США, а сам взялся от их имени управлять футбольными делами.
Сам всеми – представляете?
И это без стратегии, советников, даже понимания футбола, который в США далеко не спорт №1...
Председатель правления Кристал Пелас Стив Периш раскусил Текстора первым и не продал мажоритарный пакет, отстранив американца от принятия ключевых решений.
Что Eagle Football Holdings забыла в Моленбеке – вообще загадка. Они зачем-то переименовали клуб в Daring Brussels, не спросив фанов, а потом еще и c элиты вылетели.
Ну, а Ботафого и Лион – история о вечных перекосах. Первые проблемы "Ткачей" с деньгами как раз и возникли потому, что Текстор так ставил на ноги бразильцев. Когда же наконец поставил, и те даже выиграли Копа Либертадорес, проблемы появились уже у Лиона, и деньги потекли в обратном направлении. Хаос как он есть.
При этом Лион воспринял это особенно болезненно, ведь здесь еще помнят времена Майкла Эсьена, Жуниньо, Флорана Малуда, Карима Бензема, Эрика Абидаля, которые выиграли 7 титулов в 2002-08 годах.
Жан-Мишель Ола был тогда владельцем, и это он продал клуб Текстору в 2023-м, чтобы больше отдыхать – ему-то уже 76. Сейчас главный дедушка Лиона очень сожалеет:
"Целых 36 лет я гарантировал, что такая ситуация никогда не возникнет. Я отдал все, чтобы построить прочный, уважаемый, финансово здоровый клуб. А сегодня царит печаль".
Можно ли спасти "Ткачей"?
Это и пытаются сделать в эти дни.
Апелляция подана, сроки известны.
Eagle Football Holdings объединяет очень богатых людей, которые из-за Текстора потеряли деньги. После санкций для Лиона их терпение лопнуло, и Джона отправили прочь – теперь он будет работать только с Ботафого.
Лион, тем временем, возглавила Мишель Канг, ставшая первой в истории женщиной во главе клуба Лиги 1. Инсайдеры описывают ее как полную противоположность американцу – она сухая, жесткая, удачно делегирует полномочия.
На "Люмьере" Мишель появилась в компании экс-шефа юридического департамента Баварии Михаэля Герлингера, который будет гендиректором. Немца рекомендовал двукратный обладатель Золотого мяча Карл-Хайнц Румменигге "за исключительную сеть контактов в мире футбола".
Всю старую команду Текстора, допустившую абсурдный бан от ФИФА, кореянка уже разогнала.
Еще в Лионе заметили спеца по корпоративной реструктуризации Криса Меллона; говорят, что он готовит план настоящей, не бутафорской экономии. Предварительно зарплатный фонд уменьшится со 160 млн до 79, а максимальная зарплата – с нынешних 450 000 евро в месяц до 200 000. Корентен Толиссо, Неманья Матич и другие дорогие ветераны уйдут.
Это уже серьезный разговор...
...а не обещания Текстора залатать дыру в бюджете, "продав игроков Ботафого, потому что тот хорошо выступает на КЧС".
При этом большинство Франции, даже недруги Лиона, хотели бы, чтобы у них получилось. ПСЖ уже досрочно выплатил 45 млн за приобретенного год назад Брэдли Барколя, потому что понимает – Лион нужен и ему тоже.
Французская лига и без того переживает ужасные времена.
Еще два года назад люксембургский авантюрист Жерар Лопес уничтожил профессиональный футбол в Бордо, который сейчас в любителях.
Сезон-2024/25 в полуживом состоянии закончили Гавр, Анже и Монпелье, которым нечем платить зарплаты; они распускают персонал.
И дальше будет еще хуже, ведь у Лиги 1 нет ТВ-транслятора. DAZN платил 400 млн за сезон, но расторг контракт, собрав только 500 тысяч подписчиков из необходимого для безубыточности 1 млн. Популярность лиги падает, и все меньше людей готовы платить 85 евро в месяц, чтобы ее увидеть. Canal Plus даже не ведет переговоры, поэтому с нового сезона Лига 1, вероятно, будет транслировать сама себя, а это новые расходы на операторов, продакшн, студии.
Приход семьи Арно в ФК Париж – пожалуй, единственная хорошая новость для чемпионата за последние годы.
На этом фоне терять еще и Лион, где проблема не в клубе, а только в лице экс-президента, – чрезмерная роскошь для Лиги 1.
Поэтому ждем от DNCG не подтверждения приговора, а уступки. Это было бы правильно.
Ну, и еще превентивно сочувствуем Ботафого – Текстор слишком стар, чтобы меняться. Сидней Гову, еще одна экс-звезда "Ткачей", которая протестует, абсолютно прав:
"Он меня поражает снова и снова. Так много наговорил, такими красивыми словами, и ничего из этого не сбылось".