Лион на грани краха: его президент оживил Майкла Джексона, но забыл о 2 тысячах евро штрафа

Футбольные власти Франции административно понизили в классе один из исторических клубов Лиги 1 – Лион.

Все из-за долгов – на начало 2025 года они достигли 508 млн евро и продолжали расти, несмотря на обещание президента "Ткачей" взять процесс под контроль.

Чемпион рассказывает, что бывает, когда к власти приходят мечтатели и дилетанты.

А что, собственно, произошло?

Прямо сейчас это главная тема в европейских топлигах.

Лион, один из символов французского футбола, понизили в классе до Лиги 2.

Шок!

Еще с прошлого лета Национальный директорат по контролю над управлением в футболе (DNCG) требовал от "Ткачей" сократить расходы и сбалансировать бюджет, однако клуб в лице президента Джона Текстора не реагировал.

В ноябре 2024 года DNCG сделал последнее предупреждение – либо покрываете 175 млн дефицита, либо со следующего сезона вас в элите не будет.

Текстор, однако, продолжал упорно этого не замечать.

Никто ничего не понимал; казалось, что это какая-то закулисная договоренность.

В сезоне-2024/25 Лион купил игроков на 148 млн, а продал на 68, при том суммарный долг "Ткачей" вырос на 117 млн за полгода и превысил 508 млн евро.

🚨🇫🇷 Lyon fans are currently protesting against their owner John Textor. 😤👋



"OL isn't yours, Textor get lost!", chant the fans. pic.twitter.com/3iYzT3dITS — EuroFoot (@eurofootcom) June 28, 2025

Уже после финальной встречи с DNCG и лигой Текстор обещал, что все прекрасно: "Благодаря инвестициям от наших партнеров мы получили не только деньги, необходимые DNCG, но и средства, необходимые для выступления в следующих еврокубках. Наше финансовое положение значительно улучшилось".

Примерно через полчаса после этого интервью Лион и наказали.

WTF?!

Как Лион до этого докатился?

Да чистый бардак.

Еще до того, как Лион выгнали из Лиги 1, клуб получил запреты на трансферы от УЕФА и ФИФА за неуплаченные штрафы – 200 тысяч евро и 2 тысячи евро.

2 тысячи евро!

И это лишь один из многих анекдотов времен Текстора.

Лион дважды подряд финишировал 6-м в Лиге 1 – так плохо в XXI веке еще ни разу не было.

На рынке клуб впервые выглядит "лохом". "Ткачам" втюхали Мусу Ньякате за 32 млн, а сейчас он стоит 15. Эрнест Нуама перебирался сначала в Моленбек за 20 млн, и тоже сдулся до 15. Орель Мангаля с 23 млн похудел до 18. Саид Бенрама переходил за 15, а продали его недавно в Саудовскую Аравию за 12.

🤔 Lots of numbers, lots of confusion.



🔴⚪️🔵 John Textor, in talks to purchase Everton, attempting to explain Lyon’s transfer dealings. pic.twitter.com/lqFSQEoZId — Get French Football News (@GFFN) September 11, 2024

Даже академия, чьи воспитанники принесли Лиону 220 млн евро, деградирует. В сезоне-2024/25 был только один дебютант, да и то Тео Барисик сыграл в Лиге 1 одну минуту. В рейтинге школ от федерации футбола (FFF) Лион впервые выпал из топ-3, уступив Ренну, ПСЖ и Монако.

Частые смены тренеров, напряжение – еще один атрибут Текстора. В итоге Паулу Фонсека совсем потерял голову и напал на судью, что вылилось в 8 месяцев вне скамейки и даже раздевалки.

"Если посчитать, то мы купили игроков на 145 млн, а продали на 40. Так что разница составляет 95 млн", – как вам такие слова президента?

Хотя еще точнее другая цитата Текстора: "Мне не нравится управлять компаниями. Я, знаете, деструктивный, провокационный, сумасшедший дядя".

Все это так.

Но если Джон знал свою проблему, то зачем управлял Лионом в ручном режиме?

А кто такой этот Текстор?

Американец.

Соккер в тех краях, может, и непопулярен, однако сейчас аж 27 из 96 владельцев клубов топ-лиг Европы – из США.

𝗝𝗢𝗛𝗡 𝗧𝗘𝗫𝗧𝗢𝗥 🇺🇸 𝗗𝗘́𝗕𝗔𝗥𝗤𝗨𝗘 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗨𝗡 𝗖𝗛𝗔𝗣𝗘𝗔𝗨 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗪-𝗕𝗢𝗬 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗢𝗟-𝗣𝗦𝗚 𝗖𝗘 𝗦𝗢𝗜𝗥 😂🤠



Le divertissement. 🍿pic.twitter.com/yH8pyKQZ20 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 23, 2025

Текстор любит ковбойскую шляпу и байки, как всего достигал сам, но на самом деле он потомок Дюпонов – богачей начала ХХ века, как Рокфеллеры или Вандербильты.

И очень любит риск – еще с юности, когда едва не убился на скейтборде.

Вот он с компаньонами приобрел разработчика сайтов Art and Technology Group в 1996-м за 2,4 млн, который в 2010-м купит Oracle за 1 млрд...

...а это уже Текстор разрабатывает виртуальный 3D-мир с Jester Digital, которая громко обанкротилась в 2001-м; даже офисы кредиторы отобрали за долги.

"Текстор – хороший парень, визионер. Но даже в самой творческой и прогрессивной компании должен быть человек, который считает деньги и налаживает процессы. А Джон этого не умеет", – говорил директор Jester Digital Майкл Корецки.

В 2006 году Джон приобрел и расширил до киностудии производителя спецэффектов Digital Domain; даже киношколу рядом во Флориде открыл. Он хотел снимать свои фильмы и привлек 115 млн на бирже, а еще 130 ему дала власть Флориды в качестве гранта.

Представьте себе – все это он профукал всего за 10 месяцев. Разве не талант?

Уже в 2015 году эту же Digital Domain за копейки выкупили китайцы – и сейчас это снова ведущий производитель спецэффектов для Marvel, которого оценивают в 3,5 млрд.

Впрочем, и Текстор тоже не утонул – вложился в разработчика цифровых голограмм Pulse Evolution, чьи копии 2Pac, Майкла Джексона, Мэрилин Монро взорвали мир, а больше всего – Азию, где Джон снова стал миллиардером.

Именно эти, "последние" деньги он и влил в футбол в 2020-х.

Так Лион – это не все?

Нет.

Сначала Текстор в 2021-м купил миноритарный пакет акций английского Кристал Пэлас. Также в его собственности бразильский Ботафого и бельгийский Моленбек.

Все клубы объединены в Eagle Football Holdings, куда Текстор привлек других состоятельных людей из США, а сам взялся от их имени управлять футбольными делами.

Сам всеми – представляете?

И это без стратегии, советников, даже понимания футбола, который в США далеко не спорт №1...

Председатель правления Кристал Пелас Стив Периш раскусил Текстора первым и не продал мажоритарный пакет, отстранив американца от принятия ключевых решений.

Что Eagle Football Holdings забыла в Моленбеке – вообще загадка. Они зачем-то переименовали клуб в Daring Brussels, не спросив фанов, а потом еще и c элиты вылетели.

22.06.2025🇧🇪Info RWDM: We RWDM supporters marched in protest against the American president of our club, John Textor. He changed the club's name and logo without consulting the fans because he thought it was better for business. Fuck Textor fuck modern football, click for more… pic.twitter.com/hmAFdQdrt7 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) June 23, 2025

Ну, а Ботафого и Лион – история о вечных перекосах. Первые проблемы "Ткачей" с деньгами как раз и возникли потому, что Текстор так ставил на ноги бразильцев. Когда же наконец поставил, и те даже выиграли Копа Либертадорес, проблемы появились уже у Лиона, и деньги потекли в обратном направлении. Хаос как он есть.

При этом Лион воспринял это особенно болезненно, ведь здесь еще помнят времена Майкла Эсьена, Жуниньо, Флорана Малуда, Карима Бензема, Эрика Абидаля, которые выиграли 7 титулов в 2002-08 годах.

Жан-Мишель Ола был тогда владельцем, и это он продал клуб Текстору в 2023-м, чтобы больше отдыхать – ему-то уже 76. Сейчас главный дедушка Лиона очень сожалеет:

"Целых 36 лет я гарантировал, что такая ситуация никогда не возникнет. Я отдал все, чтобы построить прочный, уважаемый, финансово здоровый клуб. А сегодня царит печаль".

Можно ли спасти "Ткачей"?

Это и пытаются сделать в эти дни.

Апелляция подана, сроки известны.

Eagle Football Holdings объединяет очень богатых людей, которые из-за Текстора потеряли деньги. После санкций для Лиона их терпение лопнуло, и Джона отправили прочь – теперь он будет работать только с Ботафого.

Лион, тем временем, возглавила Мишель Канг, ставшая первой в истории женщиной во главе клуба Лиги 1. Инсайдеры описывают ее как полную противоположность американцу – она сухая, жесткая, удачно делегирует полномочия.

🏆Forbes Businesswoman cover feature: Michelle Kang (Kang Yoon-mi)



She now owns 3 top women's football clubs:

> Washington Spirit (USA)

> Olympique Lyon Féminin (France)

> London City Lionesses (UK)



Kang is currently the largest shareholder of all three. 🌍⚽ pic.twitter.com/5tJ5cYPzZI — BoiledChickenFeet Labs (@BCF_Labs) June 17, 2025

На "Люмьере" Мишель появилась в компании экс-шефа юридического департамента Баварии Михаэля Герлингера, который будет гендиректором. Немца рекомендовал двукратный обладатель Золотого мяча Карл-Хайнц Румменигге "за исключительную сеть контактов в мире футбола".

Всю старую команду Текстора, допустившую абсурдный бан от ФИФА, кореянка уже разогнала.

Еще в Лионе заметили спеца по корпоративной реструктуризации Криса Меллона; говорят, что он готовит план настоящей, не бутафорской экономии. Предварительно зарплатный фонд уменьшится со 160 млн до 79, а максимальная зарплата – с нынешних 450 000 евро в месяц до 200 000. Корентен Толиссо, Неманья Матич и другие дорогие ветераны уйдут.

Это уже серьезный разговор...

...а не обещания Текстора залатать дыру в бюджете, "продав игроков Ботафого, потому что тот хорошо выступает на КЧС".

FIFA has banned Lyon from making transfers for three windows due to a €2,000 debt owed to agents — an amount Alexandre Lacazette earned in just 3.5 hours last season.



Now the club won’t be able to sign new players until 2027. 💀 pic.twitter.com/xlgHHbV3ii — Ronnie santos Mwine Fred -official (@SantosMwine) May 27, 2025

При этом большинство Франции, даже недруги Лиона, хотели бы, чтобы у них получилось. ПСЖ уже досрочно выплатил 45 млн за приобретенного год назад Брэдли Барколя, потому что понимает – Лион нужен и ему тоже.

Французская лига и без того переживает ужасные времена.

Еще два года назад люксембургский авантюрист Жерар Лопес уничтожил профессиональный футбол в Бордо, который сейчас в любителях.

Сезон-2024/25 в полуживом состоянии закончили Гавр, Анже и Монпелье, которым нечем платить зарплаты; они распускают персонал.

И дальше будет еще хуже, ведь у Лиги 1 нет ТВ-транслятора. DAZN платил 400 млн за сезон, но расторг контракт, собрав только 500 тысяч подписчиков из необходимого для безубыточности 1 млн. Популярность лиги падает, и все меньше людей готовы платить 85 евро в месяц, чтобы ее увидеть. Canal Plus даже не ведет переговоры, поэтому с нового сезона Лига 1, вероятно, будет транслировать сама себя, а это новые расходы на операторов, продакшн, студии.

Приход семьи Арно в ФК Париж – пожалуй, единственная хорошая новость для чемпионата за последние годы.

🚨🇫🇷 Lyon fans are currently protesting against their owner John Textor. 😤👋



"OL isn't yours, Textor get lost!", chant the fans. pic.twitter.com/3iYzT3dITS — EuroFoot (@eurofootcom) June 28, 2025

На этом фоне терять еще и Лион, где проблема не в клубе, а только в лице экс-президента, – чрезмерная роскошь для Лиги 1.

Поэтому ждем от DNCG не подтверждения приговора, а уступки. Это было бы правильно.

Ну, и еще превентивно сочувствуем Ботафого – Текстор слишком стар, чтобы меняться. Сидней Гову, еще одна экс-звезда "Ткачей", которая протестует, абсолютно прав:

"Он меня поражает снова и снова. Так много наговорил, такими красивыми словами, и ничего из этого не сбылось".