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Педри больше не сыграет на Евро-2024

Станіслав Лисак — 6 июля, 23:30
Педри больше не сыграет на Евро-2024

Полузащитник сборной Испании Педри больше не сможет сыграть на чемпионате Европы-2024.

Об этом сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

Хавбек Барселоны получил повреждение после столкновения с Тони Кроосом в игре с Германией в 1/4 финала Евро-2024 (2:1). После проведения обследования в Педре было обнаружено внутреннее боковое растяжение левого колена 2-й степени.

Напомним, вместо Педри на 8-й минуте вышел Дани Ольмо, ставший героем матча. На его счету гол и результативная передача.

Испания стала первым полуфиналистом Евро-2024. Ее соперником станет Франция, которая оказалась сильнее Португалии.

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