Левый берег и Металлист 1925 прекратили сотрудничество из-за скандала с болельщиками

Левый берег и Металлист 1925 завершили сотрудничество, которое базировалось на аренде стадиона киевлян для домашних матчей харьковского коллектива.

Об этом сообщает Брутальный футбол.

В заявлении Левого берега говорится, что клуб не просто осуждает поведение болельщиков Металлиста 1925, но и считает нецелесообразным дальнейшее сотрудничество из-за отсутствия уважения и понимания того, что произошло на трибунах.

Напомним, во время ответного матча за право играть в УПЛ болельщики харьковчан выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес соперников, в частности "О****и у желто-синих", "Хартик заколет вашего аиста (речь идет о маскотах клубов – прим.)" и "Левый Берег – клуб г******в (в оригинале было на русском – прим.)".

Интересно, что основную долю фан-сектора Металлиста 1925 составляли игроки молодежных составов команды.

На стадионе Левого берега команда играла весь сезон-2024/25 – в Харькове проводить футбольные матчи остается опасным из-за регулярных обстрелов и беспилотников российских террористов.

Стоит отметить, что ультрас Металлиста 1925 осудили такое поведение на трибунах, поскольку фанатское перемирие в Украине длится уже более 10 лет с самого начала войны.

Напомним, в итоге Металлист 1925 одержал победу и по сумме двух матчей вернулся в УПЛ. Также в другом переходном противостоянии Ворскла впервые в истории вылетела в Первую лигу, проиграв Кудривке.