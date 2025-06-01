Две перекладины, стойка и серия пенальти: Кудривка завоевала право играть в УПЛ-2025/26

Сегодня, 1 июня, состоялся ответный матч между Ворсклой и Кудривкой за право играть в Украинской Премьер-лиге сезона-2025/26.

Основное время и экстра-таймы завершились со счетом 1:0 в пользу Кудривки. Поскольку первую игру со счетом 2:1 выиграла Ворскла, то обладатель путевку в УПЛ определился в серии пенальти. В ней лучше себя продемонстрировали игроки Кудривки.

Команда Юрия Максимова лучше начала игру, но представитель Первой лиги забил первым. Легостаев перехватил пас от Скляра и сделал навес в штрафную – Литовченко головой переправил мяч в ворота.

Через пять минут после передачи от Скляра сравнивать счет мог Салабай, но его "выстрел" пришелся в перекладину. До конца тайма опасных моментов больше не было.

УПЛ

На 47 минуте Кудривка могла удваивать преимущество, но хозяев после удара Козака спасла стойка.

Ворскла с каждой минутой старалась прибавлять, однако гости удачно выстроили оборону.

УПЛ

Экстра-таймы дважды прерывались из-за воздушной тревоги. Самый опасный момент был на 112 минуте, когда Ндукве попал в перекладину.

В серии пенальти сначала не забил Сторчоус, но затем два промаха допустили игроки полтавской команды – Лепка отразил удар Иеде, а Ндукве попал в перекладину. Мирослав Сердюк мог ставить точку, но и его удар пришелся в каркас ворот. Решающий удар не забил Александр Скляр.

УПЛ – плей-офф

Переходные матчи, ответный матч, 1 июня

Ворскла – Кудривка 0:1 (0:1) (3:4 у серии пенальти)

Гол: 0:1 - Литовченко (9).

Ворскла: Исенко – Бацула, Павлюк, Малыш, Пердута – Челядин (Е. Пасич, 74), Скляр - Салабай, Кулач (Иеде, 61), Кане – Ндукве.

Кудривка: Лепка – Мельничук, Сердюк, Потимков, Мачелюк – Думанюк, Вечурко (Шершень, 91) – Рогозинский (Свитюха, 70, Тузенко, 91), Литовченко (Сторчоус, 42), Козак (Андрущенко, 70) – Легостаев.

Предупреждения: Малыш (67), Кане (76), Бацула (85) – Сторчоус (68)

Ворскла заняла 13 место в чемпионате Украины по итогам сезона-2024/25. У команды Юрия Максимова за 30 туров 6 побед, 9 ничьих и 15 поражений (27 очков). 12-й ЛНЗ опередил полтавчан на 4 балла. В последнем туре Ворскла сыграла вничью с Ингульцом.

Кудривка же является представителем Первой лиги Украины. В чемпионской группе команда заняла 4 место, пустив вперед Эпицентр, Полтаву (вышли в УПЛ напрямую) и Металлист 1925 (играет против Левого берега в матчах плей-офф).