Металлист 1925 одолел Левый берег и вернулся в УПЛ

Сегодня, 1 июня, состоялся ответный матч между Металлистом 1925 и Левым берегом за право играть в Украинской Премьер-лиге сезона-2025/26.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу харьковского коллектива.

Первый тайм запомнился осторожной игрой обеих команд. Мало опасных моментов и много борьбы.

Во второй половине активизировался Левый берег, уже на старте тайма остро простреливал Соколов, впоследствии опасно пробивал Синица, но его удар отразил вратарь.

Металлист 1925 ответил ударами Рашицы и Бугая, удар последнего попал в штангу. Однако харьковчане смогли дожать соперника – на 90+1 минуте Рашица с угла штрафной площадки выполнил навес на Калитвинцева, который перебросил мяч в сетку ворот.

Металлист 1925 выиграл противостояние по итогам двух матчей и следующий сезон начнет в УПЛ.

УПЛ – плей-офф

Переходные матчи, ответный матч, 1 июня

Металлист 1925 – Левый берег 1:0 (0:0)

(первый матч 1:0)

Гол: 1:0 – 90+1 Калитвинцев

Металлист 1925: Варакута, Каринус, Салюк, Снурницын, Кравец, Мафвента, Ари Моура (Гаджиев 62), Литвиненко (Имереков 90+4), Юрченко (к) (Калитвинцев 62), Рашица, Мба (Бугай 78)

Левый берег: Механив, Шаповал, Самар, Якимов, Сколов, Дедух (к), Приходько (Галас 72), Синица (Гереш 96), Шастал (Кобзарь 59), Войцеховский (Когут М. 59), Сухоручко (Когут И. 86)

Предупреждения: Якимов 76

Напомним, накануне Кудривка в серии пенальти одолела Ворсклу в плейоф за УПЛ.