Когда деньги важнее войны: легенды мирового футбола, которые ездили в Россию после 2022 года

22 сентября завершился турнир Кубок легенд имени Константина Еременко, который проходил в россии. Победителем, кто бы сомневался, стала российская команда. На турнире принимали участие 6 коллективов: легенды мира, Европы, Азии, Сербии, Турции, ну и конечно российские легенды.

Среди большого количества посредственных по меркам мирового футбола игроков можно выделить несколько действительно именитых футболистов. Поэтому наша редакция решила сделать список из легенд мирового футбола, которые посещали Россию после начала полномасштабного вторжения.

2022 год

Начнем с участников Кубка легенд 2022. Из действительно именитых бывших футболистов там были лишь три человека:

Алдаир. Легенда сборной Бразилии и Ромы. В свое время выиграл чемпионат мира, дважды – Копа Америка, чемпионат и Кубок Италии. Также получил бронзу на Олимпийских играх. Он сыграл и на Кубке легенд 2025.

"Много лет назад я играл против Спартака. Тогда москва была совсем другой. Было очень холодно, город казался суровым. Сейчас все изменилось, москва – прекрасный и дружелюбный город", – сказал недавно Алдаир в комментарии российским СМИ.

Алдаир ФК Рома

Александр Глеб. Белорус, в свое время выступавший за Арсенал, Штутгарт и Барселону. С каталонцами выигрывал Лигу чемпионов. Он также приезжал на Кубок легенд в 2023, 2024 и 2025 годах.

"Глеб не является сторонником российской агрессии против Украины и не поддерживает военный конфликт в Украине, в том числе поддержку, которую оказывает России Беларусь. Он выражает надежду на скорейшее завершение данного конфликта", – заявлял адвокат экс-футболиста.

Диего Лугано. Легенда сборной Уругвая. Он входит в топ-10 уругвайцев по количеству матчей за сборную, выигрывал Копа Америка. В Европе выступал за Фенербахче и ПСЖ. Также приезжал в Россию в 2023 году.

2023 год

Уже через год после начала полномасштабного вторжения в Россию начали ехать все больше именитых спортсменов. Как мы писали выше, в этом году также были Глеб и Лугано, но подробнее поговорим о других:

Эрик Абидаль. Титулованный француз, выступавший за Лион и Барселону. Дважды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, был 3-кратным чемпионом Франции и 4-кратным чемпионом Испании.

"Часто бывал в России и всегда очень рад снова сюда приезжать. Все очень красиво, люди очень добрые. Ожидания у людей обычно другие, но не у меня. Например, я мусульманин и ходил здесь в мечеть, и она была полна. Это означает, что в этой стране очень много разных сообществ и культур, к которым все относятся с уважением. Это касается и иностранцев. Когда ты приезжаешь в Россию, то чувствуешь себя как дома", – говорил как-то Абидаль.

Флоран Малуда . Бывший футболист Лиона и Челси. Был лучшим игроком сезона Лиги 1, выигрывал АПЛ и ЛЧ, 4 раза становился чемпионом Франции.

. Бывший футболист Лиона и Челси. Был лучшим игроком сезона Лиги 1, выигрывал АПЛ и ЛЧ, 4 раза становился чемпионом Франции. Эммануэль Эбуэ. Бывший футболист сборной Кот-д'Ивуара и Арсенала. Провел 214 матчей за лондонский клуб, но из трофеев получил только Кубок Англии. Также приезжал в Россию в 2024 году на Кубок легенд.

Бывший футболист сборной Кот-д'Ивуара и Арсенала. Провел 214 матчей за лондонский клуб, но из трофеев получил только Кубок Англии. Также приезжал в Россию в 2024 году на Кубок легенд. Джей-Джей Окоча. Бывший футболист сборной Нигерии, Фенербахче и ПСЖ. Выигрывал Олимпийские игры, обладатель Кубка африканских наций и Кубка Интертото.

Бывший футболист сборной Нигерии, Фенербахче и ПСЖ. Выигрывал Олимпийские игры, обладатель Кубка африканских наций и Кубка Интертото. "К сожалению, ни один российский клуб не делал мне предложений за всю мою карьеру. Я бы с удовольствием поиграл за клуб РПЛ. Не знаю всех тонкостей вашего футбола, но слышал о фанатах. А что касается футбола, мне кажется, в России высокий уровень. Но, как мне многие говорили и я сам думал об этом – Россия – больше хоккейная страна", – рассказывал Окоча. Эстебан Камбьяссо. Бывший футболист сборной Аргентины, Реала и Интера. Выигрывал, в частности, ЛЧ, Суперкубок УЕФА, 5 чемпионатов Италии, и клубный ЧМ.

Бывший футболист сборной Аргентины, Реала и Интера. Выигрывал, в частности, ЛЧ, Суперкубок УЕФА, 5 чемпионатов Италии, и клубный ЧМ. Эммануэль Адебайор. Легенда Арсенала, бывший игрок Манчестер Сити, Тоттенхэма и Реала, признавался игроком года в Африке.

"Я люблю Путина, как человека. Очевидно, он является личностью с характером. Если он говорит "нет", значит нет. Если "да", то да. Больше всего мне нравится высокий уровень дисциплины. Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет", – сказал Адебайор.

Джованни. Бывший футболист сборной Бразилии и Барселоны. В своей коллекции титулов имеет трофеи Ла Лиги (два), Суперкубка УЕФА и Кубка европейских чемпионов. Также получил бронзу на Олимпийских играх.

Бывший футболист сборной Бразилии и Барселоны. В своей коллекции титулов имеет трофеи Ла Лиги (два), Суперкубка УЕФА и Кубка европейских чемпионов. Также получил бронзу на Олимпийских играх. Эдмилсон. Бывший футболист сборной Бразилии, Лиона и Барселоны. Чемпион мира, двукратный победитель Ла Лиги и трехкратный чемпион Франции, выигрывал Лигу чемпионов.

Бывший футболист сборной Бразилии, Лиона и Барселоны. Чемпион мира, двукратный победитель Ла Лиги и трехкратный чемпион Франции, выигрывал Лигу чемпионов. Майкон. Бывший футболист сборной Бразилии, Интера, Манчестер Сити и Ромы. Выигрывал, в частности, Лигу чемпионов, Копа Америка (дважды), клубный ЧМ и чемпионат Италии (4 раза). Также приезжал в 2024 и 2025 годах на тот же Кубок легенд.

"Приехать в Россию – это отличная идея. Российский чемпионат вырос за последнее время. Теперь его смотрят по всему миру. Повезло тем бразильцам, которые играют в российских командах", – рассказывал экс-футболист.

Хаким Зиеш. Футболист сборной Марокко, бывший игрок Аякса и Челси. Победитель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Он ездил в Россию, чтобы посетить выставочный матч между игроками, легендами и болельщиками Спартака в июне 2023 года.

Chelsea player Hakim Ziyech at a party in Moscow organised by the Winline betting firm. Standing alongside Quincy Promes who is being prosecuted in the Netherlands for his alleged involvement in drugs trafficking pic.twitter.com/LvfpVJcqn5 — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) June 5, 2023

Самюэль Это'о. Было неприятно видеть такую легенду мирового футбола в России, особенно учитывая тот факт, что он был участником поединка Game4Ukraine. Но в 2023-м он в составе делегации сборной Камеруна приехал в эту страну на товарищеский матч.

2024 год

А уже 2024 год стал "богатым" на всемирно известных футболистов. Среди них были и обладатели Золотого мяча, и чемпионы мира, и... бывший футболист Шахтера.

В ноябре 2024 года Россию посетил Фабио Каннаваро – бывший футболист сборной Италии, Интера, Ювентуса и Реала. Обладатель Золотого мяча 2006, чемпион мира, футболист года по версии ФИФА.

Он приезжал в страну-террорист, чтобы стать гостем на турнире по падел-теннису, который проходил в москве. Это при том, что итальянец годом ранее играл в Лондоне в матче Game4Ukraine.

Также в апреле 2024-го в Россию приезжал бывший футболист сборной Бразилии, Ромы и Милана, двукратный чемпион мира, и победитель Лиги чемпионов Кафу. Он был гостем церемонии награждения премии "Рейтинг букмекеров", давал интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

Собственно, из-за этой истории в скандал попал спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна. Он в Instagram лайкнул пост Кафу, в котором тот расхвалил российский спортивный канал "Матч ТВ". Хорват потом признал ошибку.

Еще одним чемпионом мира, который в 2024-м посетил Россию, был Марко Матерацци. Бывший футболист сборной Италии и Интера работал экспертом в телестудии стримингового сервиса Okko перед матчами плей-офф чемпионата Европы 2024.

Вместе с ним на матчах Евро-2024 работал Давид Трезеге, бывший футболист сборной Франции и Ювентуса, чемпион мира и Европы. Кроме работы на телестудии, оба позже посетили товарищеский матч московского Динамо.

И как без украинского следа. В сентябре 2024 года бывший футболист сборной Хорватии Стипе Плетикоса приехал в РФ, чтобы сыграть в матче легенд Спартака. Он далеко не именитый, но в его карьере было 45 матчей за Шахтер. Он выигрывал чемпионат и кубок Украины, но все равно проигнорировал войну и поехал играть с россиянами.

А теперь вернемся к уже привычному Кубку легенд. В 2024 году новых имен было уже не так много, но некоторые из них откровенно удивляют:

Например Уильям Галлас. Бывший футболист сборной Франции, Челси, Арсенала и Тоттенхэма. Удивительно то, что двукратный чемпион Англии за несколько месяцев до этого принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine.

Бывший футболист сборной Франции, Челси, Арсенала и Тоттенхэма. Удивительно то, что двукратный чемпион Англии за несколько месяцев до этого принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine. Антонис Никополидис, Георгиос Карагунис и Ангелос Басинас. Мы решили совместить этих игроков в один блок, потому что все трое вошли в историю как победители Евро-2004. В остальном же их карьера не была такой яркой. Также стоит отметить, что Басинас участвовал в кубке легенд 2023 года, а Карагунис – в 2023 и 2025 годах.

2025 год

Самым громким было появление в России Франческо Тотти. Легенда Ромы и сборной Италии, чемпион мира, как и Кафу годом ранее, стал гостем церемонии награждения премии "Рейтинг букмекеров", которая состоялась в апреле.

"Моя деловая поездка в москву уже несколько дней вызывает бесконечные споры. Но я не политик и не дипломат, я человек спорта, который продвигает его ценности по всему миру. Я всегда это делал: сначала как футболист, а теперь в новом амплуа. На протяжении многих лет я ездил во все страны, куда меня приглашали, чтобы говорить о спорте, и я без проблем поеду в Киев с этой же целью. При этом, если бы я получил от компетентного органа просьбу не участвовать в московском мероприятии, я бы, не колеблясь ни секунды, сделал бы шаг назад. Все остальное я считаю лицемерием и спекуляциями со стороны тех, кто хочет прославиться на моем имени", – объяснял свой приезд в Россию Тотти.

18 мая в москве состоялся матч в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Его посетило сразу несколько бывших звезд футбола:

Легендарный Дидье Дрогба: легенда Челси, который 4 раза выигрывал АПЛ, поднимал кубок Лиги чемпионов. Он является одним из лучших бомбардиров в истории Челси.

"Я влюбился в москву, это город, который дышит футболом. россия – страна, которая дышит футболом. Для меня, как для игрока, было важно сюда приехать и участвовать в этом празднике. Спасибо большое всем за этот день", – сказал Дрогба.

Клод Макелеле , победитель ЛЧ, Суперкубка УЕФА и Кубка мира, чемпион Испании, Англии и Франции.

, победитель ЛЧ, Суперкубка УЕФА и Кубка мира, чемпион Испании, Англии и Франции. Экс-игрок Реала и Челси Жереми Нжитап , в активе которого победы в ЛЧ, Ла Лиге, АПЛ. Был победителем Олимпийских игр и Кубка африканских наций (дважды).

, в активе которого победы в ЛЧ, Ла Лиге, АПЛ. Был победителем Олимпийских игр и Кубка африканских наций (дважды). Также в поединке играл чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Андерсон Полга . В Европе он запомнился выступлениями за Спортинг.

. В Европе он запомнился выступлениями за Спортинг. Чемпион Европы, 4-кратный победитель АПЛ, победитель ЛЧ и клубного чемпионата мира португалец Нани тоже был на этой игре, как и его земляк Манише – победитель ЛЧ, Кубка УЕФА, АПЛ, Серии А и чемпионата Португалии.

Из менее известных во встрече сыграли Карло Кудичини, Рожерио Фиделис, Себастьян Фрей, Марио Йепес, Зоран Миркович, Драган Чирич, Мануэл Фернандеш и Паоло Каннаваро.

Также накануне обладатель золотого мяча, легенда Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо стал амбассадором российской букмекерской конторы Winline.

А теперь перейдем к началу нашего текста – Кубку легенд 2025. Вот список всех команд, кроме российской, и игроков, которые их представляли.

Легенды мира: Майкон, Тайе Тайво, Алдаир, Сулейман Диавара, Франсиско Лима, Георгиос Карагунис, Александр Глеб, Кевин Кураньи, Ари, Адриан Муту.

Майкон, Тайе Тайво, Алдаир, Сулейман Диавара, Франсиско Лима, Георгиос Карагунис, Александр Глеб, Кевин Кураньи, Ари, Адриан Муту. Легенды Европы: Маринато Гилерме, Камель Мерьем, Фернандо Мейра, Педру Мендеш, Манише, Пауло Ассунсао, Нуно Асиш, Синама-Понголь Флорент, Гийом Оаро, Валерий Божинов.

Маринато Гилерме, Камель Мерьем, Фернандо Мейра, Педру Мендеш, Манише, Пауло Ассунсао, Нуно Асиш, Синама-Понголь Флорент, Гийом Оаро, Валерий Божинов. Легенды Азии: Алмат Бекбаев, Гафуржан Суюмбаев, Хуршед Махмудов, Сервер Джепаров, Нарвик Сирхаев, Заза Джанашия, Альберт Саркисян, Павел Соломин, Альмир Мухутдинов, Ариф Асадов.

Алмат Бекбаев, Гафуржан Суюмбаев, Хуршед Махмудов, Сервер Джепаров, Нарвик Сирхаев, Заза Джанашия, Альберт Саркисян, Павел Соломин, Альмир Мухутдинов, Ариф Асадов. Легенды Турции: Энгин Варичиолу, Хасан Кабзе, Семих Шентюрк, Тунджай Шанлы, Джихан Хасполатлы, Серкан Бальчи, Омер Эрдоган, Озер Хурмачи, Серкан Озсой, Озкан Тайфун.

Энгин Варичиолу, Хасан Кабзе, Семих Шентюрк, Тунджай Шанлы, Джихан Хасполатлы, Серкан Бальчи, Омер Эрдоган, Озер Хурмачи, Серкан Озсой, Озкан Тайфун. Легенды Сербии: Владимир Дишленкович, Бошко Янкович, Павле Нинков, Зоран Тошич, Антонио Рукавина, Иван Обрадович, Здравко Кузманович, Душко Тошич, Дейан Лекич, Марко Ломич.

Среди них, на самом деле, было лишь два действительно именитых футболиста, которые впервые появились в россии. И это Адриан Муту – легенда сборной Румынии и Фиорентины, экс-игрок Ювентуса, Интера и Челси, чемпион АПЛ. И Пауло Ассунсао – экс-игрок Атлетико Мадрид и Порту, двукратный победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный чемпион Португалии.

Но кроме них были два бывших игрока с украинским следом. Например Альберт Саркисян. В его карьере был период в киевском Арсенале в сезоне-2002/03. За украинский клуб он провел 11 матчей. И, к сожалению, Владимир Дишленкович – экс-игрок донецкого Металлурга и харьковского Металлиста. За украинские клубы провел 181 матч, имеет украинское гражданство.