Матерацци и Трезеге поедут в Москву и станут гостями телестудии Евро-2024

Бывший защитник сборной Италии Марк Матерацци и эксфорвард национальной команды Франции Давид Трезеге станут гостями телестудии в России перед матчами четвертьфиналов Евро-2024.

Об этом сообщила российская стриминговая платформа Okko в инстаграмме.

"Всем привет. Я Марко Матерацци, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Вскоре увидимся в Москве в студии Okko, чтобы обсудить Евро-2024. До встречи", - сказал Матерацци.

"Привет. Меня зовут Давид Трезеге. Я чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции. В ближайшие дни я буду в Москве в студии Okko, чтобы вместе с вами насладиться чемпионатом Европы-2024 в Германии. Все матчи будут в прямом эфире, поэтому будем смотреть их вместе с вами в студии Okko. До скорой встречи», — сказал Трезеге.

Ранее мы сообщали, что будущий соперник Динамо Киев в Лиге чемпионов, Партизан, уехал в Москву для участия в "Братском кубке".