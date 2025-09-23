Легендарный бразильский атакующий полузащитник Роналдиньо стал амбассадором российской букмекерской конторы Winline.

Об этом сообщает пресс-служба компании, которая опубликовала специальный видеоролик в честь коллаборации с легендой мирового футбола.

"Привет всем моим фанатам. Я рад объявить, что присоединился к команде Winline - давайте делать разницу вместе. Наше первое видео уже вышло на канале Winline – оно о любви к футболу. Готовьтесь почувствовать ностальгию вместе со мной", – прокомментировал сотрудничество сам бразилец.

Напомним, накануне Роналдиньо был участником церемонии Золотой мяч-2025 в Париже. Именно он вручил главный приз Усману Дембеле. Сам Роналдиньо выигрывал эту награду в 2005 году.