Усидеть на двух стульях. Иностранный бизнес открыто спонсирует российский футбол

Не так давно Чемпион рассказывал о россиянах в спонсорах одного из старейших футбольных клубов Англии. Оказывается, это работает в обе стороны.

Некоторые международные компании решили спонсировать российский футбол уже после начала полномасштабного вторжения в Украину. И что интересно, все они ведут свой бизнес и в Украине.

JAKO – усидеть на двух стульях

По нашему мнению, начать текст нужно именно с JAKO. Эта компания – единственная из всего списка, которая:

Безостановочно спонсирует российский футбол, несмотря на войну или санкции; Спонсирует и украинский спорт (серьезно?).

Балтика, Пари Нижний Новгород, Тюмень, Шинник Ярославль, Рубин. Все эти российские клубы пользуются экипировкой от немецкой компании. С некоторыми командами сотрудничество продолжается уже давно, например с Рубином – с 2018 года. Также JAKO был основным техническим партнером соревнований Национальной студенческой футбольной лиги России в сезоне 2023 года.

Футболист российского клуба Пари Нижний Новгород Мамаду Майга в форме от JAKO ФК Пари Нижний Новгород

Поэтому еще более неприятно видеть эту компанию среди спонсоров украинского спорта. В частности, JAKO спонсирует одного из лидеров украинского футзала – Ураган, экипировала уже исчезнувший (в 2023 году) футбольный клуб Львов, а сейчас делает форму для столичной Оболони, выступающей в элите украинского футбола. Также бренд сотрудничает с сетью футбольных лиг KSL.

Чемпион пытался связаться с командами с двумя вопросами:

Знали ли они об этом раньше? Что будут делать дальше?

Сейчас мы ждем ответа, и обещаем держать вас в курсе. Но надеемся, что это лишь недоразумение, и клубы займутся поиском нового спонсора экипировки.

Что ж, о бренде поговорили, время вспомнить о клубах.

Спартак наконец-то первый

Не по месту в турнирной таблице (не дождется), а по качеству спонсоров. По крайней мере одного, который не так давно стал крупнейшей иностранной компанией в России – Chery.

Владельцы Спартака

Если вы не следили за этим клубом (на что мы надеемся), то немного объясним. На момент подписания договора между Chery и Спартаком, владельцем московского клуба был некий Леонид Федун. Он же был вице-президентом подсанкционного Лукойла.

Да, против Леонида Украина тоже ввела санкции. Вскоре после объявления о спонсорстве, Федун ушел из клуба, продав его... Лукойлу (компанию бизнесмен также покинул, выйдя на пенсию).

Что нужно знать о Chery

Это популярный и довольно успешный китайский автопроизводитель. В первом полугодии 2024 года Chery не хватило совсем немного, чтобы стать самой продаваемой маркой авто в Китае. А в 2023 году компания попала в топ-20 самых продаваемых автомобилей в мире.

А также нужно знать, что логотип Chery с 18 августа 2022 года "гордо" красуется на форме московского Спартака. По условиям первого соглашения, Chery предоставила клубу свои автомобили, в частности кроссовер TIGGO 7 PRO и семиместный полноприводный TIGGO 8 PRO MAX.

Не так давно Chery и Спартак продолжили сотрудничество, поэтому, похоже, китайского производителя автомобилей устраивает спонсирование клуба, владельцем которого является подсанкционная компания.

ФК Спартак

Chery успешен в России. По информации KSE Institute, в 2023 году крупнейшие 10 компаний уплатили $1,78 миллиарда налога на прибыль в России, что больше на $175 миллионов по сравнению с 2022 годом. Среди этих компаний есть и Chery Automobile ($222 млн).

Не так давно Chery впервые возглавил рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes. Ее выручка выросла в четыре раза и превысила 590 млрд рублей по итогам 2023 года – компания продала на российском рынке более 220 000 автомобилей.

В целом у Chery также все замечательно. В ноябре Chery Group установила новый рекорд месячных продаж, реализовав 280 463 автомобилей в мире. Это на 32,2% больше, чем в прошлом году. Также китайский автопроизводитель сообщил о росте мировых продаж автомобилей на 38,4% до 2,6 миллиона автомобилей в 2024 году и прогнозирует продажи на уровне более 3 миллионов в 2025-м.

Поэтому будет странно ожидать, что поступления в бюджет России от китайского автопроизводителя снизятся, скорее наоборот.

Как у Chery дела в Украине? На самом деле относительно неплохо. По данным Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром", в декабре 2024 года в Украине зарегистрировали 41 новый автомобиль этой марки.

По этому показателю Chery занял 25 место. В целом же производитель стабильно держится в топ-30 ежемесячного рейтинга, время от времени поднимаясь в топ-20. Хотя до лидера рынка Toyota китайцам ну очень далеко. У японской машины продажи за 2024 год в Украине почти в 15 раз больше.

Atomy

Это южнокорейский бренд косметики, бытовой химии и товаров для дома. Владельцем этой компании является Пак Хан Гиль. С точки зрения финансов в Atomy все очень хорошо. За 2023 год доходы компании достигли отметки 1,71 миллиарда долларов.

Для сравнения, лидер мирового рынка косметики, компания L'Oréal в том же году впервые преодолела барьер продаж в 40 миллиардов евро и побила собственный рекорд.

Atomy и Россия. Бренд представлен на российском рынке с 2018 года. Эта компания недолго удерживалась от финансирования команд страны-агрессора после начала полномасштабного вторжения. Уже в июле 2022-го Atomy стал официальным брендом косметики Спартака.

Компания также производила брендированный мерч для клуба. Сотрудничество и партнерство даже вышли за пределы футбольного поля. В частности, было организовано несколько проектов, среди которых – "Спартак-детям" (собирали средства для помощи больным детям).

В Украине этот бренд представлен также. Его можно купить как онлайн (на маркетплейсах по типу Prom.ua или Rozetka), так и в магазинах косметики. К тому же компания открыла собственный магазин косметики. Он расположен в Хмельницком. Но в России магазинов Atomy значительно больше

Динамо Москва, и курс на Китай

"Между Россией и Китаем за последнее время сложились и дружба, и успешные бизнес-отношения. Пример Динамо доказывает, что спорт и футбол не являются в этом плане исключением. Наш клуб стал крупнейшей площадкой для комфортных деловых отношений с сильными китайскими брендами, показывая пример, что с Россией можно работать комфортно, легко и эффективно", – говорил генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров.

Учитывая спонсоров команды, это действительно так. Но давайте сперва познакомимся с клубом.

Владельцы Динамо Москва

С 2009 года (с перерывом на 2016-19 годы) владельцем столичной команды является банк ВТБ (аббревиатура от "Внешний торговый банк"). С 2014 года он находится под международными санкциями Евросоюза и США, наложенными из-за войны в Украине.

После начала полномасштабного вторжения Великобритания ввела новые санкции против банка ВТБ. Также США и ряд других стран внесли ВТБ в санкционный список, а в марте 2022 года он был отключен от системы межбанковских платежей SWIFT.

С этим разобрались. А что же за компании в спонсорах?

Changan Automobile

Все по примеру Спартака: также автопроизводитель (правда, поменьше), также китайский бизнес, которому вполне нормально финансировать команду с подсанкционными владельцами. Changan, в рамках партнерства, предоставляет клубу флагманские кроссоверы CS95 и UNI-K.

Что нужно знать о Changan? Как мы уже сказали, это китайский автопроизводитель, тоже довольно успешный. В рейтинге продаж за 2023 год в мире, автомобили Changan были даже выше Chery. К тому же в первой половине 2024 года компания продавала в среднем 7422 автомобиля в день, что на 9,7% больше по сравнению с прошлым годом.

Однако, несмотря на рост объемов продаж, чистая прибыль сократилась на 63%. В прошлом году Changan зарабатывала в среднем 888 долларов с каждой проданной машины, а в первой половине 2024 года – 298 долларов. Однако сейчас заметен прогресс в этом направлении и Changan понемногу начинает увеличивать прибыль.

В частности, доходы за 2024 год у компании составили почти 21 миллиард долларов, что на 24,78% больше, чем в 2023-м. В целом Changan – это одна из крупнейших и старейших промышленных корпораций Китая, которая входит в топ-5 автопроизводителей Китая.

Changan в России. Чтобы понимать, насколько российский рынок стал важным для компании: по данным Автостат Инфо, в России за январь-ноябрь 2024 года было продано 97 863 автомобиля марки Changan, что на 147% (!) превысило продажи за тот же период 2023-го.

Для китайских автопроизводителей рынок России стал привлекательным по нескольким причинам. Но самая главная – этот рынок менее конкурентный. После начала полномасштабного вторжения ряд популярных брендов покинул Россию. Этим и воспользовались китайцы.

ФК Динамо Москва

Компания Changan также продает свои авто и в Украине, правда, они не пользуются большой популярностью. На украинском рынке бренд впервые появился осенью 2023 года.

Сейчас модельный ряд включает четыре позиции: кроссоверы CS 35 Plus, CS 55 Plus, UNI-K и пикап Hunter.

Dreame Technology

Вторая китайская компания, которая красуется среди спонсоров Динамо. Она там появилась 9 марта 2024 года. В описании отмечается, что это мировой лидер в области инновационных технологий.

Что нужно знать о Dreame? Создана китайцем Ю Хао в 2017 году. Занимается разработкой умной бытовой техники. Некоторое время была частью Xiaomi, однако в 2019 году начала выпускать продукцию и под собственным брендом. Также работает над выработкой автомобилей Xiaomi.

Товары бренда продаются на российских маркетплейсах – Ozon, Яндекс.Маркет и Wildberries, а также у ритейлеров. К тому же, в 2024 году в России открыли первый магазин Dreame, а в планах еще четыре.

Товары этого бренда широко представлены и на рынке Украины. Их можно купить на всех маркетплейсах, а также в торговых точках. В частности, Dreame доступен в Эпицентре и Цитрусе. А вот собственного магазина, как в России, у нас нет. Что ж, видимо, не выгодно.

Greenworks – исключение, но не совсем

Это уже американская компания, по крайней мере по документам. Greenworks является частью глобального концерна Globe Tools Group – лидера на рынке аккумуляторной техники. Собственно, именно такой товар производит эта компания (газонокосилки, аккумуляторы, цепные пилы и т.д.).

Хоть штаб-квартира компании в США, с Китаем связь также есть – производственный центр расположен в КНР. Да и генеральный директор и владелец компании Инь Чен – китаец.

Как давно она в России? В 2025 году Greenworks отмечает 10-летний юбилей работы на российском рынке. И похоже, выходить с него не собирается.

Greenworks стал официальным спонсором Динамо в июле 2024 года, а накануне стороны продлили контракт. По условиям сотрудничества Greenworks предоставляет клубу технику для использования на базе в Новогорске и домашнем стадионе в Петровском парке.

ФК Динамо Москва

Что касается представленности компании в Украине, то здесь подойдет то же описание, что и к Dreame. Товары можно купить на всех маркетплейсах Украины, а также в торговых точках. Но собственного магазина нет.

Локомотив и белорусский след

И все же, почему иностранные бренды выбирают для спонсорства: