Ямаль стал уникальным игроком по трансферной стоимости

Вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком дороже 100 млн евро в истории портала Transfermarkt.

Об этом сообщается на сайте известного ресурса.

После феерического выступления на Евро-2024 17-летний Ямаль подорожал на 30 млн евро, и теперь его стоимость составляет 120 млн. В общем мировом рейтинге Ламин делит 10-ю строчку с уругвайцем Федерико Вальверде и англичанином Декланом Райсом.

В списке самых дорогих игроков до 17 лет за всю историю Ямаль с огромным отрывом занимает первое место. Вторым идет его одноклубник Ансу Фату, который в 2020 году стоил 60 млн.

Напомним, что Ямаль был признан лучшим молодым игроком Евро-2024. В финальном матче против Англии Ламин отдал результативную передачу на Нико Уильямса. На протяжении Евро талант Барселоны установил ряд рекордов, а его гол в ворота Франции в полуфинале стал лучшим на турнире.