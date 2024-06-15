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Ямал стал самым молодым игроком в истории Евро.

Владислав Уткін — 15 июня, 19:03
Ямал стал самым молодым игроком в истории Евро.

Вингер сборной Испании Ламин Ямал, попавший в стартовый состав на матч против Хорватии в первом туре Евро-2024 , стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

Нападающий Барселоны, которому 16 лет и 338 дней, превзошел по этому показателю польского игрока Кацпера Козловского, игравшего на Евро-2020 в возрасте 17 лет и 246 дней.

Символично, что это достижение испанский вингер установил в день рождения отца.

Поединок между Испанией и Хорватией станет первым в группе B на Евро-2024. Отметим, что в этот квартет попали Италия и Албания, которые проведут очный поединок в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, хорватский хавбек Лука Модрич назвал Ламина одним из самых опасных футболистов сборной Испании.

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