Ямал стал самым молодым игроком в истории Евро.
Вингер сборной Испании Ламин Ямал, попавший в стартовый состав на матч против Хорватии в первом туре Евро-2024 , стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.
Нападающий Барселоны, которому 16 лет и 338 дней, превзошел по этому показателю польского игрока Кацпера Козловского, игравшего на Евро-2020 в возрасте 17 лет и 246 дней.
Символично, что это достижение испанский вингер установил в день рождения отца.
Поединок между Испанией и Хорватией станет первым в группе B на Евро-2024. Отметим, что в этот квартет попали Италия и Албания, которые проведут очный поединок в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, хорватский хавбек Лука Модрич назвал Ламина одним из самых опасных футболистов сборной Испании.