Ямал стал самым молодым игроком в истории Евро.

Вингер сборной Испании Ламин Ямал, попавший в стартовый состав на матч против Хорватии в первом туре Евро-2024 , стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

Нападающий Барселоны, которому 16 лет и 338 дней, превзошел по этому показателю польского игрока Кацпера Козловского, игравшего на Евро-2020 в возрасте 17 лет и 246 дней.

At 16 years and 338 days of age, Lamine Yamal makes history as the youngest player to play at the Euros.



Barcelona’s chosen one ⭐️ pic.twitter.com/rWGiIRruCS — ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2024

Символично, что это достижение испанский вингер установил в день рождения отца.

Поединок между Испанией и Хорватией станет первым в группе B на Евро-2024. Отметим, что в этот квартет попали Италия и Албания, которые проведут очный поединок в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, хорватский хавбек Лука Модрич назвал Ламина одним из самых опасных футболистов сборной Испании.