Клопп назвал фаворитов Евро-2024 и Копа Америка-2024

Бывший тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает сборную Испании фаворитом Евро-2024, а команды Бразилии и Аргентины претендентами на победу на Копа Америка-2024.

Цитирует немецкого специалиста Liverpool Echo.

"Сборная Испании могла бы выиграть это Евро. Однако Германия и Франция тоже хорошо играют, да и Англия, безусловно, будет играть лучше".

Относительно Копа Америка этот турнир могут выиграть Аргентина или Бразилия, а также Колумбия и Уругвай. Буквально вчера я переписывался на этот счет с Алиссоном – не могу определиться с фаворитом!", - сказал Клопп.