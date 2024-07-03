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Клопп назвал фаворитов Евро-2024 и Копа Америка-2024

Олександр Булава — 3 июля, 10:49
Клопп назвал фаворитов Евро-2024 и Копа Америка-2024

Бывший тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает сборную Испании фаворитом Евро-2024, а команды Бразилии и Аргентины претендентами на победу на Копа Америка-2024.

Цитирует немецкого специалиста Liverpool Echo.

"Сборная Испании могла бы выиграть это Евро. Однако Германия и Франция тоже хорошо играют, да и Англия, безусловно, будет играть лучше".

Относительно Копа Америка этот турнир могут выиграть Аргентина или Бразилия, а также Колумбия и Уругвай. Буквально вчера я переписывался на этот счет с Алиссоном – не могу определиться с фаворитом!", - сказал Клопп.

Ранее определились все участники и четвертьфинальные пары Евро-2024 и Копа Америки.

Юрген Клопп Євро-2024 з футболу Копа Америка-2024

Юрген Клопп

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