Лучший из худших. Какой будет Рома с Раньери, и почему Довбика ждут непростые времена

Пока врачи определяют вопрос участия Артема Довбика в заключительных матчах сборной Украины в Лиге наций, его клуб снова сменил наставника. Вместо Ивана Юрича, который добиться удачных результатов во главе Ромы за почти два месяца пребывания в должности так и не смог, руководителем команды стал патриарх тренерского цеха Клаудио Раньери.

Чемпион уже размышлял над темой непосредственного "начальника" Артема Довбика в недавнем материале. На этот раз пора поговорить о новом главном на скамье "волков" в фокусе произошедшего события. Почему назначение Раньери выглядит очередной авантюрой руководства римлян? Каков фон этого решения Дэна Фридкина? Что не так с действиями людей, определяющих лицо сегодняшних "джаллоросси"? Об этом и другом — в нашем материале.

Не первый выбор

В попытках найти нового тренера после увольнения хорватского специалиста руководство Ромы удивило по меньшей мере своим подходом. О желании обратиться в рекрутинговое агентство мы также рассказывали в недавнем материале, посвященном теме бурных изменений на тренерской скамье "волков". Стратегия боссов римлян еще раз оказалась ошибочной хотя бы потому, что на выходе достичь желаемого не удалось.

Фото из социальных сетей

Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри, Эрик тен Хаг, Роберто Манчини, Винченцо Монтелла. Все эти наставники, в которых Фридкин видел перспективу более или менее продолжительного сотрудничества, Роме по разным причинам отказали. В основном – из-за нежелания связывать себя с клубом, в котором первую скрипку играет господин Хаос. И только в случае с Манчини и Монтеллой на первом плане были финансовые причины. Раньери же возник на горизонте только тогда, когда основная масса желаемых специалистов сказали Роме свое категорическое "нет". И как раз тема денежных знаков позволяет сказать, что финансы решающим фактором для поощрения прихода на тренерский мостик "волков" классных специалистов уже не является. В межсезонье клуб из Вечного города потратил на покупку новых футболистов около 100 миллионов евро. Для любого клуба нынешней Серии А, и тем более – для далеко не самой мощной в этом аспекте Ромы, это более чем серьезная сумма. Однако, как показала практика, в случае "джаллоросси" готовность тратиться имела отнюдь не поощрительный, а обратный эффект.

Политическое решение: Раньери как спаситель Фридкина

Назначение мастодонта тренерского цеха не только Италии, но и всего мира, ожидаемо поддержало значительное количество (будем осторожными в формулировках) болельщиков Ромы. И не потому, что синьор Клаудио выиграл для клуба хотя бы один трофей – титулов во главе "волков" у Раньери как раз нет. Хотя за процентом набранных очков он занимает более чем приличное 3-4 место в истории Ромы среди наставников, которые поработали с "волками" хотя бы в течение двух игр.

56% - Tra gli allenatori della storia della #Roma solo Luciano Spalletti (59%) e Rudi Garcia (57%) hanno registrato una percentuale di vittorie più alta di Claudio #Ranieri (56%) in #SerieA (min. 2 match). Sir. pic.twitter.com/U66vVVppBj — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 13, 2024

Причина, в первую очередь, в типологии специалиста. Раньери принадлежит к тем "своим дядям", не любить которых невозможно. Что, собственно, и происходило с ним во всех командах, в которых он работал. Конечно, в Лестере он стал вечным памятником еще при жизни, в других же 19 (!) командах, которые он тренировал, уважение и благодарность поклонников местных коллективов были неизменными спутниками его трудовых будней. Клаудио – это практически гарантированно хорошие отношения с болельщиками, к прихотям которых он относится подчеркнуто внимательно, а в общении не отказывает. Кроме того, Раньери привык ставить своим командам не "скучную" игру, и вообще тот футбол, который нравится глазу. Наконец, как нельзя не любить коренного римлянина, не только не раз признававшегося в любви к "джаллоросси" (6 матчей за первую команду в ранге профессионального футболиста), но и в июне этого года подчеркнувшего следующее:

"О чем я жалею? Я не смог выиграть скудетто со своей Ромой. Уже сейчас вы получите мое признание: да, я согласился бы обменять титул чемпиона Англии с Лестером на первое место с Ромой".

Ну разве не легенда?..

Тренер вчерашнего дня?

Собственно, такие слова, которые понравились точно не всем болельщикам Лестера, и сделали фигуру Раньери среди "лис" несколько менее популярной, были сказаны уже после официального объявления на тот момент 72-летним тренером о завершении карьеры. Не скрывает своего ухода от активных футбольных дел дон Клаудио и сегодня, уже после третьего пришествия на должность наставника "волков".

Фото из социальных сетей

"Хотел бы сразу сказать. Я закончил тренировать. Говорю это не ради того, чтобы просто сказать. У меня было немало предложений, но я всем отказал. Я мог вернуться только в двух случаях – если бы позвали в Рому или Кальяри. Я хотел просто смотреть футбол. Но судьба захотела, чтобы я снова был в Роме. Я начинал здесь как игрок, завершу я тоже здесь".

Здесь не может не возникать вопрос "А является ли Раньери тем тренером, который еще способен что-то дать футболу в разрезе сегодняшнего дня?" И с приятным для "джаллоросси" ответом не могут не возникать сомнения. Сожаление Клаудио по поводу потерянного скудетто отсылают нас к сезону-2009/10 (второе место в борьбе с Интером вплоть до последнего тура), а после чемпионства с Сити в 2016-м он не только не сумел выиграть хотя бы еще один титул, но и не отметился даже посредственными результатами во главе тренировавших клубов. Лишь 9 место с Сампдорией можно считать более или менее удачным результатом усилий. Не считать же таким победу с Кальяри в борьбе за повышение в Серию А, которую Раньери триумфально выиграл?

И снова о "серьезном проекте", который… себя исчерпал

Человек, уже сыгравший в жизни Артема Довбика весомую роль, а мы об агенте нападающего сборной Украины Алексее Люндовском, поднял на уши всю футбольную общественность страны, объявив Рому амбициозным проектом. Как известно, в отличие от практически регулярного участника Лиги чемпионов и главного конкурента Реала и Барселоны в Ла Лиге мадридского Атлетико.

Фото из социальных сетей

Сейчас "проект" возглавляет уже третий алленаторе с начала сезона, позади треть кампании, а "волки" занимают "серьезную" 12-ю позицию в Серии А, выглядя абсолютно разобранной командой. Плохие новости для экс-форварда Днепра заключаются, по меньшей мере, в том, что нынешний сезон Фридкины явно видят в форме разве что "жертвоприношения", которым должны быть списаны очевидные ошибки топ-менеджеров в управлении клубом. Конечно, в карьере Раньери хватает эпизодов, когда он выступал в роли эффективного кризисного менеджера, однако надеяться на повторение такого же фокуса в разбалансированной команде тяжеловато. Впрочем, на игровые минуты украинского нападающего такая реальность повлияет вряд ли. Раньери предпочитает тактические построения 3-5-2 или 4-4-2, и эффективному центрфорварду, которым до прихода 73-летнего специалиста себя зарекомендовал Довбик, в его схемах место есть всегда.