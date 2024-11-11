Кто сделает Довбика лучшим бомбардиром Серии А? 6 неочевидных кандидатов на нового тренера Ромы

Нападающий сборной Украины Артем Довбик остался без тренера. Это произошло уже во второй раз с начала сезона. Как ожидается, Рома может найти нового наставника во время паузы на матчи национальных сборных.

Чемпион решил "помочь" клубу из Вечного города. И предлагает свой список наставников, с которыми центрфорвард с украинским паспортом может раскрыть свой потенциал лучше.

ФК Рома

Грэм Поттер

Как стало известно из итальянских СМИ, для поиска, по его мнению, достойной кандидатуры, владелец Ромы Дэн Фридкин воспользовался помощью агентства (!) по поиску менеджеров. Последнее, в свою очередь, рекомендовало гражданину США обратить внимание обязательно именно на иностранных специалистов. Среди таких рекрутеры якобы называют имя Фрэнка Лэмпарда.

Идя в фарватере логики тех, кто считает, что разбирается в футболе, являясь обычной "гражданской" организацией, обратим внимание на куда более статусного кандидата. Речь о Грэме Поттере – еще одном бывшем тренере Челси, который, в отличие от Лэмпарда, имеет и положительный опыт работы в клубе ведущего европейского чемпионата. Поттер официально без работы с апреля 2023 года, какое-то время его связывали со сборной Англии, и все осталось на уровне слухов. Для господина Грэма предложение от Ромы могло бы стать спасением от еще более продолжительного застоя в карьере. И от такого развития событий англичанин, с высокой вероятностью, отказываться не стал бы.

Йоахим Лев

Создатель одной из самых успешных сборных в истории Германии в "творческом отпуске" с лета 2021-го. Не так давно о герре Леве говорили в контексте возможной работы для немца в Баварии после ухода Томаса Тухеля. Но тот предпочел вариант действовать на опережение, ведь еще до массового распространения слухов в СМИ объяснил, что со своей стороны возможности работы в Германии больше не видит.

Фото из социальных сетей

Для Фридкина вариант с Левом привлекателен высоким статусом наставника. Немец, которого мы знаем – тренер, со всем уважением к Роме, клубу более значимого уровня реальных амбиций. Однако длительный перерыв в работе имеет свои последствия: для "восстановления" навыков и умений Лев нуждается в безжалостном ко всем – Его Величестве Времени. Да, Лев не такая медийная и хайповая фигура, как Жозе Моуринью, но привлечь внимание к "волкам", по сути, "элитным" назначением, а главное – в перспективе претендовать на титулы, ему по плечу.

Эрик тен Хаг

Нидерландец еще не успел справиться с печалью от упущенной возможности стать своим в Манчестер Юнайтед, но иногда лучший способ избавиться от тоски – новый вызов без отсрочки. Да, Рома – клуб с другими, явно меньшими возможностями, чем МЮ, но и тен Хаг с "красными дьяволами" ожидаемых результатов никак не достиг.

Фото из социальных сетей

Вариант с экс-наставником Аякса во главе Ромы выглядит перспективным как раз для украинского нападающего. Тен Хаг предпочитает футбол с активным использованием флангов атаки, с ним Довбик нынешнего "снарядного голода" чувствовать точно не будет. Перед тем же Левом господин Эрик имеет преимущество в возрасте. Если немцу 64, то гражданину Нидерландов на 10 лет меньше, а это о возможности рассчитывать на построение действительно долгосрочного проекта.

Хави Эрнандес

Легенда Барселоны продолжает настаивать на желании отдохнуть примерно так до следующего лета. Впрочем, отказываться от действительно выгодного, с финансовой и спортивной точек зрения, предложения из ведущего чемпионата Старого Света, Эрнандес не будет. Это тот случай, когда на все есть своя цена.

Фото из социальных сетей

Фридкин – человек небедный. И при некотором развитии событий может начать вкладывать в "волчий" проект ощутимо большие средства, чем сейчас. Именно при таком развитии событий кандидатуры типа Хави для Ромы могут стать актуальными. Стоит отметить, что бывший знаменитый плеймейкер – поклонник комбинационного, пусть и несколько "сдержанного" варианта атакующего футбола. Так что с гипотетическим Хави на скамье Довбик точно мог бы рассчитывать на ощутимо большие возможности, которые ему создавали бы одноклубники.

Игор Тудор

На счету хорвата опыт работы в римском клубе уже есть. Опыт неоднозначен. Именно так – назвать работу Тудора в Лацио ни удачной, ни провальной, никак нельзя. Однако осадок после сотрудничества с "орлами" у экс-футболиста Ювентуса точно остался. А вместе с ним – и очевидная мотивация "отблагодарить" в другом итальянском клубе.

Фото из социальных сетей

Впрочем, возможный союз Тудора и Ромы вызван отнюдь не только чувством мести у балканца. Находясь на скамье Марселя, Тудор доказал, что способен решать серьезные задачи и ставить амбициозной, топовой команде в своем чемпионате привлекательный футбол и симпатичный рисунок игры.

Фабио Каннаваро

Если же Фридкин все же решит обратиться к итальянской школе тренеров, здесь для него также имеется интересный, относительно недорогой, а главное – перспективный кандидат. В стране Лучано Паваротти и Данте Алигьери Обладатель "Золотого мяча-2006" – харизматичная, легендарная и, что не менее важно – авторитетная фигура.

Фото из социальных сетей

В свои 51 Каннаваро – уже пожилой тренер с достаточно значительным опытом "самостоятельной" работы. Однако получить шанс в топовом клубе с хорошим ресурсом у него возможности еще не было. Не будем же мы считать за такой китайский мыльный пузырь Гуанчжоу Эвергранде, да? В случае, когда Фридкин захочет остановить свой выбор на тренере, не требующем ни значительной зарплаты, ни больших затрат на рынке для усиления состава, и при этом знает итальянский футбол изнутри, Каннаваро – действительно привлекательный вариант.