Как Украина проиграла Ираку: матч и его бекстейдж глазами Александра Гливинского

На первый исторический матч олимпийская сборная Украины по футболу выезжала, смотря поединок оппонентов — Марокко и Аргентины, которые как раз завершали свое противостояние. Когда тренеры и игроки вышли в холл гостиницы, шла 85-я минута и Марокко сенсационно вело 2:1. А потом все с удивлением увидели, что, оказывается, в футболе можно компенсировать даже 15 минут. Немного посмотрев в своих смартфонах добавленное время упомянутого матча и увидев, как на 106-й (!!!) минуте аргентинцы сравняли счет с офсайда, наши ребята пошли в автобус. Тогда они еще не знали, что матч можно доигрывать после его завершения, как и гол отменять после финального свистка. Но Олимпиада удивляет нас с первого дня.

Интересная деталь: перед входом в автобус у сборников проверяли не аккредитацию, как, скажем, в Германии, а рюкзаки: офицер безопасности с металлоискателем в руках внимательно заглядывал в каждый рюкзак тренера, игрока или массажиста. Что-то новенькое…

Стадион лионского Олимпика поражает уже на подъезде, стоя грандиозным сооружением посреди поля. Эмблема клуба видна издалека, но сейчас она в несколько раз меньше олимпийских кольц и надпись Paris2024 — арену декорировали в стиле актуальных соревнований. Сразу видно, что аншлага нет: за час до начала игры к входам тянутся не толпы, а небольшие группки болельщиков, и почти все – с флагами Ирака. Некоторые из них живо скандируют "Ирак, Ирак", размахивая национальными флагами, другие делают селфи на фоне стадиона: для них это такой же, как и для нас первый исторический матч на Олимпиаде. Никаких очередей возле пунктов питания или сувенирных скамеек (в общей сложности была информация, что на матч продано 18 000 билетов при вместимости стадиона — 59 186 зрителей). К слову, средний москот Фриги стоит 20 евро, меньший — 15, а кепка с официальным лого — 30 евро.

УАФ

Пустота достаточно большой зоны для работы медиа совсем не ассоциируется с залами, которые видел на предыдущих Играх — всего один коллега из лионской газеты, кроме меня. На медиа-трибуне около 10 журналистов, в том числе коллега из Украины… Красноречивое подтверждение отсутствия интереса к групповым матчам футбольного турнира. Команды разминаются под громкие скандирования двух центральных трибун, на которых изредка взрываются эмоциями иракские фаны. Едва нахожу одинокий украинский флаг за воротами: сегодня мы в поразительном меньшинстве. В конце концов это лишь подтверждение ранее виденного перед стадионом.

На церемонию перед началом матча украинцы выходят традиционно — с украинским сине-желтым на плечах. Сначала гимн поют иракцы – на трибунах их хватает, так что поют громко. Но когда славень исполняют наши ребята, то поют также мощно, полной грудью: мы, хоть в меньшинстве, но держимся достойно.

Перед стартовым свистком сине-желтые собираются в энергетический круг ожидающего капитана Сикана, когда тот разыграет право выбора с коллегой из другой команды. Сикан подбегает, кладет руку в центр круга, все ребята соединяют свои ладони и что-то громко выкрикивают: хоть медиа-трибуна слишком далеко и ничего не слышно, угадывается "Слава Украине!".

После исторического для нас стартового свистка Ирак первым разыгрывает мяч, но мы вскоре отбираем его и проводим первую атаку. В конце концов, иракцы освоились и тоже провели несколько атак. Если коротко о первом тайме — мы играли лучше и создали несколько очень классных моментов, ни один из которых не сумели реализовать. Самый реальный момент был у Максима Хланя, когда он не попал в пустой угол после классного дриблинга и пас тезки Брагару на 36-й минуте. Вообще, оба этих игрока выделялись в атаке: Хлань отдавал много тонких и острых передач, в одном из моментов чуть не забросив мяч "воротничком" голкиперу, ударяя по правому краю. Наши взяли мяч под свой контроль, и это дало уверенность. Правый защитник Крупский на ходу обыграл оппонента, вошел в штрафную, но пробил прямо в руки вратарю. В другом эпизоде Хлань отпасовал на Крупского, а тот отдавал на Криськива: иракец мяч пустил между ног и рикошетом тот попал в ногу Дмитрия, который был не готов к такому отскоку и мяч улетел за пределы поля.

А еще в первом тайме у рефери были все основания назначать пенальти в ворота Ирака: защитник азиатской команды попал себе в руку, выбивая мяч: разве это не повод к пенальти. Как окажется позже, у судьи из Судана свой взгляд на назначение одиннадцатиметровых.

УАФ

Второй тайм наши начали активно и уже на 51-й минуте должны были забивать. Прошла "домашняя заготовка": Крыськив со штрафного отдал точно на Сикана, набегания которого в штрафную никто из оппонентов не ожидал. К сожалению, капитан пробил выше ворот. Однако уже после следующей атаки, которая снова привела в штрафную. Крыськив навесил, удар Батагова головой голкипер отразил, но Рубчинский — первый на добивании — это 1:0! Первый исторический гол Украины на Олимпийских Играх.

Произошедшее дальше, к сожалению, испортило нам радость от такого ожидаемого момента. Уже через 2 минуты навес в штрафную привел к падению Аймена Гуссейна, которое рефери трактовал как нарушение. Повтор показал, что Максим едва коснулся спины оппонента. Сразу вспомнилось, как в первом тайме украинец падал в уголовной зоне в эпизоде, который были все основания квалифицировать, как столкновение, но тогда свисток молчал… Однако справедливости ради следует сказать, что Максим дал эти основания рефери. Как следствие, Таловеров получил желтую, а Гуссейн четко реализовал пенальти — 1:1.

Дальше игра шла ровно, хотя наши пытались обрести счастье в атаках, которые, правда, не завершались так остро, как в первом тайме. На 72-й минуте Руслан Ротань произвел двойную замену, выпустив Салюка и Сыча вместо Таловерова и Брагару. К сожалению, эффект получился обратным от ожидаемого. Семерка Ирака Али Ясим на покушении обыграл Рубчинского, а Сыч, вместо того чтобы блокировать удар иракца, передвигался параллельно с ним. Сильный удар Ясима из-под ноги Сыча попал в нижний угол: на 75-й минуте счет стал 1:2.

УАФ

К концу матча, к которому рефери прибавил целых 12 минут, наши пытались отыграться, шли вперед. Иногда пропуская опасные контратаки, но изменить ситуацию не удалось…

Очень досадно, ведь играли хорошо, особенно в первом тайме. Однако в футболе есть правило: если ты не забиваешь… Продолжение вам известно. Украина уступила в первом историческом матче на Олимпиаде. Очень хочется, чтобы симпатичная команда Руслана Ротаня сумела исправить критическое положение, которое попадает после этого поражения. Но дальше будет только труднее…

Александр Гливинский из Лиона, эксклюзивно для Чемпиона.